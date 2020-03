Coronavirus: el pedido urgente de Ricky Martin

El último pedido de Ricky Martin: "Dona lo que puedas para cuidar a nuestros doctores" Crédito: Instagram

23 de marzo de 2020 • 10:09

Desde el comienzo de la pandemia del coronavirus , Ricky Martin ha manifestado su preocupación por la magnitud del problema y ha publicado en sus redes sociales varios mensajes para concienciar a la población acerca de la importancia de quedarse en casa y mantener el aislamiento social.

El artista se mostró incluso muy crítico a la hora de referirse al comportamiento de quienes infringen la cuarentena y llegó a calificar de "brutos e ignorantes" a las personas que no respetan los consejos sanitarios.

En las últimas horas, el cantante ha vuelto a dirigirse a sus seguidores para hacer un nuevo pedido ante lo que considera uno de los grandes problemas que enfrenta el planeta en su actual escenario: la falta de protección para el personal médico y sanitario para evitar el contagio en su atención a los enfermos por la ausencia de los medios adecuados .

"Hola, familia. Aquí estamos. Pensando, no paro de pensar. En este tipo de situaciones, simplemente tengo que hacer algo al respecto y tengo a un equipo en mi fundación que lo único que me dice es: 'Ricky, ¿qué vamos a hacer?' Pues ya sé lo que vamos a hacer", dice en la introducción de un video que colgó ayer en su cuenta de Instagram.

Después de referirse a cómo vive él personalmente este momento, opinó sobre la situación: "Ustedes saben que estoy sumamente preocupado y que estoy un poco obsesionado con lo que están pasando nuestros profesionales de la salud, que desafortunadamente no tienen equipo de protección: no tienen máscaras, no tienen guantes, no tienen batas", dijo.

Por ello, el músico boricua inició una campaña con las organizaciones CharityStars y Project hope para recaudar fondos destinados a la adquisición de estos insumos. "Dona lo que puedas para unirte a nuestro esfuerzo junto a @projecthopeorg y @charitystars para proteger a nuestros profesionales de la salud en esta crisis. Si tu nombre está en esta lista (o si no está) por favor únete a nuestra causa reposteando este video e invitando a tres personas (o a más) a que hagan lo mismo. Juntos, podemos con esto", escribió Ricky.

"Con esta alianza que estoy haciendo vamos a poder llevar todo este equipo a los hospitales donde más lo necesitan en todas partes del mundo, pero para eso necesito tu ayuda, porque solo definitivamente no puedo. Yo voy a donar y voy a llamar a todos mis amigos que me ayudaron en proyectos e iniciativas pasadas para que llenemos las redes sociales con este mensaje, con esta iniciativa. Nosotros tenemos que cuidar a nuestros doctores porque sino no van a poder cuidar de nosotros", recalcó el artista.

"Dona lo que puedas: cinco dólares, diez centavos, medio euro, lo que puedas, pero es importante que llenes las redes sociales con este mensaje para llegar a todas partes del mundo. Ayúdame, cuento contigo", insistió.