El error matemático de Belén Francese que generó confusión y la pregunta directa de Mirtha por “la crueldad” del medio

Belén Francese protagonizó uno de los momentos más bizarros de la última emisión de La noche de Mirtha Legrand: en medio de una anécdota sobre su familia, la actriz y exvedette intentó hacer una suma muy simple, pero el resultado al que llegó no fue el correcto. De inmediato, el resto de los comensales le hizo saber su error, y la protagonista del furcio reaccionó algo avergonzada ante la corrección. “Vito, vos no escuches esto”, dijo en alusión a su pequeño hijo, presente en el estudio. Más adelante, habló de la crueldad del medio y de su capacidad para mantenerse vigente luego de un cruda y directa pregunta de la Chiqui: “¿Te toman en serio?”, le consultó.

Todo comenzó cuando Mirtha le preguntó si su mamá aún estaba con vida. “Sí. Mi mamá vive. María Patricia Rossetto”, ratificó Francese. En ese momento, la Chiqui demostró que había estudiado a su invitada y le preguntó por la cantidad de hermanos de su mamá. “Tiene 16 hermanos”, confirmó. “Todos con nombres bíblicos. Dame algunos nombres por favor”, continuó la conductora. Visiblemente nerviosa, a Francese le costó mencionar a todos sus tíos. “Bueno, María Mercedes, María Verónica… ¡Ay, pará! se olvidaba de las tías. Me van a matar”, dijo mientras seguía pensando. “Mónica, María de los Ángeles”, agregó, sin llegar a completar los 16.

Si ya se había sonrojado con el olvido de los nombres de sus tíos, lo que siguió dejó a Francese en claro offside. “Son todos tíos míos y lo loco de todo esto es que nacieron seis y seis. Más parejo, imposible”, disparó con un gesto de asombro. “¿Seis mujeres y seis varones?”, preguntó el abogado mediático Mauricio D´Alessandro, sentado junto a ella. “Sí. Pará. Sí: seis más seis, dieciséis ”, confirmó de inmediato, mientras se acomodaba el micrófono. “ No, doce ”, la corrigió la periodista económica Cecilia Boufflet, otra de las invitadas y todos en la mesa largaron una carcajada.

La periodistas y conductora Cecilia Boufflet, el intendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela, el abogado Mauricio D’Alessandro y la actriz Belén Francese, en La noche de Mirtha Legrand EL TRECE

“Chicos, no sé qué me pasa hoy”, alcanzó a decir Francese luego de las risas. Avergonzada, miró a la cámara y le habló directo a su hijo. “Vito, no veas esto, mi amor. Porque mamá no puede tener todo. Ser matemática…”, acotó, y luego, para cerrar, por si alguien había quedado interesado en el dato, volvió sobre la cantidad de hermanos de su madre. “Sí, son ocho y ocho”, cerró la anécdota.

Su faceta de poetisa y el “medio cruel”

Otro de los momentos de la noche que tuvo a Francese como protagonista fue cuando Mirtha le preguntó cómo se inició en el mundo de la poesía. “Surge porque un día me querían meter en una riña mediática, y la verdad es que como no es muy mi terreno dije ' bueno, ¿cómo salgo de acá?”, recordó la actriz. “La noche anterior me estaba riendo sola en mi casa rimando objetos y cosas. Así que en un móvil dije ´¿saben que yo estoy escribiendo sobre cosas actuales que están pasando? Y en ese momento empecé a rimar. Eso tuvo tanto furor que dije ´voy a sacar un libro´”, agregó.

Lejos de quedar en un chiste, Francese sacó el libro de poemas y según recordó, tuvo mucho éxito: vendió 15 mil ejemplares. “Es un montón en la industria de la literatura”, celebró. “El libro se llama Pequeña Belén no ilustrada. Y algunos coleccionistas ofrecen hasta el día de hoy fortunas porque lo quieren y después fui por más y saqué Reflexiones Belunísticas. Era de aforismos, de rimas, de poemas. Y al público le gusta y yo soy una servidora del público”, dijo risueña.

“¿Te toman en serio?”, quiso saber entonces Mirtha. “Mirá, el público que quiere divertirse y está ligado al humor obviamente que sí”, explicó Francese. “Puede parecer fea mi pregunta, pero yo he notado que a veces se ríen de lo que hacés, de tus poesías, y no me gusta”, aclaró Legrand. “Porque hay veces que se pueden reír con vos y otras veces reír de vos. Yo creo que la etapa de reír de mí hubiese sido muy efímera. No hubiese trabajado hasta el día de hoy, que estoy produciendo y haciendo un programa propio en streaming. Entonces creo que tuve la capacidad de revertir eso. El medio es cruel con cualquier chica que sea media torpe. Pero eso depende de la capacidad de cada uno”, aseguró.

