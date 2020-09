El paseo familiar de Ryan Gosling y Eva Mendes con sus hijas

Eva Mendes y Ryan Gosling, que en raras ocasiones son fotografiados, fueron captados por los flashes en un paseo familiar por Los Ángeles con sus hijas, Esmeralda y Amada Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

1 de septiembre de 2020

Son pocas las ocasiones en las que Eva Mendes y Ryan Gosling son fotografiados por la prensa, dado que suelen manejarse con un perfil bajo que los convierte casi en una anomalía en Hollywood.

Una de esas ocasiones en las que fueron captados por los flashes se produjo hace unos días. Los actores decidieron salir a dar un paseo en camioneta con sus hijas, Esmeralda, de 5 años y Amada, de 4, por las calles de Los Ángeles. A la pareja se la pudo ver relajada en la parte delantera, y a sus pequeñas detrás.

Recientemente, en este complejo contexto de la pandemia de coronavirus, Mendes publicó una imagen de una pintura de René Magritte en su cuenta de Instagram, donde dejó para sus seguidores una reflexión. "Durante estos tiempos estoy muy confundida sobre qué publicar y qué no. Decidí que voy a compartir cosas que me conmueven con la esperanza de que también los conmuevan. Como no publico sobre mi familia y siento que no está bien publicar siempre sobre el trabajo, aquí tienen: una de mis obras de arte favoritas, de uno de mis artistas favoritos", expresó.

La pareja fue fotografiada hace unos días con sus pequeñas Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

Sin embargo, una de sus seguidoras le hizo un cuestionamiento que la actriz respondió de la manera más empática posible. "¿Y por qué no subís imágenes de tu familia?", fue la pregunta.

"Siempre tuve el límite claro cuando se trata de mi marido y de mis hijas. Hablaré de ellos, por supuesto, pero no publicaré fotos de nuestra vida cotidiana porque mis hijas son pequeñas y no entienden lo que realmente significa publicar su imagen. Así que como siento que no tengo su consentimiento, no publicaré su imagen hasta que tengan la edad suficiente. Funcionamos de esta manera entre nosotros: lo nuestro es privado", explicó.

Como consecuencia, Eva solo sube imágenes alusivas a sus pequeñas pero sin mostrarlas, como cuando posteó un dibujo realizado por una de sus niñas. "Ella soy yo, según mi hija. Es bastante exacto. No me convertí en un maestro panadero o en una buena cocinera durante la cuarentena. No vi un gimnasio en dos meses. No escribí una novela, pero sí trato de ser una madre divertida", apuntó.

Eva y Mendes y Ryan Gosling se conocieron en 2011 en el film Cruce de caminos Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

Mendes contó que no quería ser madre hasta que conoció a Gosling en 2011 en el rodaje del film de Derek Cianfrance, Cruce de caminos. "Sucedió Ryan Gosling. Quiero decir: enamorarme de él. Entonces lo que tuvo sentido para mí no fue tener hijos, sino tener sus hijos", le reveló a la revista Women's Health.

En cuanto a cómo preserva a sus pequeñas de todo lo que implica ser hijas de padres famosos, la actriz fue muy clara. "No dejo que noten que presto atención a cómo me visto. Nunca me han visto prepararme para algo; nunca me han visto trabajando. Y está bien que alguien quiera hacerlo de otra manera, pero la forma en la que mantengo las cosas en el ámbito de la normalidad es impidiendo que me vean en esas situaciones. Simplemente, soy mami y soy más que feliz siendo solo mami", aseguró.