El romántico saludo de cumpleaños de Natalia Oreiro a Ricardo Mollo

Hace tan solo un mes que Natalia Oreiro se unió a Instagram, y en ese corto tiempo le tomó el ritmo a las redes sociales, entreteniendo a sus seguidores con cada posteo. Este domingo, para celebrar el cumpleaños de Ricardo Mollo, la actriz le dedicó un romántico posteo a su marido.

"Feliz vuelta al sol a mi persona favorita", escribió junto a tres postales de ambos sacadas durante un viaje a Nueva York, previo a la pandemia. El mensaje, escrito en español y en ruso, provocó una catarata de respuestas deseándole un muy feliz cumpleaños al músico de Divididos.

Mollo y Oreiro se conocieron hace casi 20 años en una clase de yoga, gracias a un amigo en común. "Ella me dio la oportunidad de sentir que te podés enamorar de alguien", asegura él en un fragmento del documental Nasha Natasha, disponible en Netflix. En el film de Martín Sastre también se pueden ver imágenes inéditas de la boda íntima que la actriz y el músico celebraron el 31 de diciembre de del 2001 en la isla de Fernando de Noronha, en Brasil.

"Yo conquisté a Ricardo con una lasagna vegetariana que él nunca comió porque se fue antes", contó en el 2016 durante una visita a Morfi, todos a la mesa. "Le dije: 'No, no me hagas esto'. Me dijo que se tenía que ir y le di el postre, un mousse de maracuyá", rememoró entre risas.

La artista uruguaya y el cantante de rock volvieron a reafirmar su amor y las ganas de ser familia en el 2012, cuando nació su hijo, Merlín Atahualpa.

"Ricardo es una persona muy sencilla y eso a mí me desarma. Me gusta la simpleza con que vive. Es un ser con mucha luz y, sobre todo, un buen hombre. Creo que todos buscamos eso, buenas personas con quien estar y compartir", decía ella hace algunos años.