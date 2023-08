escuchar

En los últimos días, una ola de saqueos afectó a diferentes comercios en varios puntos del país y uno de los elegidos fue la calle Avellaneda del barrio de Flores, donde Marixa Balli tiene su local de ropa. Horas más tarde hizo su respectivo descargo en la noche de LAM (América) contra los que la criticaron por cerrar el negocio.

La panelista de LAM explicó que mantiene contacto con muchos otros dueños de locales de ropa y que recibió mensajes de diferentes puntos comerciales como Morón. "Me llamaban por teléfono colegas desde el otro lado de Flores. Me decían '¿Marixa vos bajaste la persiana? Porque hay gente corriendo con ropa en la mano, hay gritos, hay quilombo'", señaló.

“Estábamos muy tranquilos a la mañana atendiendo. Y a las 11 de la mañana fue que empezaron a bajar todas las persianas de golpe y es una mole Flores”, introdujo la panelista indignada por la situación. Luego continuó: “La gente gritaba ‘bajen porque están haciendo...’ ya ni quiero nombrar la palabra porque vos decís una cosa y 300 dicen que no. Es un teléfono muy descompuesto. Yo entiendo que muchas cosas hay que minimizarlas, que no están buenas, pero bueno, en ese momento fue tan feo todo, ver a la gente corriendo, gritando”.

La panelista de LAM explicó que mantiene contacto con muchos otros dueños de locales de ropa y que recibió mensajes de diferentes puntos comerciales como Morón. “Me llamaban por teléfono colegas desde el otro lado de Flores. Me decían ‘¿Marixa vos bajaste la persiana? Porque hay gente corriendo con ropa en la mano, hay gritos, hay quilombo’”, señaló.

En esos frenéticos momentos en el que no se sabía qué sucedía, Marixa Balli decidió compartir un video en su cuenta personal de Instagram para informar a sus clientes de lo que estaba ocurriendo en Flores.

“Se agarran de mí, que yo hice un video informándoles a mis clientes porque tenía muchos que venían del interior. Por algo en un segundo los teléfonos explotaban al igual que las redes sociales. Me llamaban de un lado, después de otro y así, entonces, era groso lo que estaba pasando”, manifestó.

Gracias a los videos que compartió, varios policías se acercaron al local a preguntar por el estado. “La policía por un runrun no aparece de esa manera. Viste que en esos casos aparecen policías uniformados que nunca viste, en bicicleta, en motos, autos, camionetas”.

Por último, Marixa Balli hizo su descargo contra las personas que la criticaron por publicar los videos sobre los saqueos en las redes sociales. “A mí lo que me molesta es que empiecen a poner placa, no, loco, yo hice una historia para hablarle a mi público y clientes que tenían que venir a buscar mercadería”, indicó y apuntó contra las personas del lugar: “Tenía el local cerrado a las 11 de la mañana, después encima vinieron a hablarme mal a mí los vecinos diciéndome que me tengo que callar”.

“Parece que jode exponer algunas cosas, que no me jodan a mí, por nada no viene tanta policía. Siempre me pasó lo mismo, en el fondo te tenés que callar”, concluyó la panelista, que se mostró enfurecida con todo lo ocurrido los locales de Flores.