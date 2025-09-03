LA NACION

Natalia Oreiro deslumbró en el estreno de La mujer de la fila con un look muy original y el apoyo de Ricardo Mollo

La actriz se “robó” todas las miradas en la avant premiere del film que dirige Benjamín Ávila

Siempre simpática y con una enorme sonrisa, Natalia Oreiro llegó puntual a la avant premiere de La Mujer de la Fila
Plena y feliz: así llegó Oreiro a la avant premiere de La mujer de la fila, el film de Benjamín Ávila que la tiene como gran protagonista. Como siempre, su presencia resultó hipnótica para quienes la esperaban en la sala de cine de Recoleta
Durante toda la velada la actriz y su esposo, el líder de Divididos, se mostraron muy cómplices y enamorados. En el film, Oreiro se mete en la piel de una mujer viuda de clase media que debe enfrentarse por primera vez al deshumanizante sistema penitenciario luego de que su hijo mayor fuera encarcelado
Natalia Oreiro posó con Marcela “Tigresa”Acuña. La boxeadora es parte del elenco de la película
Mollo estuvo durante toda la proyección junto a Oreiro. Ella devolvió el gesto de apoyo con miradas de amor
La mujer de la fila, la película basada en hechos reales que volvió a reunir a Oreiro con Benjamín Ávila (ya habían trabajado juntos en Infancia clandestina) se estrenará en cines el próximo 4 de septiembre. Luego de la proyección, el elenco a pleno subió al escenario
Adriana Oreiro, la hermana de Natalia, también fue parte de la gran noche de la actriz, y para estar a la altura lució un impecable traje animal print
Marcela Acuña junto a su esposo, Ramón Chaparro. La Tigresa eligió un conjunto en negro en el que se destacó un escote profundo y un tapado en color crema
Oreiro se transformó en La mujer de la fila en Andrea Casamento, una mujer que, a raíz de su experiencia con la errónea detención de su hijo, fundó la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACiFaD)
Carla Conte convirtió la invitación a la avant premiere de La mujer de la fila en una cita romántica: llegó con su novio, el productor Ezequiel Corbo
La joven actriz Clara Ziembrowski posó con su papá, el también actor Luis Ziembrowski, y su mamá
El actor Federico Heinrich y la actriz Amparo Noguera le pusieron el toque vanguardista con sus looks a la noche
La actriz y directora María Marull se sumó a la tendencia y lució un vestido negro a lunares
Como siempre, Oreiro deslumbró con su look: un traje sastrero de corte ancho con un estampado geométrico en verde, azul y blanco. Para acompañar la pieza de diseño eligió una camisa blanca, una corbata satinada en verde y un clutch plateado
Oreiro se tomó un rato para conversar y sacarse fotos con todo aquel que se acercó. Gabriela Sari y Valeria Lorca posaron con ella en uno de los pasillos de la sala
Dalia Gutman, de fucsia, en la alfombra roja junto a Natalia Oreiro
El fotógrafo José Cicala y su mujer, la exGran Hermano y actriz Griselda Sánchez
Benjamín Avila junto a parte del elenco de La mujer de la fila en la alfombra roja
El actor y cantante Benjamín amadeo acompañó la experiencia con una gran bolsa de pochoclos
Luego de trabajar juntos en Infancia clandestina y Gilda, Benjamín Avila convocó a Oreiro para protagonizar La mujer de la fila. Ayer, el director disfrutó de la avant premiere y posó orgulloso frente al cartel
Benjamín Avila posó con todo el equipo En esta foto quedó rodeado de las actrices Verónica Silva, Mora Recalde, Iride Mockert y Natalia Santiago, todas integrantes del elenco del film
