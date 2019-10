Barby Silenzi y Noelia Marzol se cruzaron en la pista del "Súper Bailando", frente a la incomodidad de El Polaco Fuente: Archivo

Todo indicaba que iba a ocurrir tarde o temprano. Y ocurrió... Noelia Marzol y Barby Silenzi protagonizaron un fuerte cruce en la noche del jueves, sobre la pista del "Súper Bailando". Todo comenzó cuando Marcelo Tinelli mostró una acaramelado texto que El Polaco le dedicó a su novia. Entonces, la bailarina se rió, recordó que están juntos desde hace apenas unos meses y calificó el texto de "meloso".

Esas palabras despertaron la ira de Silenzi que, desde un costado del estudio, la acusó de colgarse de ella para tener una previa. "Qué embole que todo el tiempo se meta en mi relación", señaló la novia del cantante de cumbia, desde el costado de la pista. "Buscate una previa, mi amor. Ubicate en tu palmera", siguió.

Si bien Marzol se encargó de aclarar más de una vez que no tiene ninguna intención de ir más allá con su compañero, Silenzi, furiosa, siguió insistiendo en que la compañera de su novio estaba celosa y aseguró que la bajó de un ritmo en el que iba a acompañarlos. "No me gustan las malas personas", señaló la novia del cantante. "Bueno, que Barby Silenzi, que durante el tiempo que El Polaco estuvo con Silvina Luna hizo de todo.... Que me digas vos a mí mala persona, es un montón", contraatacó Marzol.

Después, sí, la pareja bailó al ritmo del merengue. Tras verlos, Ángel de Brito (4) indicó: "Al Polaco hoy lo vi un poquito mejor. Noelia es una gran bailarina. No fue tan dramático como otras veces". Pampita Ardohain (8), a su vez, agregó: "Recién en estos últimos ritmos volvió el Polaco de otros años. Pero hoy, hubo desprolijidades en los trucos. Sigan así, son muy alegres y es muy lindo verlos bailar".

"Son una pareja muy caliente, pero eso no quiere decir que eso se traslade a la vida. Son los dos muy sexuales; hoy volvieron a traer eso sin inhibiciones. Me gustó mucho", sumó Florencia Peña, dueña del voto secreto. Por último, Marcelo Polino (5), pidió la devolución del BAR y expresó: "Es horrible ver dos chicas peleándose a los gritos por un tipo. Siempre nos piden que las respetemos, empiecen a respetarse ustedes. El Polaco estuvo genial".

Flavio Mendoza le pidió al Polaco que cuide a su compañera: "Si ella no estuviera, vos no estarías acá", le dijo. "Vi un avance en el Polaco, pero estuvo muy chueco. Noelia está muy pendiente de él", señaló Laura Fidalgo. Finalmente, Aníbal Pachano preguntó si había algún problema entre los participantes.

"Tenemos roces, pero tienen que ver con la convivencia", explicó Noelia. "Está puesto todo sobre ella, que tiene acrobacia y baile", expresó el coreógrafo y les bajó un punto. En total, entonces, terminaron con 16 puntos.

Antes de despedirlos, Tinelli mandó al frente a Marzol y aseguró que está chateando con uno de los hombres de seguridad del programa. "Hubo miradas de ambos lados y él me escribió", se justificó ella.