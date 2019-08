El Puma habló sobre su enfermedad y cómo luchó para salir adelante hasta curarse

Luego de atravesar un delicado estado de salud, José Luis " El Puma" Rodríguez visitó a Susana Giménez en la noche del domingo y confesó: "Mi corazón estuvo por explotar y me reanimaron durante 45 minutos". El cantante sufrió de una Fibrosis pulmonar ideopática y fue trasplantado de ambos pulmones.

"En el año 2000 sentí que mi voz se iba, algo estaba pasando pero como que uno quiere seguir y hacerse el Superman. Paulatinamente fue mermando mi capacidad de respiración", contó. Tras probar con terapias alternativas fue sometido a un doble trasplante pulmonar: "El doctor argentino que me atendió me dijo que no tenía cura. Y ellos [los médicos que lo operaron] tomaron un riesgo porque era la primera vez que un tipo de mi edad iba a un trasplante así. La operación fue en Miami, con cinco médicos fabulosos".

El rol de la fe en su vida

Actualmente, su salud se encuentra bien. La conductora le manifestó la preocupación que le había generado su estado de salud y que en ese entonces había intentado sin éxito comunicarse con él por teléfono. Sin embargo, contó que un día se encontró al Puma de manera fortuita: "Un día en un semáforo en Miami vi que en el auto de al lado estabas vos. Yo bajé las ventanas y te dije que estaba preocupada y vos me respondiste que de eso no ibas a morir, que tenías fe".

Para Rodríguez, el creer en Dios es muy importante, y el difícil proceso que atravesó con su enfermedad reforzó la importancia que tiene la religión en su vida: "Sin la fe es imposible vivir. Dios utiliza a las personas para crear esos milagros. El mío es un caso único, el que una persona de mi edad, con un doble transpalente, vuelva a cantar".

Según dijo, su filosofía de vida ahora radica en el presente, en valorar el ahora: "He pasado mucho pero no me quejo. Yo decidí no quejarme, porque Dios me sacó de la misma muerte. Yo morí tres veces, ¿y para qué quejarme?". En ese momento, y ante la sorprendida mirada de Susana, el músico confesó que sintió y escuchó las cosas que sucedían a su alrededor mientras los profesionales luchaban por su vida: "No vi ninguna luz, pero sí estaba consciente. Yo escuchaba a los médicos. Me pusieron anestesia, me fui al cielo, y cuando desperté tenía a diez médicos en la habitación, mi corazón estuvo por explotar y me reanimaron durante 45 minutos". Entonces pudo evitar emocionarse, y con los ojos vidriosos, confesó: "A veces me quiebro".

A lo largo de la entrevista, no dejó de reiterar la importancia que siempre tuvo su fe, y el rol que eso jugó en el marco de su enfermedad y su recuperación: "Dios me trajo de la misma muerte. Y me prohíbo olvidar de donde Dios me trajo, y lo difícil de ese momento. La fe es como un músculo, la fe es algo tan inmenso. Sí existen los milagros, Cristo existe. El espíritu santo está, yo lo viví, lo sentí muchísimo. Y ahora tomo la vida, tengo el hoy nada más. La gente dice que se le fue la vida pensando que la felicidad está en el futuro, pero no, la felicidad está en el hoy, mañana no está".

Su especial agradecimiento a Argentina

En el último tramo de la nota, Susana y su invitado se refirieron brevemente a la actual situación en Venezuela, y el Puma tuvo unas palabras de mucho cariño dirigidas a este país: "Le doy las gracias a la Argentina que abrió las puertas a los venezolanos. Y les digo a mis compatriotas que se porten bien, que sean amorosos y profesionales. Hagan quedar bien a la Venezuela de antes, no a la de ahora".