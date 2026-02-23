Un gerontólogo habló de la longevidad de Mirtha Legrand y reveló cuál es el factor clave para estar activa a los 99

En el día en que Mirtha Legrand celebra sus 99 años, su vitalidad vuelve a despertar admiración. Activa, presente en la televisión, en el teatro y en reuniones familiares, la conductora se convirtió en un símbolo de longevidad en la Argentina.

En LN+, el gerontólogo Carlos Presman analizó qué factores pueden explicar una vida tan extensa y activa, y puso el foco en un aspecto central: la conexión social.

Mirtha Legrand cumple 99 anos

El secreto: mantenerse conectada

Presman fue claro al señalar que uno de los pilares del envejecimiento saludable es no aislarse. “Uno de los secretos de la longevidad, que siempre es un éxito colectivo, es mantenerse conectada socialmente”, explicó.

En ese sentido, destacó que Mirtha sigue trabajando, asiste al teatro y mantiene celebraciones familiares. Esa red de vínculos, proyectos y actividad constante es, según el especialista, una clave para sostener energía y sentido de vida.

Carlos Presman, gerontologo

¿Cuánto influye la genética?

El gerontólogo explicó que en la actualidad la ciencia le da mayor importancia a la herencia biológica, pero aclaró que no lo es todo. “Hoy sabemos que alrededor del 30% de la expectativa de vida depende de la genética, pero el otro 70% depende de las condiciones de vida”, detalló.

Investigaciones realizadas con gemelos demostraron que, aun con genética idéntica, pueden existir diferencias significativas en longevidad según el entorno, el deseo, los proyectos, el trabajo y la calidad de vida.

Las gemelas Silvia y Mirtha Legrand, foto de comienzos de la década de 1940

Los hábitos que sostienen la vitalidad

Presman también enumeró factores concretos que impactan en la longevidad:

Alimentación casera o natural

Horas y calidad del sueño

Actividad física regular

En relación con el descanso, explicó que los adultos mayores suelen modificar sus patrones de sueño y muchas veces no alcanzan fases profundas. Por eso recomendó dormir, en promedio, más de seis horas y prestar atención a la calidad del descanso.