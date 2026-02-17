Está casado con una figura querida de la TV y ahora enfrenta una grave acusación

En las últimas horas, Timothy Busfield se presentó ante las autoridades de Nuevo México luego de que, a comienzos de este mes, se emitiera una orden de arresto en su contra. El actor enfrenta acusaciones por presunto abuso infantil y por contacto sexual criminal con una menor, cargos que rechazó de manera categórica. Según expresó, confía en poder demostrar su inocencia a medida que avance el proceso judicial y se conozcan más detalles del caso.

De acuerdo con lo publicado por TMZ, el intérprete y director se entregó de manera voluntaria luego de presentarse en la oficina de su abogado, en la ciudad de Albuquerque. En un video difundido por el portal estadounidense, el imputado aseguró que enfrentará el proceso judicial y negó de forma contundente las acusaciones en su contra. “Voy a enfrentar estas mentiras”, sostuvo, además de remarcar: “No les hice nada a esos pequeños”.

Timothy Busfield está casado con Melissa Gilbert desde el año 2013

Según detallaron los fiscales, el acusado —conocido también por ser el esposo de Melissa Gilbert, recordada por su papel protagónico en La familia Ingalls— habría abusado sexualmente de dos niños actores durante el rodaje de la serie The Cleaning Lady, producción que dirigía en 2022 en el estado de Nuevo México. De acuerdo con la acusación, los menores tenían en ese momento siete y ocho años de edad.

Al respecto, fuentes judiciales detallaron que los padres de los chicos realizaron la denuncia dos años después de los hechos, lo que dio inicio a una investigación a cargo de la policía de Albuquerque.

En declaraciones al medio antes mencionado, Larry Stein, abogado civil de Busfield, sostuvo que detrás de las denuncias podría haber un trasfondo de represalia. Según explicó, en la denuncia penal figura el testimonio de una actriz del set que aseguró haber escuchado a la madre de los niños decir que juró vengarse luego de que sus hijos fueran apartados de la última temporada de la serie en la que participaban.

El actor se entregó de manera voluntaria tras una orden de arresto (Photo by Bernalillo County Metropolitan Detention Center / AFP) - - Bernalillo County Metropolitan D

El letrado también remarcó que Warner Bros. impulsó una investigación interna e independiente, a cargo de un estudio jurídico externo. De acuerdo con Stein, el investigador entrevistó a unas 12 personas vinculadas a la producción y concluyó que las pruebas reunidas no respaldaban las acusaciones presentadas en contra del actor y director.

La orden de arresto fue emitida el viernes pasado y, durante esta semana, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos colaboró con las autoridades de Nuevo México para dar con su paradero, lo que derivó finalmente en su entrega voluntaria. Asimismo, el avance del caso ya tuvo impacto en la televisión, dado que NBC decidió cancelar la emisión de un episodio de Law & Order: SVU, del que Busfield era parte.

El gesto de Melissa Gilbert que quedó bajo la lupa en la causa que involucra a Timothy Busfield

Más allá de su trayectoria en cine y televisión, Timothy Busfield es ampliamente conocido por estar casado con Melissa Gilbert, la recordada Laura Ingalls de La familia Ingalls. Si bien a lo largo de su carrera participó en producciones reconocidas como The West Wing, Revenge of the Nerds, Treinta y tantos y El campo de los sueños, su figura pública quedó fuertemente asociada a su vínculo con la actriz. Desde que estalló el escándalo judicial, Gilbert, con quien el actor se casó en 2013, se mantuvo firme en su postura de acompañar y respaldar a su familia.

Melissa Gilbert expresó su apoyo a su familia en medio del escándalo

En enero, cuando la denuncia tomó estado público, trascendió que tanto Busfield como su esposa mantenían un vínculo con los niños involucrados y su entorno más allá del ámbito laboral. En ese contexto, las autoridades revelaron un dato que llamó especialmente la atención: la actriz habría comprado regalos de Navidad para los menores, un gesto que quedó asentado en el marco de la investigación.

Según consta en la orden de arresto emitida por el Departamento de Policía de Albuquerque, el oficial Marvin Brown detalló que el matrimonio “sí tenía una relación” con las dos presuntas víctimas, identificadas como “SL” y “VL”, y con su familia fuera del trabajo. Los niños, actores infantiles, conocieron a Busfield durante el rodaje de la serie The Cleaning Lady, donde él se desempeñaba como director. De acuerdo al documento judicial, los padres aseguraron que, con el correr del tiempo, el vínculo se volvió más estrecho.

El informe también indica que Busfield invitaba a la familia a encuentros sociales fuera del set y que su esposa compraba regalos con la intención de fortalecer la cercanía. Ese punto fue confirmado por la propia pareja en su declaración ante la Justicia. “Dijeron que habían comprado regalos de Navidad para los dos niños y que habían estado juntos en varias funciones sociales”, señaló Brown, quien además agregó que el cineasta les pedía a los pequeños que lo llamaran “Tío Tim”, un detalle que forma parte central de la causa que continúa en investigación.