Pancho Dotto se refirió al supuesto vínculo entre Roberto Giordano y Jeffrey Epstein: “Que yo sepa, nunca me lo crucé en un desfile”

Después de que se conociera que Roberto Giordano habría recibido una transferencia bancaria por parte del delincuente sexual Jeffrey Epstein, Pancho Dotto rompió el silencio y se refirió a los cuestionados desfiles que el estilista realizaba en Punta del Este con modelos menores de edad.

El creador de una de las agencias de modelos más importantes de los años noventa y principios de este siglo, conversó con Florencia de la V, en el programa Los profesionales de siempre. “Nosotros, en Dotto Models, tomamos siempre chicas de 14 años en adelante. El único caso de 12 años fue Nicole Neumann. Es que en el mundo siempre se buscaron de esas edades. Inclusive, ahora me contactaron para hacer scouting para otras agencias y seguramente vamos a buscar de esa edad en adelante, como siempre”, indicó el empresario.

De hecho, su agencia tenía en su book a las modelos que, por aquellos años, eran conocidas como “lolitas”, por su corta edad. De aquella camada formaron parte Carola Del Bianco, Lorena Giaquinto, Déborah De Corral y Moira Gough, entre otras.

“A mí me llama la atención este escándalo que se armó, a partir de 500 dólares que le transfieren a Roberto. A mí me parece que Roberto tenía demasiadas cosas que hacer. Yo lo veía siempre en el aire, porque se ponía muy loco cuando tenía que hacer los desfiles”, recordó Dotto, quitándole el peso a la supuesta relación entre el peluquero y el magnate financiero conocido por sus estrechos vínculos con figuras influyentes del mundo político, académico, del entretenimiento y del mundo empresarial, que terminó suicidándose en una celda en agosto de 2019.

Pancho Dotto, Gilberto Scarpa, Enriqueta, y las modelos Carola del Bianco, Moira Gough y Dolores Barreiro, en la fiesta de Las mil y una noches en Punta del Este

En ese momento, tomó la palabra Damián Rojo, panelista del ciclo: “El que le transfiere es Jeffrey Epstein. No es una simple transferencia de alguien que quería comprar una buena ubicación [para uno de sus desfiles]. Vos le escribiste a Ana Laura [Román, también panelista del programa] diciéndole: ‘No lo maten a Roberto, que no se puede defender’. En realidad, no es contra Giordano, sino parte de una investigación que se está haciendo contra Epstein, un tipo condenado por estos delitos, en donde nos preguntamos en qué contexto le transfirió esa plata”, explicó el periodista. Y preguntó: “¿Por qué le transfirió 500 dólares? ¿Tenía una ubicación de privilegio? ¿Vos hablaste con él? ¿Te pedía chicas a vos o a Ricardo Piñeiro [responsable de otra de las agencias de modelos más importantes de aquella época]?“.

La agencia de Dotto tuvo también sus propios desfiles Alejandro Di Ciocchis

Pero la respuesta no fue directa. “En otros programas mostraban a Diego Armando Maradona mirando el desfile de Giordano y afirmaban que Diego observaba la modelo que se iba a llevar, como si fuesen objetos. No ustedes, pero se manejó todo con una liviandad muy complicada”, observó el manager de modelos.

“También dijeron que esta bestia de Epstein se llevaba aviones de modelos que elegía en el desfile de Giordano. ¡Un disparate! Todo, es verdad, por una transferencia de una cuenta de este señor a Roberto Giordano, que yo creo que no tenía absolutamente nada que ver", agregó Dotto.

Giordano cerrando junto a las modelos su desfile de 2006 en Punta del Este Archivo

“La verdad es que no sé en concepto de qué fue esa transferencia. Capaz que se hizo algo la mujer en la peluquería. ¡Son solo 500 dólares! ¡No existen!“, especuló. ”De ninguna manera él compró a alguien, a un ser humano menor. Me parece un disparate. Y también quiero dejar en claro que Ricardo [Piñeiro], que tampoco se puede defender, tampoco estaría en semejante locura tampoco“, aseguró el entrevistado.

La conductora recordó que en aquella época “se hablaba de fiestas con empresarios, de prostitución VIP, de entrega de chicas”. Y remató: “No es algo descabellado”.

