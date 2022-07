Roxana Carabajal, la sobrina de Peteco, denunció que su hija de 9 años está desaparecida y le hizo un desesperado pedido al padre

La cantante Roxana Carabajal, sobrina del reconocido músico Peteco Carabajal, hizo un desesperado pedido este lunes para dar con el paradero de su hija Eva, de 9 años. No tiene noticias desde el pasado viernes 8, cuando la niña salió del domicilio de su padre, Gonzalo Koller, en la localidad santafesina de Carcarañá, y nada más se supo de ellos. “Que nos diga que Eva está bien, es lo único que me interesa”, le imploró hoy Carabajal al hombre.

La artista contó que hace seis años está separada del padre de la menor y que ambos comparten la tenencia: ella en Córdoba y él, en Carcarañá. “Viajábamos, nos encontrábamos, cuando tenía que viajar por mis actividades se quedaba con él, totalmente normal. Por eso es inentendible lo que está pasando”, comenzó Carabajal.

Contó, entonces, que la familia de su expareja fue la que le notificó la ausencia de la pequeña, ahora ya judicializada. “Me tocaba ir a buscarla a mi Eva y cuando llego, me avisan que se había ido con su papá. Pensé que de vacaciones por el fin de semana largo, no sé, y me encuentro con que llegamos a su casa en Carcarañá y que no había ropa, no había algunas cosas de la casa. No he podido ni siquiera entrar porque no puedo ingresar, no sé nada”, reveló. Dijo también que todavía no recibieron novedades de la Justicia, ni siquiera sobre el vehículo en que a ambos se los vio salir.

Desesperado pedido de ayuda de la sobrina de Peteco Carabajal por la desaparición de su hija

En tanto, el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe publicó la búsqueda de la niña en las redes sociales. “Se solicita la colaboración de la población para dar con el paradero de Gonzalo Koller, de 35 años; 1,80 metros; contextura física delgada; tez trigueña; pelo corto, calvo; ojos color marrón. Tiene las cejas afeitadas. Y de Eva Koller, de 9 años; 1,10 metros; contextura delgada; cabello largo, color negro; y ojos marrones”, describieron, junto a la foto de los dos.

En ese comunicado precisaron además: “Ambos faltan de su domicilio en la ciudad de Carcarañá desde el día 8 de julio de 2022, entre las 5.10 y 5.15 de la mañana, cuando se retiraron de su domicilio a bordo de un automóvil Volkswagen Polo color blanco. Cualquier dato que sirviese para dar con su paradero, contactarse a la central 911, o a las redes sociales de la Fiscalía Regional Segunda Circunscripción”.

Se solicita la colaboración de la población para dar con el paradero de Gonzalo Koller de 35 años, 1.80 mts, contextura... Posted by Fiscalía Regional Segunda Circunscripción on Saturday, July 9, 2022

“Gonzalo ayudame, decinos dónde estás con Eva”

En diálogo con Canal 3 de Rosario, a Carabajal se la vio desesperada por la situación e incluso con momentos de llanto. “Necesito que mi hijita Eva aparezca. Aprovecho para hablar con Gonzalo, su papá, que está todo bien, que si él llega a ver este mensaje que por favor nos dé una novedad, una noticia de que están bien, eso ya sería tranquilizante para nosotros. Es un momento muy angustiante no saber adónde está mi Evita”, pidió la cantante.

Y en ese sentido, siguió: “Gonzalo, si me está viendo, que se dé cuenta que está todo bien, que no voy a hacer nada en contra de él. Lo vamos a ayudar, que nos diga que Eva está bien, es lo único que me interesa”. Después de explicarle a su expareja que con esta actitud angustia a toda la familia y a los amigos, siguió: “Por favor, ayúdenme. Gonzalo ayudame, por favor te lo pido, decinos dónde estás con Eva. Ojalá te puedas dar cuenta y entender mi situación, la de tu madre, tus hermanos, mi familia, todos los que amamos a Eva”.

Bajo esa postura, Carabajal intentó que Koller comprenda que “todo tiene solución” y agregó: “Necesita mi alma, mi espíritu y mi corazón saber que Eva está bien, nada más. Todo lo demás se soluciona. Siempre la vida te perdona, Dios te perdona, todo el mundo perdona, el que tiene amor perdona, yo puedo perdonar. Quiero que Eva esté conmigo, nada más que eso, necesito que él se dé cuenta”.

Por último, la artista requirió a la población que esté atenta y que si los encuentran, aporten datos. “Tiene 9 años Evita, a lo mejor si los ven en algún lugar nos pueden llamar y avisarnos. Con que me digan que ella está bien, yo estoy feliz”, cerró.