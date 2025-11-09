Cóctel de noticias. La especial salida de India Ortega, las vacaciones de Gaby Sabatini en África y una reconciliación en el mundo del polo

DOS CON ESTILO

Referentes de la moda se reunieron en Patio Bullrich para la inauguración de la primera tienda de Adolfo Domínguez en Buenos Aires donde, además de descubrir la última colección de la firma española, se fotografiaron en un colectivo de la línea 39 especialmente ploteado para la ocasión y estacionado en la puerta del shopping. Así, entre otros estuvieron Emanuel Ortega y su hija India, quienes, con outfits en contraste en blanco y negro, dieron cátedra de estilo: él con jean recto, suéter gris, abrigo de paño negro, botas y gafas estilo aviador, y ella, que debutó como modelo hace un par de años, con un conjunto de sastrería blanco sobre top negro.

India, hija de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil, en el colectivo de la línea 39 estacionado en la puerta del shopping

Con su papá, a quien cada día se parece más Santiago Sedlacek

AVENTURA Y ENCANTO EN MARRUECOS

Gabriela Sabatini (55) eligió Marruecos como destino para unas vacaciones únicas, donde la tradición y la aventura se fusionan en escenarios de ensueño. Desde las dunas doradas del desierto hasta la arquitectura majestuosa de sus ciudades, cada instante de este viaje es un reflejo de la magia del país africano. La ex tenista estuvo en Marrakech, donde visitó el Palacio de la Bahía, construido a finales del siglo XIX, que fascina con sus jardines, patios y habitaciones repletas de detalles y colores vibrantes. Además, Gaby se dejó cautivar por la inmensidad del desierto de Sahara, donde anduvo en camello y se animó a una travesía a bordo de un buggy, uno de los imperdibles para quienes buscan adrenalina entre las dunas. El itinerario africano de Sabatini también incluyó Merzouga –un pequeño pueblo ubicado en el desierto– y, como no podía ser de otra manera, una parada relajada para probar el clásico té marroquí.

Una postal en el Palacio de la Bahía, en el corazón de Marrakech

Gabriela a bordo de un buggy en el desierto

Con turbante, remera blanca y pantalón estilo cargo, posa en el desierto junto a un camello

OTRA CHANCE PARA EL AMOR

Necesitaba volver a enfocarme en mi música y no era el momento para la relación, pero está todo bien. No sé qué irá a pasar, estamos viendo… Es difícil, él viajando tanto y yo también”, nos dijo Chule von Wernich en agosto desde España, cuando se refirió a su separación de Bartolomé Castagnola (h). Y en ese “no sé qué va a pasar, estamos viendo…”, algo pasó porque la cantante y el polista, entre los mejores del mundo, se dieron una segunda oportunidad y están juntos nuevamente. La semana pasada, en la reapertura de la tienda de Gola en Unicenter, Chule cantó y Barto estuvo ahí para acompañarla. Días antes, ella lo alentó en la final del Abierto de Tortugas, donde La Natividad-La Dolfina le ganó a Ellerstina-Indios Chapaleufú y él levantó la copa.

La cantante y el polista, juntos y felices

Chule, que acaba de lanzar una nueva canción llamada “Devuélvanme al primero”, en pleno show

VOLVER A SONREÍR

A pocas semanas de confirmar su noviazgo, Nicolás Vázquez y Dai Fernández emprendieron su primer viaje internacional como pareja y el destino elegido fue Estados Unidos. En medio del exitazo teatral que ambos protagonizan, Rocky, llegaron a Ezeiza para embarcar rumbo a Nueva York. “Estamos muy felices, con una esperanza enorme. Si todo sale bien, el año que viene podríamos traer a Sylvester Stallone a la Argentina”, adelantó Nico antes de partir. El itinerario incluye reuniones y nuevas fotos y videos para la temporada 2026 de la obra. En Filadelfia planean participar de la tradicional Rocky Run, una carrera emblemática que rinde homenaje al personaje creado por Stallone. “Nos sentimos bien, nos queremos mucho y nos estamos conociendo desde otro lugar”, confesó el actor, quien atraviesa una nueva etapa tras su separación de Gimena Accardi, sobre su flamante novia.

Nicolás y Dai son fotografiados en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza antes de partir a Estados Unidos MOVILPRESS

Si bien al principio se mostraron algo serios y distantes, minutos más tarde no pudieron ocultar su alegría MOVILPRESS