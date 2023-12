escuchar

A casi dos meses de la trágica muerte del actor de Friends Matthew Perry, su amigo y colega George Clooney compartió impactantes revelaciones sobre momentos clave en la vida del actor , quien fue encontrado sin vida el pasado octubre en su casa de Los Ángeles.

Un forense dictaminó recientemente que el fallecimiento del intérprete, quien luchó contra las adicciones a lo largo de su vida, se produjo de forma accidental debido a los efectos agudos derivados del consumo de ketamina.

En una entrevista con Deadline con motivo de la promoción de su nueva película, The Boys in The Boat, Clooney se refirió a los problemas de adicción a las sustancias que padecía Perry y reveló cómo se conocieron durante su juventud.

La leyenda de Hollywood de 62 años dijo que mantuvo sus primeros contactos con el actor cuando este tenía 16 años y dijo que, ya desde joven, el artista deseaba estar en una sitcom, sueño que logró cumplir en 1994 cuando fue elegido para protagonizar a Chandler Bing en Friends.

Clooney, que por aquellos tiempos trabajaba en ER al mismo tiempo del estreno de la serie por la cadena NBC, cree, sin embargo, que el papel no le dio a Perry la felicidad que esperaba. “Jugábamos juntos al pádel, él era unos 10 años menor que yo y era un niño genial y muy divertido. Todo lo que nos decía, quiero decir a mí, a Richard Kind y a Grant Heslov, era: ‘Sólo quiero estar en una sitcom, solo quiero aparecer en una comedia, sería el hombre más feliz del mundo si eso ocurriera’”, detalló Clooney.

El actor dijo que, si bien Perry pronto consiguió el papel de Chandler Bing en Friends, aún no se sentía realizado. “Si bien probablemente tuvo entonces uno de los mejores momentos de su vida, no estaba feliz. Eso no le trajo alegría, felicidad o paz”, dijo Clooney sobre el logro de su amigo.

La estrella de La gran estafa recordó que ER y Friends se filmaban uno al lado del otro, por lo que se veían con frecuencia. La serie protagonizada por Clooney se emitió de 1994 a 2009 [aunque Clooney se retiró mucho antes del final de esta producción] y Friends, de 1994 a 2004.

“Estábamos en Warner Brothers, uno al lado del otro, y fue difícil de ver [lo que le ocurría a su colega] porque no sabíamos lo que le estaba pasando”, comentó el actor en relación con la lucha de Perry contra el consumo de estupefacientes. “Simplemente sabíamos que no estaba bien, pero yo no tenía idea de lo que él estaba haciendo con su vida en relación al consumo de 12 Vicodins al día y todas esas cosas de las que se habló, todas esas cosas desgarradoras. Todo esto nos viene a demostrar que el éxito, el dinero y todo lo demás no te traen la felicidad automáticamente. Tenés que estar feliz con vos mismo y con tu vida”, reflexionó.

Muerte por sobredosis

Perry murió el pasado 28 de octubre a los 54 años por una sobredosis accidental de ketamina, según lo determinado los forenses. Había luchado durante décadas contra la adicción a las drogas y padecía de problemas de salud relacionados a la misma. Sin embargo, según los informes, había estado sin consumir durante los 19 meses previos a su fallecimiento.

La revista People mencionó que, al parecer, el actor se encontraba al momento de su muerte realizando una terapia de infusión de ketamina, teniendo lugar su último tratamiento una semana y media antes de su trágico desenlace.

La investigación determinó además que la ketamina encontrada en el cuerpo llevaba de 3 a cuatro horas en su organismo. En esta misma línea, y según consignó la revista estadounidense de acuerdo a los resultados de la autopsia, la muerte del actor de 17 otra vez se produjo por “vía desconocida de ingesta de drogas”.

El forense afirmó que a Perry lo encontraron “en una piscina residencial”. Si bien había medicamentos recetados y pastillas sueltas en su residencia, ninguno estaba cerca del lugar donde murió. La autopsia también señaló que “no había signos de traumatismo mortal ni sospecha de acto criminal”.

En sus memorias Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, publicadas el año pasado, el actor había descrito todos los tratamientos de desintoxicación que había realizado durante su vida. La noticia de su muerte generó una gran conmoción en Hollywood, y especialmente entre las estrellas y fanáticos de Friends.

