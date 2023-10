escuchar

En la grabación de la última emisión de PH, Podemos hablar se desató un escándalo a raíz del enfrentamiento de Andrea Rincón y Belén Francese . Luego de que se filtrara la fuerte pelea y se emitiera el programa el fin de semana, el conductor del ciclo, Andy Kusnetzoff, contó cómo se logró resolver la situación y aclaró que ese tipo de conflictos no son parte del espíritu de su ciclo.

La pelea surgió después de que el periodista invitara a pasar al frente a quienes habían disfrutado de “una noche increíble”. Ambas invitadas avanzaron al punto de encuentro y fue Francese quien lanzó una frase que dio comienzo a la discordia: “Yo pasé una noche increíble, ella me quiso levantar”, dijo aludiendo a un supuesto comportamiento de la actriz. Rincón reaccionó enfurecida y negó que hubiese habido un coqueteo entre ellas, a la vez que reprochó a Francese que se refiriera a ese tema.

Tras la emisión del programa, Kusnetzoff habló con LAM y dio su versión sobre lo ocurrido. “La verdad es que fue una situación bastante tensa, por decirlo de alguna manera. PH no es un programa en el que tengamos que cortar la grabación en algún momento, no es el espíritu. Si bien seguramente hay varios productores que lo hacen, que deben decir ‘qué bueno el quilombo’, no es lo fuerte de este ciclo y a mí no me sirve tampoco”, señaló primero.

Y continuó: “Me gustan las discusiones. Y si se arma una tensión, me gusta, pero cuando alguien ya se siente incómodo o se pone mal, no. Hablamos y después seguimos grabando. En la edición, obviamente, no se ve todo eso. Terminó bien. Fue en ese momento que se cortó y después siguió como si nada. Me gustó que después ellas se pudieran pedir disculpas porque yo no quería que, siendo cinco mujeres [del encuentro participaron también Graciela Alfano, Sofía “Jujuy” Jiménez y Sol Pérez], quede lo de la pelea. No era para nada la intención”.

En el último programa de PH participaron Graciela Alfano, Sol Pérez, Andrea Rincón, Belén Francese y Sofía Jujuy Jiménez ADRIAN DIAZ BERNINI

Kusnetzoff explicó a continuación cómo concluyó la grabación. “Yo las dejé contentas, o eso creí. Ahí me bajé. No sé después cómo siguió”, destacó. El conductor comentó asimismo que no se suelen dar este tipo de polémicas en el marco de su programa. “Nunca hubo que decir ‘bueno, pará que tenemos que arreglar esto y seguimos’. La verdad es que no, pero a veces pasa. Y tampoco estaba orquestado porque es imposible orquestar eso. Surgió a raíz de una pregunta divertida que tenía que ver con los que tuvieron alguna fiesta inolvidable. No lo esperaba”.

Respecto a cómo trascendió el video antes de la emisión del programa, Andy agregó: “No sé si se filtró o si es que es material que se cedió porque igual cuando sale la información ya están todos hablando de eso, pero cómo llegaron las imágenes, no lo sé”.

La producción decidió luego editar parte del enfrentamiento . “Yo no quería que quedara. Una pelea, cuando uno la ve, es mucho más violenta verbalmente, por supuesto sin llegar a las manos, pero yo quería que terminaran bien, que queden bien, también fue parte de lo que pasó en el programa, entonces no se puede sacar todo. Andrea varias veces la nombró a Belén y dijo que ya se le había pasado y contó lo de su trastorno de personalidad, no me acuerdo cuál era la palabra técnica, pero se siguió adelante”, contó.

Además dijo que el momento fue “intenso” y que estuvo cerca de paralizarse la filmación. “ Podría haber pasado y no sé qué hubiera hecho porque ya estás ahí y no podés suspender el programa. No había pasado nunca. Así que yo traté de contener en el primer momento a Andrea y después a Belén también porque cada una tenía su postura. Traté de decirles: ‘Miren, no es el espíritu del programa’ porque sino hubiera puesto más leña al fuego, en ese sentido garpa, pero no es mi rol, yo enseguida me puse delante de cámara. Esta es la séptima temporada de PH y siempre nos fue medianamente bien sin eso. La idea es que surjan las historias, y lo que pasó, pasó”, finalizó.

