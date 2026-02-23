Un gerontólogo habló de la longevidad de Mirtha Legrand y reveló cuál es el factor clave para estar activa a los 99

Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
Carlos Presman analizó en LN+ la vitalidad de la conductora en el día de su cumpleaños y destacó el rol del entorno, los hábitos y la conexión social en el envejecimiento
- 2 minutos de lectura'
En el día en que Mirtha Legrand celebra sus 99 años, su vitalidad vuelve a despertar admiración. Activa, presente en la televisión, en el teatro y en reuniones familiares, la conductora se convirtió en un símbolo de longevidad en la Argentina.
En LN+, el gerontólogo Carlos Presman analizó qué factores pueden explicar una vida tan extensa y activa, y puso el foco en un aspecto central: la conexión social.
El secreto: mantenerse conectada
Presman fue claro al señalar que uno de los pilares del envejecimiento saludable es no aislarse. “Uno de los secretos de la longevidad, que siempre es un éxito colectivo, es mantenerse conectada socialmente”, explicó.
En ese sentido, destacó que Mirtha sigue trabajando, asiste al teatro y mantiene celebraciones familiares. Esa red de vínculos, proyectos y actividad constante es, según el especialista, una clave para sostener energía y sentido de vida.
¿Cuánto influye la genética?
El gerontólogo explicó que en la actualidad la ciencia le da mayor importancia a la herencia biológica, pero aclaró que no lo es todo. “Hoy sabemos que alrededor del 30% de la expectativa de vida depende de la genética, pero el otro 70% depende de las condiciones de vida”, detalló.
Investigaciones realizadas con gemelos demostraron que, aun con genética idéntica, pueden existir diferencias significativas en longevidad según el entorno, el deseo, los proyectos, el trabajo y la calidad de vida.
Los hábitos que sostienen la vitalidad
Presman también enumeró factores concretos que impactan en la longevidad:
- Alimentación casera o natural
- Horas y calidad del sueño
- Actividad física regular
En relación con el descanso, explicó que los adultos mayores suelen modificar sus patrones de sueño y muchas veces no alcanzan fases profundas. Por eso recomendó dormir, en promedio, más de seis horas y prestar atención a la calidad del descanso.
Otras noticias de Mirtha Legrand
Mirtha Legrand. Cumple 99 años: entusiasmo, trabajo, cero alcohol y sueño, la rutina que reveló la diva
"Regla del 80%". Un experto en nutrición reveló el secreto de Mirtha Legrand para llegar espléndida a los 99 años
Video. El disparatado ida y vuelta entre Mirtha Legrand y Jorge Asís al aire: “Me gusta que me mires”
- 1
Hay alerta amarilla por tormentas y vientos para este lunes 23 de febrero: las provincias afectadas
- 2
Logro en Luján: trasladan a un santuario a los dos osos que quedaron a la deriva en el exzoo junto con otros 60 animales
- 3
“Dos pesos, dos medidas”: tras la muerte de un joven de extrema derecha en Lyon, vuelve el debate por el crimen de un exPuma
- 4
Murió un joven por una caída con su moto en los médanos de Villa Gesell y suma una nueva tragedia