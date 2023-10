escuchar

En la noche del sábado, se dio a conocer el fuerte cruce que tuvieron Andrea Rincón y Belén Francese en PH, Podemos hablar (Telefe), del que se habló durante la semana. El escándalo se desató al responder uno de los tópicos en el ciclo en donde debían relatar una noche inolvidable, lo que impulsó a revivir un recuerdo que las tuvo como protagonistas. Sin embargo, al no coincidir en sus versiones, se desató una fuerte pelea. Conocida la disputa, apareció en escena una tercera persona presuntamente involucrada, Martín “Witty” Whitencamp, quien asegura que también estuvo involucrado, y su relato hizo que Francese tomara cartas en el asunto.

Belén Francese abrió el baúl de los recuerdos en PH, Podemos hablar y lo hizo justamente con el relato de una fiesta que compartió con Andrea Rincón, también invitada en el ciclo. Luego de describir una celebración ocurrida una década atrás durante una temporada de verano teatral, reveló que en esa extensa jornada de diversión “flashó” una onda especial con Andrea, quien justamente se ocupó de consolarla por una ruptura amorosa que atravesaba. Este relato hizo estallar en furia a la segunda involucrada, quien habló de excesos y amoríos durante ese festejo, lo que desató una jugosa pelea televisada.

Las exvedettes no coincidieron en sus versiones de lo sucedido, pero, luego de tensos idas y vueltas, firmaron la paz en el mismo programa. No obstante, el escándalo continuó y sumó una nueva voz: la del hombre con quien esa noche se involucró Belén Francese, Martín “Witty” Whitencamp, quien habría sido testigo de la situación relatada, y sumó más detalles de una vivencia que no fue descrita el sábado por la noche.

En diálogo con LAM (América), el exbailarín aseguró que al mantener un vínculo con Belén, esa noche se sumó a ellos Andrea Rincón, quien con anterioridad se había besado con su compañera. “Fue hermoso. Imaginate que entre dos personas se pueden dar amor, entre tres personas es más amor todavía”, sentenció luego de una detallada descripción de lo que ocurrió presuntamente en una de las habitaciones de la casa donde se realizó la fiesta.

Este relato generó la furia de Belén, quien no tardó en tomar cartas en el asunto, en medio de un gran enojo. En primer lugar, utilizó su cuenta de Instagram para lanzar una fuerte indirecta. “¿Se adelantó Hallowen? Salieron todos los muertos. Me impresiona mi fama. Soltar. Creo que ambos se quedaron muy deseosos de mí”, escribió junto a una imagen alusiva a la festividad mencionada.

No conforme, este martes tomó una importante decisión. “Ese sujeto nunca salió conmigo, qué gran disparate. Ni tuvo absolutamente nada conmigo. Siempre quiso infundir que salió con famosas, le hizo lo mismo a Evangelina Anderson, y otras famosas. Jamás estuvo en esa fiesta. Y que de pruebas de tantas mentiras en la Justicia ese i....”, despotricó en diálogo con Carlos Monti, quien reveló el diálogo en Desayuno Americano (América).

De esta forma, la mediática insinuó que acudirá a la Justicia para que Witty demuestre la veracidad de su relato, lo cual ella negó rotundamente. Por su parte, Andrea Rincón se llamó a silencio.