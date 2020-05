La sentida despedida de Federico Hoffmann a su padre, Sergio Denis Fuente: Archivo

Luego de más de un año del accidente que lo dejó en estado crítico, Sergio Denis murió hoy, a los 71 años. La noticia trascendió pasado el mediodía y fue uno de sus hijos, Federico Hoffmann, uno de los primeros en expresar su dolor por la dura pérdida. "Hasta siempre, viejo. Gracias por tanto. Todos los que te queremos de verdad", escribió en su cuenta de Twitter.

Denis, quien cayó de una altura de tres metros y se encontraba internado en una clínica de rehabilitación desde marzo de 2019, era padre además de Bárbara y Victoria. "Cuando era chico, mi viejo me llevaba a ver a River y, de pronto, escuchar a la hinchada cantando sobre una melodía suya era alucinante, algo que no podía dejar de emocionarnos a los dos. Es muy grande el cariño que la gente siente por mi viejo y eso es un orgullo para mí, pero también habla muy bien de un artista y de una persona, el hecho de haber llegado a tanta gente y a tantas generaciones a través de su trabajo", había dicho Hoffmann años atrás, en una nota con LA NACION.

Como su padre, quien será recordado por éxitos que trascendieron y llegaron a las canchas de fútbol como "Te quiero tanto" y por temas como "Cómo estás, querida" y "Un poco loco" , Federico se dedica a la música, aunque intentó despegarse de la figura paterna usando su verdadero apellido. "Siempre traté de trabajar en lo mío. Me apropié de mi apellido real y me puse a laburar a la par de mi viejo. Nunca viví como un peso ser el hijo de Sergio Denis, ni sentí la necesidad de despegarme de él, ni tampoco creí estar bajo su sombra o tocando para él. Lo tomo como un regalo, un privilegio de la vida y un aprendizaje", había contado Hoffmann a este medio cuando presentaba uno de sus trabajos discográficos.

Sobre el vínculo artístico que los unía y las giras que realizaron juntos, Federico había revelado: "Es un orgullo muy grande qué él venga a un show mío o ir a un show de él. Es algo que no me voy a olvidar nunca. Este es otro de los regalos de la vida, el de haber podido girar con mi viejo, tocando en lugares en los que jamás me hubiera imaginado o que no hubiese podido llegar de otro modo, en sitios muy distintos."

Y sumaba: "Las giras son espectaculares. Es como una forma de vida hermosa, sobre todo cuando salimos con mi viejo y mi hijo. Nunca es igual un show que otro, y eso es maravilloso".

Las palabras de su hermano, Carlos

Ni bien trascendió la noticia de la muerte de Sergio Denis, este viernes al mediodía, su hermano Carlos Hoffmann tomó la palabra frente a los medios que esperaban novedades en la puerta de la clínica de rehabilitación ALCLA. "Queremos confirmar la noticia. Es lo que no queríamos que sucediera pero tampoco dejábamos de esperar que nos llamaran para esto", aseguró el hombre, notablemente conmocionado.

"Lo llamaron a su hijo Federico para avisarle. Estaba todo normal hasta que se le acabó la vida. Era el final que tenía reservado su organismo. Hasta el día de hoy estaba bien, o sea en las mismas condiciones. Recién ahora nos vamos a poner en contacto con la gente de la funeraria y poner todo en mano de ellos, que son los que saben organizar esa parte. Gracias a todos", finalizó Hoffmann antes de retirarse del lugar.