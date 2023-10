escuchar

Además del nombre de un programa de televisión infantil británico que se emitió en los noventa (o la versión local de esta misma frase que Hugo Midón utilizó una década antes, para uno de sus shows, “Vivitos y coleando”) “live and kicking” es una expresión que bien le sienta a Madonna y a su presente. Porque no olvidemos que a finales de junio pasado fue internada en estado grave y apenas unos meses después, el último sábado, revivió para sus fans sobre el escenario, con un show que la puso otra vez en la ruta. Fue para celebrar su larga carrera y para compartir el mérito con sus hijos. Fue para recordar a los que ya no están y manifestar el privilegio de vivir para contarlo, como dice su canción ”Live To Tell” (que interpretó desde las alturas del O2 Arena de Londres), o con una versión acústica de “I Will Survive”, que también quiso compartir con su público.

Madonna regresó a los escenarios con el visto bueno de los médicos que siguieron de cerca la recuperación a la que debió someterse tras la internación. Y quizás haya sido ese episodio lo que hizo que en el espectáculo se pusiera el énfasis en esas canciones que traspasan la cuestión artística y se meten en el territorio de lo privado, como la presencia de sus hijos sobre el escenario.

El show que estrenó el último sábado en el O2 Arena de Londres tiene unas treinta canciones que denotan el plan retrospectivo del concierto, que celebra cuatro décadas de música, desde que Madonna publicó su primer álbum, en 1983. Aunque seguramente habrá ajustes según el estadio en el que se ofrezca cada show, el diseño de escenario mide unos 1320 metros cuadrados y está inspirado en el trazado urbano de Manhattan. En el centro del escenario principal, se ubica una plataforma circular de tres niveles que evoca a la torta de bodas de su disruptiva actuación en los MTV Video Music Awards, de 1984, cuando interpretó su hit “Like a Virgin”.

Durante un par de horas y con un despliegue muy de cabaret al estilo Madonna, la diva se despachó con buena parte de sus éxitos. Se espera que haya algunos leves cambios de repertorio en próximos shows, aunque seguramente no faltarán grandes hitos de su discografía como “Nothing Really Matters”, “Everybody”, “Open Your Heart”, “Live to Tell”, “Like a Prayer”, “Fever”, “Bad Girl”, “Don’t Tell Me”, “La isla bonita”, “Ray of Light”, “Like a Virgin”, “Celebration” y “Music”, entre otros.

Este espectáculo tiene pequeños y grandes detalles. Algunos aseguran que el sofisticado atuendo negro que usó en la apertura del show, para el tema “Nothing Really Matters”, fue un guiño al kimono rojo que le diseñó Jean-Paul Gaultier para el video original del tema, hace un par de décadas atrás.

Este primer tramo de gira incluye ciudades de países europeos (Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Suecia, España, Portugal, Francia, Alemania, Italia y Países Bajos). Entre la tercera semana de diciembre y la última de abril de 2024 hará el tramo de conciertos por Norteamérica, que incluirá estadios de los Estados Unidos, México y Canadá. En total, desde primer recital de Londres hasta el que tiene programado para el 24 de abril en el Palacio de los Deportes de México, The Celebration Tour incluye (hasta ahora) 78 funciones. Mañana termina el primer ciclo de cuatro shows en el O2 de Londres.

El anuncio de la gira fue realizado en enero de este año por la propia cantante: “Estoy emocionada de explorar tantas canciones como sea posible, con la esperanza de brindarles a mis admiradores el espectáculo que han estado esperando”, dijo Madonna, antes de que se pusieran a la venta los primeros tickets. Para Londres se pensó en un único concierto, pero las entradas se agotaron rápidamente.

El conflicto en Medio Oriente y la vida en familia

Durante el primer show, Madonna armó diferentes cuadros para hacer referencia tanto a momentos de su carrera como para esas circunstancias de la realidad que no puede (o no quiere) esquivar. Sobre su hospitalización, Madonna dijo que no pensó que sobreviviría y que sus médicos tampoco. Y sobre el conflicto en Medio Oriente aseguró: “Es tan doloroso verlo... Me rompe el corazón ver niños sufriendo, adolescentes sufriendo, ancianos sufriendo”.

