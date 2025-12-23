La particular manera con la que Enrique Iglesias y Anna Kournikova confirmaron el nacimiento de su cuarto hijo

Enrique Iglesias y Anna Kournikova confirmaron el nacimiento de su cuarto hijo y eligieron las redes sociales para compartir la noticia, aunque con el estilo reservado que caracteriza a la pareja desde hace años.

El anuncio tuvo lugar ayer, después de que la extenista y el cantante publicaran una imagen de su bebé mostrando parcialmente su rostro y revelando la fecha de nacimiento con la frase: “My sunshine (”Mi sol”) 17.12.2025”. De esta manera, dejaron constancia de que la criatura nació el miércoles 17 de diciembre, marcando ese día como un momento especial para la familia.

En la imagen se puede ver al bebé durmiendo plácidamente, con un gorrito y acompañado de un peluche. La publicación llamó especialmente la atención debido al bajo perfil que ambos mantienen en relación con su vida privada y la crianza de sus hijos.

Sin embargo, el posteo se llenó rápidamente de mensajes de felicitaciones, muestras de afecto y buenos deseos por parte de seguidores de distintas partes del mundo, que celebraron la llegada del cuarto hijo de la pareja. Iglesias y Kournikova son, además, padres de sus mellizos Nicholas y Lucy, de 7 años, y de su hija Mary, de 5.

El embarazo de la modelo había sido confirmado en agosto pasado, cuando comenzaron a circular versiones sobre la dulce espera y se supo que el músico y la modelo se preparaban para agrandar nuevamente la familia.

Iglesias también llegó a hablar del embarazo a principios de septiembre, algunos días después de que la noticia comenzara a circular en distintos medios internacionales y en las redes sociales. En ese contexto, el cantante se refirió a la paternidad en una entrevista con el programa de la televisión mexicana Ventaneando (TV Azteca), en el que aseguró sentirse con mucha responsabilidad, pero también feliz y entusiasmado por la llegada de un nuevo hijo.

Ese mismo mes, Anna Kournikova fue fotografiada en Miami mientras realizaba compras en un supermercado, luciendo un atuendo holgado que dejaba entrever su pancita de embarazo.

Anna Kournikova, mostrando su pancita de embarazo, el pasado octubre mientras paseaba con su hijo Nicholas en Miami 305shock/The Grosby Group - 305shock/The Grosby Group

Una de las últimas ocasiones en las que la pareja había compartido imágenes familiares fue en mayo de 2022, cuando publicaron una foto para celebrar un cumpleaños con un alegre festejo al aire libre.

Más recientemente, durante el pasado Halloween, la extenista sorprendió al publicar una imagen de Mary, Lucy y Nicholas con disfraces, lo que permitió ver cuánto crecieron sus tres hijos mayores.

Iglesias y Kournikova llevan 24 años juntos y se convirtieron en padres por primera vez el 16 de diciembre de 2017 con el nacimiento de sus gemelos y, en enero de 2020, ampliaron la familia con la llegada de su hija Mary, a quien cariñosamente llaman Masha.

La llegada del nuevo bebé fue recibida con alegría por toda la familia, que atraviesa un momento marcado por la incorporación de nuevos integrantes, ya que al nacimiento del bebé se suma el embarazo de Ana Boyer, hija de Isabel Preysler (madre de Enrique Iglesias) y quien espera una nena junto al extenista Fernando Verdasco, según informó la revista ¡HOLA!,medio para el cual posó la pareja junto a sus tres hijos. “Estamos muy contentos. Nos apetecía mucho tener un cuarto hijo y estamos muy felices. Ha sido una buenísima noticia y una alegría habernos quedado otra vez embarazados”, expresaron.

La extenista y el cantante, rodeados de sus hijos mayores compartiendo un momento de disfrute al aire libre

Además, Boyer sumó: “A mi hermano Enrique le ha hecho muchísima ilusión. Se van a llevar muy poco los dos bebés, y mis otros hijos también se llevan bastante poco con los suyos, son todos de edades parecidas”, contó la hermana del artista, destacando el vínculo cercano que se dará entre los primos.

Isabel Preysler se convertirá de este modo en los próximos meses en abuela de diez nietos, un rol que siempre definió como una de las mayores alegrías de su vida.