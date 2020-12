Tres generaciones sentadas a la mesa de La noche de Mirtha Crédito: gentileza StoryLab

La primera gran sorpresa de la noche para Mirtha Legrand fue la presencia de Marcela Tinayre, quién se sumó a La Noche de Mirtha. Con un vestido largo negro de Gucci y una entrada triunfal, la conductora de Las rubias sorprendió a su madre en pleno programa. "Me emocioné tanto que a medida que iban pasando los minutos me iba poniendo rouge, así que debo tener la trucha roja", bromeó fiel a su estilo descontracturado. Luego, una vez sentada a la mesa, hablaron de todo: momentos dolorosos vividos, pases de factura madre e hija y también de las vacunas contra el coronavirus y el Gobierno.

Tras destacar que se acababan de unir tres generaciones en una misma mesa televisiva, Tinayre le dedicó unas emotivas palabras a su madre y a su hija. "Qué bárbaro antes de Navidad esta familia que comunica, que se expresa, que se junte en la pantalla. Papá siempre te decía: 'qué mujer de suerte que sos' y es así. Sos una mujer grande, que te siguen pasando cosas. Esto ha sido una emoción, el amor de tu nieta (...)La verdad que es tan emocionante lo que te pasa, tan lindo", rescató.

La sorpresa de Marcela Tinayre en la noche de Mirtha

Y enseguida hizo referencia a la labor de su hija que durante 78 programas estuvo al mando de las cenas y los almuerzos más famosos del país. "También me emocionaba 'mi pequeña nany' porque para Juana su pasión de ser actriz fue un poco para ocultar su verdadera personalidad y acá a ella la descubrió todo el mundo desde lo más profundo, desde sus pensamientos, sus vivencias, sus amores", reflexionó, entre lágrimas.

"Cuando yo dije una vez: 'Juana pregunta desde el no saber, pero no es porque sea bruta al contrario, es brillante. Sino que eso es lo que la gente amó. Ella preguntaba desde la duda y eso hizo que sea tan amada y eso me llena de amor", agregó emocionada.

Minutos después, la conductora de KZO habló del difícil año que le tocó vivir a raíz de pérdidas muy importantes en su vida. "21 años estuve con Marcos. Hoy hace cinco meses que murió, le mando un beso donde esté, a él y otro, a sus hijos", confesó al tiempo que recordó la pérdida de su íntima Sofía Neiman y sus tíos Goldy y José.

El pase de factura y el reto de Juana

Juana Viale retó a su abuela en vivo

Mientras las tres conductoras aseguraron que tenían discusiones como cualquier familia, Viale dijo pelearse mucho con su madre, lo que incentivó a su abuela a hacer una gran confesión al aire. "Las tres somos tres generaciones distintas, pensamos distinto. Con Marcela por momentos nos llevamos bien, por momentos regular", indicó ante la mirada atenta de su hija.

"Yo era la mimada de papá", la interrumpió Marcela dando nuevamente el pie a su madre. "Sí, lo que me ha hecho sufrir mucho. Se iban de viaje juntos y a mí no me invitaban", se quejó en vivo. Y tras compartir algunas anécdotas con el público, advirtió: "Es una gran hija, después de que murió Daniel ella se acercó mucho a mí, me hizo mucho bien porque yo me quedé muy sola. Yo quiero que me quieran", confesó La Chiqui, al borde de las lágrimas.

Conmovidas con la declaración de la diva, su familia le confesó su amor en vivo y rescataron la posibilidad de estar sentadas juntas en esta noche tan especial. Sin embargo, la emoción fue empañada cuando Juanita retó a su abuela en vivo. "Como interrumpe la Legrand ¡eh! No me deja terminar una frase". Ante la mirada seria de su abuela, Viale continuó: "Decía que esta es una imagen muy linda para que se replique en los hogares, sobre todo después de esta cuarentena donde la gente estuvo separada mucho tiempo".

Sobre la vacuna contra el Covid-19

Marcela Tinayre sobre el miedo a la vacuna rusa

Pasada más de una hora de programa, Marcela Tinayre se sumó a La noche de Mirtha para compartir la mesa con su madre e hija. Tras opinar de varios temas, también hizo referencia a la vacuna contra el Covid-19. "Me voy a vacunar, pero voy a esperar porque no me voy a dar una vacuna que no haga efecto. El Gobierno tiene tan mala comunicación que te terminan asustando. Por supuesto que me la voy a dar, una en cada dedo, pero voy a esperar", lanzó dando cuenta de su malestar por tantas idas y vueltas al respecto.

Y enseguida, opinó de la gestión del Gobierno respecto a la pandemia. "Cristina ayer [por el viernes] en su discurso lo desprestigió una vez más al Presidente diciendo que el que tenga miedo que se vaya a laburar a otro lado. El cuestionamiento que nos hacemos los argentinos es qué ministro tiene miedo, por quién lo dijo. Ginés [en referencia al ministro de Salud] tendría que haber dicho: 'Me equivoqué, contar qué exigencias imponían los de Pfizer'", señaló molesta.

Por su parte, Juanita se tomó unos minutos para mostrar su disconformidad ante el actuar de la Justicia en el país. "Los casos como el de Abigail o Solange, que un padre no pueda llegar a acompañar a su hija en un tratamiento. Hay una crisis interna, mucha polémica", lanzó al tiempo que su abuela aseguraba que a raíz del caso de Abigail su nieto Nacho Viale anuló la publicidad de Santiago del Estero en el programa.

La vuelta de Mirtha a la tele, el debate sobre el Gobierno

