El siniestro gesto de Melissa Gilbert con las presuntas víctimas de su esposo

Timothy Busfield enfrenta una orden de arrestro por delito sexual. Mientras que dos de los cargos son por contacto sexual criminal, otro es por abuso infantil e involucra a dos gemelos de 11 años que fueron parte de una de sus más recientes producciones.

En las últimas horas se supo que tanto él como su mujer, Melissa Gilbert, tenían relación con estos niños y su familia fuera de los sets. De hecho, las autoridades que investigan el caso revelaron un dato escalofriante: la actriz compró “regalos de Navidad” para los pequeños.

En la orden de arresto del Departamento de Policía de Albuquerque, el oficial Marvin Brown detalló que el matrimonio “sí tenía una relación” con las dos víctimas identificadas como “SL” y “VL”, “y su familia fuera del trabajo”. Los menores, que eran actores infantiles, conocieron a Busfield en el set de la serie La chica que limpia, donde él era director. “Cuando Busfield se unió a la serie, se acercó más a los niños”, dijeron los padres según el documento presentado a la justicia. “Busfield invitaba a la familia a reuniones fuera de la oficina y su esposa compraba regalos de Navidad para fomentar la cercanía”, agrega parte del informe. Algo que la pareja confirmó en su declaración judicial.

“Dijeron que habían comprado regalos de Navidad para los dos niños y que habían estado juntos en varias funciones sociales”, dijo Brown remarcando el vínculo que el cineasta tenía con sus presuntas víctimas. En el mismo informe, se resaltó que Timothy les decía a los pequeños que lo llamaran “Tío Tim”.

La investigación sobre estos supuestos delitos sexuales comenzó en noviembre de 2024 después de que surjan múltiples rumores de que el director había tenido algunas actitudes inapropiadas con algunas mujeres. Fue así que la madre de los gemelos le preguntó a sus hijos ”si alguien los había tocado alguna vez de una manera que los hiciera sentir incómodos”. “‘¿Te refieres al tío Tim?’“, respondieron los menores según la orden judicial. Si bien los hermanos no habían revelado ningún contacto sexual en ese momento, ambos coincidieron en que Busfield “les hacía cosquillas en el estómago y las piernas”.

Ante esta situación, un abogado le aconsejó a la familia que los llevaran al Hospital de la Universidad de Nuevo México (UNMH), donde finalmente los profesionales advirtieron que los niños “fueron manipulados”. Sin embargo, todo quedó en la nada ya que el caso no cumplía con los criterios de aceptación de las autoridades en ese momento.

Casi un año después, la madre de las víctimas presentó una nueva denuncia ante la policía y declaró ante los Servicios de Protección Infantil (CPS). En su declaración, alegó que sus hijos revelaron que “Timothy abusó sexualmente de ellos desde aproximadamente noviembre de 2022 hasta la primavera de 2024″. De hecho, uno de los menores alegó que los incidentes comenzaron cuando tenía 7 años. “El niño comenzó a tener pesadillas sobre el director tocándolo y despertándose asustado (…) Afirmó que Busfield había tocado y frotado su pene 3 o 4 veces y parecía estar avergonzado", reveló su terapeuta según consta en el informe judicial.

“Después de que terminaron los sets, la víctima dijo que tenía miedo y caminó rápidamente hacia su padre y se escondió detrás de él. Dijo que tenía miedo de contárselo a alguien porque Tim era el director y temía que Tim se enojara con él”, relata el escrito sobre este niño de 11 años que fue diagnosticado con un trastorno de estrés postraumático moderado, ansiedad y otros problemas de conducta.

La respuesta de Busfield

Ante semejante acusación, Busfield negó los hechos y se defendió argumentando que los padres estaban molestos con él porque sus hijos habían sido reemplazados por actores más jóvenes en la serie. “Quería venganza”, dijo respecto a la madre de los gemelos. Cuando los investigadores le preguntaron si alguna vez levantó o les hizo cosquillas a los niños, el director dijo que “era muy probable que lo hubiera hecho” para fomentar “un entorno lúdico” de trabajo.

“No hay ningún protocolo. O sea, siempre estoy rodeado de gente, ¿no? Sería, ya sabes, delante de los padres. Nunca hubo un momento extraño al respecto. La verdad es que no recuerdo haber levantado a esos chicos. Recuerdo haber levantado al chico que los seguía. Lo levantaba y se reía, y eso, en cierto modo, lo preparaba para actuar”, expresó el cineasta.

Ante la poca credibilidad de sus dichos, Warner Bros. rompió el silencio: “La salud y la seguridad de nuestro elenco y equipo siempre son nuestra máxima prioridad, especialmente la seguridad de los menores en nuestras producciones. Nos tomamos muy en serio todas las denuncias de mala conducta y contamos con sistemas para investigarlas con prontitud y exhaustividad y, de ser necesario, tomar las medidas pertinentes”, le dijo un representante de la compañía a People mientras aseguraba: “Hemos estado y seguiremos cooperando con las fuerzas del orden”.

Esta no es la primera vez que el actor, conocido por su papel de Danny Concannon en The West Wing, enfrenta acusaciones de este tipo. En 1994, fue denunciado por agresión sexual aunque la causa no llegó a mayores.