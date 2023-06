Ángel de Brito mostró el detrás de escena de LAM y mandó al frente a Marixa Balli: “Mucha bailanta”

escuchar

El miércoles por la noche, antes de darle la bienvenida a la audiencia de LAM (América), Ángel de Brito se encontró con Marixa Balli en el canal y, sorprendido por la actitud de la diva, la filmó y la “mandó al frente” a través de sus Historias de Instagram.

Ángel de Brito mostró el detrás de escena de LAM y mandó al frente a Marixa Balli: "Marginal"

Después de alejarse de las cámaras a lo largo de un tiempo para dedicarse a lleno a la creación y promoción de Xurama, su marca de zapatos e indumentaria, Marixa Balli regresó a la pantalla chica como una de las angelitas que, noche a noche, debaten y comentan los sucesos más candentes de las vidas de los integrantes de la farándula argentina en el estudio de LAM, magazine conducido por Ángel de Brito.

Aunque durante su participación en el dinámico ciclo que sigue el minuto a minuto del mundo del espectáculo protagonizó algunos severos cruces con sus compañeras y hasta revivió antiguas enemistades con otras figuras del ambiente, la “Cachaca” desarrolló una gran relación no solo con el conductor sino con panelistas como Yanina Latorre y Nazarena Vélez, con quienes se la puede ver muy cómplice en el programa al igual que en las redes sociales.

Tanto Ángel como sus angelitas demuestran su amistad con chicanas, peleas en broma y picantes indirectas y, en la noche del miércoles, el periodista y la bailarina protagonizaron un divertido ida y vuelta en la previa al inicio del vivo que quedó registrado en las redes sociales.

Todo comenzó cuando de Brito, apenas entró al canal, se encontró con un inesperado cuadro: Balli, abrigada para combatir el frío, estaba sentada en el pasillo de América sobre un improvisado banco mientras disfrutaba de un café y una porción de budín. Sin perder un minuto, la enfocó con la cámara del celular y, tomándola por sorpresa, exclamó: “Lo marginal de una diva de la televisión”.

Marixa Balli y Ángel de Brito mantienen una gran relación instagram @marixaballi

Divertida y con una enorme sonrisa, la ex Bailando por un sueño respondió: “Ay, mi amor. Todo vegano, le estoy dando al budincito de banana”. En simultáneo, señaló que se trataba de una merienda comprada en un local ubicado al lado del canal, el cual ambos estuvieron de acuerdo que “está buenísimo”.

Y, cuando su compañero le preguntó por qué en vez de estar en el paso no aprovechaba la comodidad del camarín, explicó: “No, porque acá me conecto con la puerta. No estoy en la calle pero como es como sí. Me encanta. Esto es vida, esto es pueblo”. Fiel a su sentido picante del humor, Ángel señaló: “Mucha bailanta. Vení a mi camarín a morfar”.

A continuación, en sus Historias de Instagram mostró el contraste entre la actitud de la expareja de Rodrigo “el Potro” Bueno y el resto de las integrantes del panel de LAM. Una a una, filmó a Marcela Feudale, Andrea Taboada, Estefi Berardi y a Maria Laura Cattalini -la coach del Bailando que fue convocada para ser angelita por una noche ocupando el lugar de Yanina Latorre-, quienes estaban en sus respectivos camarines rodeadas por un equipo de maquilladores, peluqueros y estilistas que las lookeaban antes del comienzo del programa.

