El regalo de Diego Maradona a Graciela Alfano que se convirtió en su cábala

Graciela Alfano develó todo sobre su relación con Diego Maradona Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de noviembre de 2020 • 11:39

"El era regalón", comentó Graciela Alfano mientras recordaban la vida de Diego Maradona en Nosotros a la mañana. Ante la intriga de sus nuevos compañeros de panel, la actriz -que confesó haber tenido una gran relación de amistad y "algo más"- reveló qué fue lo que el astro del fútbol le regaló hace años y que se convirtió en su gran cábala.

"A mí no me gusta que me regalen nada, plantas y cosas vivas sí, pero las joyas me las compro sola. Un día para un cumpleaños hace muchos años me regaló este brillantito que tengo acá colgado y yo no lo usaba nunca, jamás en la vida", comentó Alfano mientras la cámara tomaba el pequeño dije en primer plano.

"Un día Diego me ve en un programa y me llama -porque él te llamaba cuando se le daba la gana- y me dice: '¿Y no usás nunca lo que te regalé?' Y yo le dije: 'No, te dije que a mí me gusta comprarme mis cosas y no lo voy a usar nunca, lo voy a tener ahí y lo va a heredar mi nieta o mi bisnieta'. Entonces me dice: 'Qué lastima, porque yo le puse un pedazo de mi corazón ahí'. ¡Mirá si era manipulador!", relató sobre este hecho que ocurrió doce años atrás.

Sin dudas, ese llamado fue determinante y desde entonces ese colgante se convirtió en su amuleto. "Creo que estaba en el jurado del 'Bailando...' y desde entonces, me lo puse y nunca más me lo saque, lo tengo como cábala", reveló la exvedette.

En cuanto a su relación con Maradona, la rubia confesó que lo conoció en su adolescencia y que siempre fueron grandes amigos. "Lo conocí cuando él tenía 14 y yo 20, había sido Miss belleza internacional. Él tenía un enamoramiento adolescente con la reina de la argentina. Además mi papá que era presidente de Racing lo miraba y le decía: 'Con la nena no, pibe, eh'. Entonces fueron años que no pasó nada, nuestra relación no fue sexual", explicó.

Luego recordó un episodio, en donde la amistad dio lugar a algo más, aunque por un breve período. "Un día paso por el famoso programa de Jorge Guinzburg (La biblia y el calefón), en donde estuvo invitado Sabina, Charly, él y yo. Después del programa, nos fuimos a la casa de Jorge y me dijo: 'Che, todo el mundo dice que tuvimos algo, todo el mundo se divierte con nuestra fantasía menos nosotros, deberíamos hacerlo. Le dije: 'Tenés razón, deberíamos hacerlo al menos para saber de qué se trata'. Y pasó, pero no fue mucho tiempo, nuestra relación pasó por otro lado", confesó.

Y enseguida, con lágrimas en los ojos, Grace aseguró que Claudia Villafañe fue el verdadero amor de Maradona. "Claudia es una persona a la que respeto impresionantemente. Toda su vida fue incondicional de Diego, mostró una dignidad, una discreción. Creo que no me equivoco, fueron el gran amor de la vida, Diego el de Claudia y Claudia el de él. Es el amor con mayúsculas", concluyó emocionada.

Conforme a los criterios de Más información