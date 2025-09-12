Así es la antigua casa de Ricky Martin en Los Ángeles que salió a la venta por US$49 millones

La antigua mansión de Ricky Martin, en Los Ángeles, California, se puso a la venta por US$49 millones. La propiedad, ubicada en Beverly Hills, también fue hogar de la familia del actor inglés Michael Caine y de la actriz y cantante estadounidense Doris Day.

Cómo es la antigua casa de Ricky Martin que se vende en California

La lujosa mansión es una vivienda de tipo unifamiliar, tiene un estilo mediterráneo y 2,37 acres (1 hectárea) de extensión, de acuerdo con The Gambino Group.

La antigua mansión de Ricky Martin en Los Ángeles está en venta (thegambinogroup.com)

Esta finca, que alguna vez fue hogar del puertorriqueño, cuenta con vistas directas al océano y a la ciudad, además de haber sido renovada y estar ubicada detrás de portones altos con espacio de estacionamiento para 20 vehículos.

Además de la residencia principal, el terreno también cuenta con una caseta de seguridad, amplios jardines, cancha de tenis, piscina, área de juegos infantiles y una casa de huéspedes.

El agente Carl Gambino, encargado de la venta de la propiedad, destaca que las vistas panorámicas pueden observarse desde casi cualquier parte del terreno, especialmente desde las habitaciones principales, jardines, terrazas y patios.

La mansión en la que vivió Ricky Martin se encuentra en Beverly Hills (thegambinogroup.com)

Al interior de la residencia principal se encuentran áreas como la cocina, sala de estar, comedor, teatro con sala de aperitivos y dos aseos. Existen seis habitaciones, una de ellas es la suite principal que tiene su propia terraza, sala de estar, baño doble, vestidores, armarios y un amplio espacio.

El precio exacto de la antigua mansión de Ricky Martin es de US$49,95 millones y también se destaca que cuenta con sistemas de seguridad dentro de la vivienda y en el perímetro, además de estar construida para proteger la privacidad de sus habitantes.

La mansión cuenta con un área de juegos infantil y cancha de tenis (thegambinogroup.com)

Por qué Beverly Hills es un enclave para las estrellas estadounidenses

Mucho antes de la llegada de la industria cinematográfica, esta ciudad ya era bastante codiciada, gracias a la disponibilidad del agua y a sus cañones Franklin, Coldwater y Benedict, según Beverly Hill Organization.

La era del glamour y la llegada de personajes del mundo del espectáculo comenzó a partir de 1919, cuando las dos estrellas de cine Douglas Fairbanks y Mary Pickford eligieron un pabellón para convertirlo en su mansión.

La ciudad continuó en modernización y se posicionó como uno de los lugares más glamorosos de Estados Unidos y el resto del mundo, en el que ricos y famosos pueden vivir, comer, divertirse e ir de compras.

Beverly Hills es conocido como el barrio de las estrellas (hilton.com)

Esta imagen de lujo se reforzó a partir de 1960 y hasta 1990, cuando muchas series comenzaron a grabarse en el barrio, algunas de ellas fueron The Jack Benny Show (CBS), The Beverly Hillbillies (CBS), el piloto de la serie Beverly Hills Cop (Netflix) y Beverly Hills 90210 (Fox).

Los famosos que viven en Beverly Hills

Actualmente, Beverly Hills continúa posicionándose como el lugar favorito de las estrellas, aunque no es el único barrio de Los Ángeles conocido por albergar las mansiones de famosos, sí es considerado la “epítome del lujo”, según LA Homes.

Algunos de los artistas y figuras públicas más reconocidas que viven en esta ciudad son:

La cantante Taylor Swift

La actriz Jennifer Aniston

La presentadora de televisión Ellen DeGeneres

La actriz Jennifer Lawrence

Jennifer Aniston es una de las famosas que vive en Beverly Hills (FB/Jennifer Aniston)

Además de esta ciudad, otros de los barrios favoritos de las estrellas en Los Ángeles son Hollywood Hills, en donde viven famosos como el actor Keanu Reeves; Bel Air, en donde la famosa pareja de la música Beyoncé y Jay-Z tienen su hogar.

Calabasas también es uno de los barrios favoritos para personajes como Kim Kardashian y el rapero Drake, mientras que la ciudad de Brentwood alberga a la estrella de la NBA LeBron James, y Malibú es el lugar en donde viven Leonardo DiCaprio y Lady Gaga.