El testimonio de Maju Lozano tras renunciar a su programa: “Hay que saber retirarse a tiempo”

Luego de que trascendiera la información sobre su renuncia a Todas las tardes, el magazine que conduce de lunes a viernes por la pantalla de El Nueve desde 2017, Maju Lozano explicó los motivos de su partida. En una nota con Intrusos en el espectáculo, la rosarina reveló que venía programando su adiós desde noviembre del año pasado, que el cambio de rumbo del envío no tuvo que ver en su determinación y que no hay conflictos con el resto del equipo por su renuncia. “Hay que saber retirarse a tiempo”, aseguró.

“Estoy bien, yo estoy chocha”, disparó Lozano con su enorme y característica sonrisa cuando Alejandro Guatti le preguntó cómo estaba luego de que trascendiera la información de su determinación. “El programa es mi hijo, así que es como dejar a mi hijo de siete años, pero la verdad es que es algo que veníamos hablando con la productora”, reveló de inmediato. Luego, aclaró que Todas las tardes es una producción externa a El Nueve y que desde noviembre venía hablando sobre el final de su participación.

“Para mí, Todas las tardes ha sido la escuela más grande del mundo y fue la oportunidad de hacer mi programa. Pero me parece que las cosas tienen un ciclo y que está bueno retirarse a tiempo”, aseguró. Además, explicó que el cambio de formato del programa, el hecho de que se puso “más duro”, según ella misma definió, no fue determinante y que ella sabía que iba a ocurrir.

“Yo no lo vivo como un drama porque fueron años hermosos. Un programa que hizo siete temporadas al aire es un lujo en este momento”, continuó, y cuando le consultaron si tiene proyectos a futuro, dejó el tono reflexivo y volvió a sonreír: “Siempre hay”, confió y reveló que será en otro canal.

Un adiós lleno de agradecimientos

“Te queremos Maju, te queremos”. Al ritmo del cantito de cancha con su nombre que entonaron Marisa Andino y Claudio Rígoli, la conductora abrió su programa esta tarde. Luego del pase, a pura risa y complicidad, y con la misma frescura de siempre, Lozano se tomó unos minutos para hablar de su partida.

“Como es de público conocimiento y se han enterado, el viernes va a ser mi último programa. Estoy triste por un lado, porque uno deja un equipo de trabajo, un programa de siete temporadas, un canal hermoso al que le estoy inmensamente agradecida”, compartió y nombró a algunos directivos de El Nueve. Luego, se mostró feliz por la decisión que tomó y explicó que hace mucho tiempo viene con esa idea en la cabeza.

“Es un programa que no me ha dado más que satisfacciones”, resaltó luego y se tomó el tiempo para, además de agradecer a sus compañeros de pantalla, a los directores, a los técnicos y a todos los que pasaron por el ciclo. “Gracias a Dios uno tiene el privilegio de trabajar de lo que ama y tener un espacio, así que solo palabras de agradecimiento y alegría”.

Por último, Lozano contó que tiene un viaje programado de “un tiempito largo”, que piensa descansar, que también se va a dedicar a estar con su familia y con su hijo y que se va a dedicar a hacer cosas nuevas. “No hay nada raro, no hay nada turbio. Me encantaría armar un quilombo pero en este caso no lo tengo”, bromeó y dio inicio al programa.

Un adiós inesperado

Maju Lozano en su programa de El Nueve

El encargado de confirmar la noticia fue Ángel de Brito. En la emisión de anoche de LAM, el ciclo de información del mundo del espectáculo que conduce y que emite América TV, el periodista contó la desvinculación de la rosarina de El Nueve y aseguró que el motivo fue una incomodidad de Lozano con los temas que se venían abordando en el programa en la última temporada luego de un cambio de estilo que tuvo lugar el último año.

Si bien la decisión parece haber tomado por sorpresa a los colegas y compañeros de trabajo de la conductora, De Brito señaló que desde hacía tiempo Lozano “no estaba disfrutando de su trabajo” y que por esa razón decidió dar un paso al costado.

“Lo conté ahora en Twitter, la renuncia de una conductora muy famosa, muy reconocida, séptimo año en su programa y renunció hoy lunes, cosa poco habitual”, introdujo primero el periodista de espectáculos, enigmático. Sin nombrar primero a quién se refería, De Brito aclaró a continuación: “Igual termina a fin de mes, no es que termina abruptamente, ni seguramente se va a ir mal cuando lo decida hacer público. Es un programa diario”, compartió.

Maju Lozano ya tiene proyectos para el futuro instagram.com/soymaju

De Brito, además, puso en contexto la información. “Lamentablemente para todos los trabajadores del canal, El Nueve está pasando por un momento difícil de crisis económica, falta de pagos de sueldos y otras internas que hay dentro del canal, algunas artísticas, pero la mayoría tiene que ver con el rubro económico. Acá ya contamos la situación de Beto Casella, que él mismo contó en una nota, y a todo esto se suma Maju Lozano”, reveló el conductor.

Sin embargo, De Brito aclaró que el motivo de la decisión de la presentadora tendría otro origen: “No renuncia puntualmente por una situación económica, sino que me contaron que está un poco incómoda con el cambio de estilo del programa. Obviamente, en la búsqueda del rating, empezaron a subir la apuesta con policiales muy fuertes, casos muy tremendos, de tiroteos, abusos, todo lo que se imaginen”, comentó.

De Brito aclaró que, si bien no había hablado hasta entonces sobre el tema de forma directa con Lozano, una fuente cercana le habría explicado los pormenores de la situación. “Me decía alguien del canal que el programa era muy, sin desmerecer, muy al estilo Crónica, con contenidos muy crudos, muy fuertes y que el miércoles pasado, por ejemplo, ella se descompuso al aire, no pudo terminar de leer un PNT. La tuvieron que ayudar porque se conmocionó por el tema que estaban tratando y después el jueves y viernes no pudo ir al programa, supongo que por una línea que le marcaron del canal y la productora”, reveló De Brito al aire.