Cuando sobrevoló el estadio durante el tema “Live To Tell”, en pantalla se vieron artistas que murieron en las décadas del ochenta y noventa víctimas del sida. Martin Burgoyne (uno de sus primeros managers), el coreógrafo Alvin Ailey y el cantante de Queen Freddy Mercury, entre otros. También hubo homenajes a Sinead O’Connor y a Michael Jackson, con un enganche de “Billie Jean” y “Like a Virgin”.

Y apenas en el cuarto tema, al momento de un desajuste técnico en el set que obligó a hacer una pausa en el espectáculo, recordó los comienzos de su carrera. “Esto es exactamente lo que no quieres que suceda en tu noche de estreno”, dijo. Pero lejos de sentirse amedrentada por el imprevisto y abandonar el escenario hasta que el jefe de producción le diera el ok para regresar a escena, se quedó frente al público para poner en marcha el plan B de contingencia o, simplemente, una hábil improvisación para tapar el bache.

Entre tanto despliegue también hubo tiempo para la participación de sus hijos. Sentada al piano, Mercy James (17) la acompañó en el tema “Bad Girl”. Estela (11) fue parte del despliegue coreográfico de “Don’t Tell Me”. David Banda tocó la guitarra cuando fue el momento de “Mother and Father” y Lourdes se sentó junto a su madre para calificar el desempeño de los bailarines al momento de “Vogue”. “ Me desperté [en el hospital] con todos mis hijos rodeándome. Había olvidado cinco días de mi vida… o de mi muerte. Realmente no sabía dónde estaba ”, explicó Madonna sobre la situación que había vivido meses atrás.

El susto de su vida

A finales de junio pasado, mediante un comunicado, el manager de Madonna, Guy Oseary, informó que la diva había estado hospitalizada en un centro médico de Nueva York a causa de una grave infección bacteriana. La artista terminó intubada y quedó internada en la unidad de terapia intensiva por varios días.

Detrás de esta información surgieron los más variados rumores, ya que la cantante no había llegado a la institución por sus propios medios. Se dijo que fueron paramédicos quienes le brindaron los primeros auxilios en su casa. Tuvieron que “revivirla” con Narcan, una droga utilizada en situaciones de sobredosis de heroína, fentanilo u otros opioides, o bien para combatir un shock séptico, que es lo que habría sucedido con Madonna. Unos días después de recibir el alta, realizó su primer comentario público.

“ Gracias por sus energías positivas. Por sus oraciones y palabras de recuperación y ánimo. Sentí su amor. Estoy en el camino de la recuperación e increíblemente agradecida por todas las bendiciones de mi vida ”, escribió.

Casi un mes después volvió a referirse a lo que le había sucedido y a qué tan acompañada había estado por su familia. “El amor de la familia y los amigos es la mejor medicina. Un mes fuera del hospital y puedo reflexionar. Como madre, podés verte atrapada en las necesidades de tus hijos y en todo lo que les entregás día a día... Pero cuando las cosas se pusieron feas, mis hijos me ayudaron de verdad. Vi un lado de ellos que nunca había visto antes. Eso marcó la diferencia”, escribió.

“También el amor y el apoyo de mis amigos. Si amplían esta foto que tengo en la mano, verán una Polaroid tomada por Andy Warhol de Keith Haring con una campera con la cara de Michael Jackson pintada. Un triángulo perfecto de brillantez. Un artista que tocó tantas vidas, incluida la mía”, continuó. “Sollocé cuando abrí este regalo porque me di cuenta de lo afortunada que soy de estar viva. Y lo afortunada que soy de haber conocido a estas personas y a tantas otras que también se han ido . ¡Gracias Guy Oseary por este regalo! Y Gracias a todos mis ángeles que me protegieron y me dejaron quedarme para terminar de hacer mi trabajo”, culminó.

LA NACION

Temas Madonna