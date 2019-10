El Polaco y Barby Silenzi esperan su primer hijo juntos

El Polaco y Barby Silenzi, en la dulce espera

"La que está embarazada y el que va a ser papá son nada menos que Barby Silenzi y e l Polaco que esperan su primer hijo juntos", dijo hoy Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana. Los artistas se conocieron hace cuatro años y comenzaron a salir oficialmente, luego de varias idas y vueltas, este año.

"Cuatro años después de conocerse en la pista del 'Bailando', terminan así. Ya lo saben sus respectivas hijas y toda su familia", dijo el conductor quien sabía la noticia de antemano pero que esperó el visto bueno de la pareja para darla a conocer.

De Brito también hizo escuchar un audio que le mandó el cantante consultándole si quería ser el padrino: "Angelo, estamos debatiendo con la compañera, ¿queres ser el padrino vos?". A lo que el conductor les dijo a sus panelistas que sería mejor que la pareja piense un poco más la propuesta ya que por ahora "están demasiado entusiasmados".

Recordemos que El Polaco ya es papá de Sol, de 10 años, junto a Karina la Princesita; y de Alma, de cinco, junto a Valeria Aquino. Por su parte, Silenzi ya es mamá de Elena, de cuatro , fruto de su relación con Francisco Delgado.

Barby y el Polaco oficializaron su noviazgo este año, pero la relación no estuvo ajena a algunas controversias. El cantante es compañero de baile de Noelia Marzol en la pista de ShowMatch y son frecuentes los idas y vueltas entre las dos mujeres en las previas.

La semana pasada sobre la pista del "Súper Bailando", el músico le mostró a Marcelo Tinelli un texto romántico que le había dedicado a su novia. Entonces, la bailarina se rió, le recordó que están juntos desde hace apenas unos meses, y calificó el texto de "meloso".

Silenzi , desde un costado del estudio dijo: "Qué embole que todo el tiempo se meta en mi relación. Buscate una previa, mi amor. Ubicate en tu palmera". A eso, Marzol aclaró, como suele hacer, que no tiene ninguna intención de ir más allá con su compañero. "No me gustan las malas personas", comentó la novia de El Polaco.

La respuesta filosa de Marzol no se hizo esperar: "Bueno, que Barby Silenzi, que durante el tiempo que El Polaco estuvo con Silvina Luna hizo de todo.... Que me digas vos a mí mala persona, es un montón".

Veremos si con esta dulce noticia las aguas del show televisivo que enfrenta a ambas mujeres, se aquietan.