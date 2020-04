Eva Mendes explicó porqué no publica fotos familiares en sus redes sociales

La pareja de actores es hermética con su vida familiar y resguardan su privacidad en las redes sociales Fuente: Archivo

Eva Mendes y Ryan Gosling llevan nueve años formando una sólida pareja y juntos tuvieron dos hijas : Esmeralda, de 5 años, y Amada, de 4. Ambos son muy herméticos sobre su vida privada y no la comparten en las redes sociales. En tiempos de pandemia de coronavirus la actriz está muy activa en el mundo virtual y explicó porqué no publica imágenes en familia .

Consciente de su perfil reservado, Mendes hizo una aclaración en su último posteo: " Durante estos tiempos estoy muy confundida sobre qué publicar y qué no . Decidí que voy a compartir cosas que me conmueven con la esperanza de que también los conmuevan".

"Como no publico sobre mi familia y siento que no está bien publicar siempre sobre el trabajo, aquí tienen: una de mis obras de arte favoritas, de uno de mis artistas favoritos", agregó. La foto que eligió es una clásica obra de arte de René Magritte. Ante esta confesión, una seguidora aprovechó la ocasión para preguntarle: "¿Y por qué no subís imágenes de tu familia?".

La actriz le respondió. " Siempre tuve el límite claro cuando se trata de mi marido y de mis hijas . Hablaré de ellos, por supuesto, pero no publicaré fotos de nuestra vida cotidiana porque mis hijas son pequeñas y no entienden lo que realmente significa publicar su imagen". Y cerró: "Así que como siento que no tengo su consentimiento, no publicaré su imagen hasta que tengan la edad suficiente. Funcionamos de esta manera entre nosotros: lo nuestro es privado" .

Eva Mendes le respondió a una seguidora y le explicó porqué no comparte fotos familiares en sus redes Crédito: Instagram

Al día siguiente compartió u n dibujo que le hizo una de sus hijas y escribió: "Ella soy yo, según mi hija. Es bastante exacto. No me convertí en un maestro panadero o en una buena cocinera durante la cuarentena. No vi un gimnasio en dos meses. No escribí una novela. Pero sí trato de ser una madre divertida. Háganme saber cómo se sienten ustedes".

Desde que se conocieron en el film Cruce de caminos , la pareja se caracterizó por su hermetismo y las únicas fotos en familia que se conocen de ellos fueron capturadas por paparazzi . Son una de las excepciones dentro de Hollywood y cada vez que surge un rumor sobre ellos, no suelen dar declaraciones para aclararlo. En febrero del año pasado resonó fuerte la versión de que la actriz estaba en la dulce espera nuevamente, pero ninguno de los dos lo confirmó o lo desmintió. Así, cautelosos y discretos, viven su amor como un frente unido que respeta a rajatabla cada decisión tomada.