India Ortega habló de todo: el peso del apellido, la depresión de su madre y cómo se lleva con Julieta Prandi

Por primera vez, India Ortega se prestó a un mano a mano en televisión. La joven cantante y modelo, hija de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil y parte de una de las familias más queridas del mundo del espectáculo local, habló de todo y mostró una soltura que llamó la atención. Sin vueltas ni eufemismos, reconoció el peso del apellido y del legado de Palito, su abuelo; habló de la depresión de su madre y cómo la ayudó a salir adelante y reveló cómo se lleva con Julieta Prandi, la pareja de su padre.

El peso del apellido y los consejos de Emanuel Ortega

“¿Qué significa el apellido Ortega?”, comenzó Matías Vázquez la nota que con el resto del equipo de Puro Show le hicieron a la joven de 19 años. “Ortega es muy fuerte. Yo digo que lo cargo como una mochila porque es un apellido que lleva mucha historia”, explicó y se centró en la figura del patriarca de la familia. “Mi abuelo no solo es cantante, sino que también fue gobernador, arrancó de cero, logró muchas cosas y es increíble porque nos llevó a todos a hacer lo que queríamos hacer. Nos ayudó a todos nosotros, nos dio un empujón”, subrayó.

Además de su admiración por la figura de Palito, India contó que es un abuelo muy presente y compañero, y que siempre está ahí para escuchar y ayudar a la familia. “No habla mucho. Habla de su vida pero dice lo justo y necesario”, detalló. Cuando le preguntaron qué consejo le dio cuando vino a vivir a la Argentina, Ortega recordó: “Me dijo que siempre sea yo, que nunca me venda a lo que la gente quiera y que haga lo que realmente quiero hacer porque se nota si te vendés a un público y no lo estás disfrutando. Me dijo que haga música, que haga el género que me guste y que nunca cambie por los demás”.

La joven confesó que su papá suele ser crítico con ella Gentileza

India contó que le gusta el pop y Amy Winehouse, que está empezando a escuchar rock nacional y que aún no sacó música porque no está dispuesta a que le digan qué tipo tiene que hacer. “¿Tu viejo te tira tips?”, le preguntó Vázquez, y Ortega señaló: “Mi papá me tira con todo. Mi papá es honesto y me dice lo que me dice mi abuelo: ´hacé lo que quieras porque sino después no lo vas a disfrutar´”, afirmó. “Es la persona que más me critica pero me dice lo justo y necesario”, sumó.

El duro momento que transitó junto a su madre

Cuando le preguntaron por Ana Paula Dutil y cómo vivió sus años de depresión, Ortega indicó: “Esto pasa hace muchos años”. Y contó que cuando sus padres estaban juntos y vivían en Estados Unidos no lo “experimentó” porque Emanuel Ortega se ocupaba de que tanto ella como su hermana quedaran al margen. Todo cambió con el divorcio y el regreso a la Argentina.

India Ortega junto a su mamá, Ana Paula Dutil Santiago Sedlacek

“Ahí yo viví realmente lo que fue la depresión de mi mamá porque viví sola con ella. La verdad es que entiendo que no es algo que una persona elige, es algo que pasa. No me enojé ni me voy a enojar jamás porque me llevó a ser quien soy hoy. Aprendí un montón de cosas. Aprendí a acompañar, aprendí a respetar. Es una enfermedad”, confió.

“Mi mamá siempre me decía que no quería ayuda, o me decía cosas que me dolían para alejarme. Y aprendí que no hay que alejarse”, compartió, y se animó a dar un consejo: “Aunque la persona te diga que no te quiere, que no te necesita, realmente por dentro sí te necesita, pero no te lo va a decir”.

Sobre cómo vivió la separación de sus padres, la joven modelo sorprendió al contar una anécdota familiar. “Yo un día la agarré a mi mamá y le dije ‘si ustedes están juntos por nosotros… si no son felices, ya está. Basta’”, repasó. Además, explicó que se dio cuenta de que el amor ya no era el mismo entre ellos y que estaban juntos por mantener a la familia unida. En ese momento, tenía 14 años.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega

“Mi mamá me lo agradeció. Me dijo que su relación se sostenía en parte por sus hijos. porque quería que seamos una familia unida. Y yo desde el día uno le dije que entendía que una familia unida no necesariamente tiene que ser en una casa. Pueden estar separados, cada uno con su mundo, con sus parejas nuevas y no tienen nada de malo. Vamos a seguir siendo una familia”, completó.

Ortega también habló de Julieta Prandi, la pareja de su papá. “Al principio me chocó. Es raro ver a tu papá con otra persona después de tantos años. Pero después lo fui aceptando porque Juli es una persona que siempre quiso estar, siempre escuchó, siempre acompañó y respetó. Nunca nos invadió y eso estuvo muy bueno”, sostuvo, y contó que el año pasado celebró su cumpleaños en la casa de Prandi y que allí también estuvo su mamá. “Ellas se llevan muy bien”, aclaró.