El novio de Madonna estaba dispuesto a cumplir un sueño que tenía desde hacía muchos años. Sin embargo, la esperanza de lograrlo se truncó luego de que recibiera una dura noticia.

Josh Popper, de 30 años, estaba a punto de debutar como boxeador profesional . Sin embargo, según cuenta Page Six, se le negó su licencia de pelea debido a un problema de salud. Durante los estudios médicos que se exigen a cualquier persona en Estados Unidos para poder subirse al ring, saltó la noticia de que el hombre tiene una córnea arañada, razón por la cual le denegaron el permiso .

El deportista, que está en pareja con la Reina del Pop desde hace un año, viene enfrentando varias trabas en su carrera. Estar de novio con la cantante atrae la atención de muchas personas, haciendo que sus peleas amateurs sean muy monitoreadas .

Popper estaba listo para realizar su primer enfrentamiento profesional en diciembre, pero la transición entre el mundo amateur y el de elite comenzó mal para él cuando perdió una pelea el 5 de noviembre en el gimnasio Sweatbox de Brooklyn. A pesar de esto, no bajó los brazos y siguió preparándose para enfrentarse contra otro contrincante el 16 de diciembre en el Sony Hall de Times Square, pelea para la que esperaban vender muchas entradas con la esperanza de que Madonna fuera a apoyar a su pareja en su primera pelea profesional.

La historia de Popper con el boxeo viene desde hace muchos años. El atleta actualmente es fundador y entrenador del grupo Bredwinners, un gimnasio de boxeo en el que enseña a jóvenes y a adultos a pelear desde cero. Junto con otros deportistas de primer nivel, comparte sus habilidades y entrenamientos. Además, apareció en un episodio del reality show Summer House, del portal Bravo TV, que relata la vida diaria de nueve jóvenes que viven en una casa de verano en Montauk, Nueva York. El atleta fue presentado como un entrenador de boxeo y el interés amoroso de Samantha Feher, una integrante del elenco. Sin embargo, esa relación no duró mucho debido a que “no eran compatibles”, según consignó el Daily Mail por aquel entonces.

En sus redes sociales, Popper mantiene un perfil bajo y no comparte momentos que no sean vinculados con su trabajo. Sin embargo, alguna foto con Madonna se puede encontrar, aunque no realiza declaraciones públicas de amor.

Madonna de gira

Madonna durante The Celebration Tour Kevin Mazur - WireImage

Mientras su novio se dedica al deporte, la cantante se encuentra de gira por Europa con The Celebration Tour. La cantante había tenido que posponer las fechas de sus shows debido a que a finales de junio tuvo que ser hospitalizada en un centro médico de Nueva York a causa de una grave infección bacteriana. La artista terminó intubada y quedó internada en la unidad de terapia intensiva por varios días.

Ya recuperada, la estrella volvió al ruedo en el mes de octubre en Inglaterra, con un concierto que dejó impactados a todos los espectadores. El show que estrenó en el O2 Arena de Londres tiene unas treinta canciones que denotan el plan retrospectivo del concierto, que celebra cuatro décadas de música, desde que Madonna publicó su primer álbum, en 1983.

Este primer tramo de gira incluye ciudades de países europeos como Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Suecia, España, Portugal, Francia, Alemania, Italia y Países Bajos. El tour continuará luego por América del Norte, en estadios de Estados Unidos, México y Canadá. En total, desde el primer recital de Londres hasta el que tiene programado para el 24 de abril en el Palacio de los Deportes de México, The Celebration Tour incluye, por el momento, 78 funciones.