“Antes de que yo tenga la agencia, se hablaba de eso. Mientras yo tuve la agencia, durante treinta años, también se hablaba, y ahora también se habla”, relativizó Dotto. “Yo no tuve ni tengo nada que ver con la prostitución, pero una cosa es la prostitución y otra cosa la trata de blancas y de menores. Es una locura total”, afirmó.

Otra de las panelistas, Dolores Villalba, quiso saber, concretamente, si se había cruzado con Epstein en alguno de los desfiles organizados por Giordano. “No. Que yo sepa, no. Yo tengo fotos en la primera fila y lo tenía a Guillermo Vilas de un lado y a Laurencio [Adot] del otro. Tengo un montón de fotos, de haber compartido con amigos, con gente buena onda, pero nunca con un desconocido”, indicó.

Y sumó: “Ahora, yo camino por la calle acá, en Punta del Este, y me piden fotos; personas que no sé quiénes son. Y me abrazo con esa gente, me saco fotos... No creo que haya sido el caso de este señor”.

Dotto junto a Bárbara Durand y dos "lolitas" de los noventa, Carola Del Bianco y Déborah de Corral

Rojo quiso saber, entonces, si es cierto el mito de que “había empresarios nacionales e internacionales que alquilaban las primeras filas para estar más cerca” de las modelos. “Eso no lo supe nunca. Eso de pagar semejante cantidad de plata... En realidad, que yo sepa, nadie pagaba nada”, aseveró el empresario, e insistió en que el peluquero no iba a meterse en semejante tema complejo.

Quizás harta de las evasivas, De la V volvió a tomar la palabra e indicó: “No es tan descabellado. Se metió en otros temas complejos, como la evasión de impuestos. No era un santo. Lo que a mí me pasa cuando hablamos de los noventa y de los desfiles es que todo el mundo sabía que sucedían cosas, pero cuando se saca el tema, nadie quiere hablar”.

Giordano enfrentó causas de evasión fiscal, ocultamiento de bienes y propiedades, incumplimiento de contrato con sus empleados y una condena de tres años de prisión por insolvencia fiscal y quiebra fraudulenta. “Es increíble que en Argentina se habla de evasión de impuestos como... La mayoría de la gente tiene que evadir impuestos para que le cierren los números. Una cosa es evadir impuestos, y hay que aclarar que Giordano no fue Al Capone, y otra es la trata de blancas. Entre una cosa y otra no sé cuántos miles de kilómetros hay. Comparar una cosa con la otra”, insistió Dotto.

Roberto Giordano embadurnando a las modelos con crema de peinar en la pasarela de uno de los desfiles que organizó en Punta Ballena MAXIE AMENA

“En ese momento no se condenaba que una persona mayor estuviese con menores de edad, ahora sí. Muchos empresarios salían con menores de edad y nadie los cuestionaba. Estaba naturalizada esa situación”, intervino la conductora. “Yo no sé si eran menores... Si tenían 17... Habría que ver”, recordó el manager.

Villalba, luego, le preguntó si sabía cómo funcionaban las fiestas “a las que llevaban chicas y se las presentaban a empresarios y artistas”. “De eso no... Me acuerdo de las grandes fiestas de [Gilberto] Scarpa... Eran unas fiestas maravillosas, la pasábamos fenómeno, y después volvíamos todos a La Fontana [su estancia en Punta del Este]. Si los empresarios estaban esperando que les lleven a las modelos, no eran modelos, entonces. No eran de mi agencia ni de la de Ricardo”, aseguró.

Dotto junto a Moira Gouhg, Yamila Díaz-Rahi, Roxana Zarecki, Daniela Urzi y Dolores Barreiro en una de las fiestas del empresario brasileño Gilberto Scarpa, en Punta del Este

Después de mucha insistencia por parte de los panelistas, Dotto confesó: “Cuando hacíamos asados en La Fontana para 200 personas, yo tenía una lista negra. No eran diablos tremendos, pero sí pícaros o picaflores y no entraba ninguno. (...) Ninguno de mis clientes acosó a una de mis modelos, pero eso no quiere decir que no haya ocurrido con otras agencias”.