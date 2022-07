El pedido desesperado de Roxana Carabajal a su exmarido tras seis días sin noticias de su hija Eva

Este lunes, Roxana Carabajal acudió a los medios para contar que desconoce desde hace días el paradero de su hija Eva, de 9 años y del padre de la niña, quien se encontraba con ella. Angustiada y desesperada, la sobrina de Peteco Carabajal contó este martes que su exmarido (con quien comparte la tenencia de la niña) se llevó a Eva sin avisar ni dejar rastro. “Esto es una pesadilla”, se lamentó en medio de un mar de lágrimas.

“Hace 5, 6 días que no sé nada de Eva. Por momentos estoy calmada porque hay ciertos indicios pero otros días no sé nada y entro en una mezcla de emociones”, comentó la cantante en comunicación telefónica con Nosotros a la mañana. Tras asegurar que no sabe dónde está, Roxana Carabajal confirmó que cuando el viernes fue a buscar a la pequeña a la casa del padre, en Carcarañá, Santa Fe, ya no había nadie, faltaba ropa y elementos de la vivienda. “Se fueron el viernes a la madrugada”, agregó entre lágrimas.

“Nos comunicábamos pero el martes de la semana pasada me dice que el teléfono le estaba funcionando mal y el jueves ya no le llegaban los mensajes. Yo tenía que buscarla el sábado”, dijo la sobrina de Peteco, quien finalmente decidió adelantarse un día debido a la falta de respuestas.

Tras asegurar que el tema ya está en manos de la Justicia, la folklorista contó por qué decidió hacer pública esta situación. “Es complicado porque está todo en investigación. De todas maneras, necesito que se haga público para que si lo ven o alguien sabe algo, avise. Los estamos buscando”, expresó mientras desmentía tener una relación conflictiva con su ex: “No tenía una relación conflictiva por eso me conmueve tremendamente todo esto. Necesito seguir fuerte para esperar a mi hijita, aunque me angustio por momentos porque hay días que no sé nada. Está subida su foto en las redes, necesito saber que ella está bien paseando por ahí”, confesó a modo de ruego.

Luego de aclarar que su ex no tiene permiso para sacar a su hija Eva del país, Carabajal comentó que desde que se separó no tiene vínculo con la familia de él. “Nosotros teníamos una relación normal de tenencia. Yo he cortado relaciones con toda su familia, el único vinculo que me unía a él era Evita. No teníamos relación porque yo ya me había ido a Córdoba. A pesar de esto que está pasando me he vuelto a hablar con su hermano, mi excuñado. El tampoco sabe nada, está desesperado. Esto es una pesadilla”, repitió una y otra vez.

“Yo confío pero necesito saber si está bien. Estamos separados desde hace cinco años. En un principio hemos tenido un montón de conflictos y me amenazó con llevarse a la nena, pero después todo se normalizó”, apuntó la artista. “Cuando yo me iba a cantar se quedaba con él. Eva con su papá se aman. Yo confío que tienen que estar bien y en cualquier momento van volver”, agregó.

Antes de despedirse, Roxana le habló directamente a cámara al padre de su hija: “‘Gonzalo, devolvela’. Háblenle por favor. Díganle algo. Yo tengo la esperanza de que escuche, que sepa que está todo bien y nadie va a hacer nada en su contra”, concluyó sin poder parar de llorar.