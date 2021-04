El romántico mensaje de Emanuel Ortega a Julieta Prandi, en el día de su cumpleaños

Se mostraron juntos por primera vez en septiembre y, desde ese momento, se volvieron inseparables. Este martes, Julieta Prandi cumplió 40 años y su enamorado, Emanuel Ortega, recurrió a las redes para dedicarle un romántico mensaje que rápidamente se llenó de corazones y de likes.

“Retrato de mujer, íntegra, grandiosa, con un espíritu y corazón inmenso... ¡Y que hoy cumple años!”, expresó el cantante en una historia de Instagram que acompañó de una foto de la modelo, de perfil, meditabunda.

Más tarde, en el feed de la misma red social, compartió otra fotografía de los dos juntos y reforzó el mensaje: “Feliz cumpleaños para vos, @jprandi. Desparramás alegría, ruido necesario (porque hay del otro), generosidad y mucha pasión... ¡En todo! ¡Que nunca se apague eso!”, deseó el hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar.

Aquella fotografía, de los dos abrazados en un contexto de naturaleza y paz, se convirtió en la primera que el músico comparte junto a su novia. Es que, más allá de que ninguno de los dos se niega a hablar abiertamente del amor que los une en las distintas entrevistas que les realizan por separado, coinciden en ser bastante cuidadosos a la hora de revelar cuestiones íntimas.

Semejante mensaje, claro, ameritó la respuesta de la aludida. “Vos multiplicás mis ganas. Y la vida es tanto mejor desde nosotros. Gracias bebé, soy muy feliz”, escribió la modelo.

Apenas un rato antes, la misma Prandi había utilizado la misma red para autofelicitarse. Junto a una serie de fotos de distintos momentos de su vida, escribió: “Hoy cumple años una mujer que amo. La primera en guardarme un secreto y la última en irse cuando las luces se apagan. Una mujer que me conoce desde el primer grito y entiende cómo llegué hasta acá. A veces, es insoportablemente terca, a veces, ni a mí me escucha, pero cuando la necesito es capaz de toda proeza por darme un abrazo. Una mujer humana, transparente y tan sincera que puede resultar antipática. Pero que es definitivamente incorruptible con sus ideas. Debe tener mil defectos, como todos, pero cuando se sienta conmigo, me arma su mate y me mira a los ojos, el mundo es un lugar mejor que habitar. Mi compañera, mi cómplice, mi guardiana. Siento orgullo de vos. De verdad. Abrazo a todas mis partes, la pequeña poeta, la hija, la nieta, la madre y a la mujer entera en la que me convertí. Feliz Cumpleaños para mí. Me merezco lo que deseo”.

El romance entre la modelo y el músico nació en Instagram y luego siguió por teléfono hasta que pudieron encontrarse. Por eso, estuvo marcado en un principio por la distancia y la imposibilidad de viajar debido a la cuarentena, pero al fin lograron verse y hace tres meses oficializaron la relación.

“Me robaba sonrisas. Me cambiaba la cara. Me daba alegría. Me devolvía una sensación muy olvidada: puedo ser yo, realmente yo”, dijo Prandi en su momento, cuando le consultaron qué la atrajo de Ortega. “Cuando nos conocimos no necesité el recurso de mostrar ‘la mejor versión de uno’. Con él no debo cambiar mi forma de ser, de hablar ni de organizarme. A esta altura de mi vida y de mi historia, solo quiero verdad: entregarla y recibirla. Emanuel es sencillo, honesto. Siento que hablamos el mismo idioma. Me enamora su simpleza. En el primer encuentro lo miré a los ojos y ya no tuve dudas: era el hombre indicado”, expresó la modelo.

