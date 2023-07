Maju Lozano renunció a su programa de TV: los motivos

escuchar

Tras siete años al aire, Maju Lozano ha decidido renunciar a Todas las Tardes, el magazine que conduce por la pantalla de El Nueve desde 2017. En medio del delicado momento económico que atraviesa el canal, se dieron a conocer los motivos detrás de la salida de la conductora del programa.

La noticia fue confirmada por Ángel de Brito, quien aclaró que la renuncia se debe a una incomodidad de Lozano con los temas que se venían abordando en el programa en la última temporada, tras adoptar la propuesta de un cambio de estilo con relación a los contenidos.

La decisión de la periodista tomó por sorpresa a sus colegas, aunque De Brito señaló que desde hacía tiempo Lozano “no estaba disfrutando de su trabajo”, por lo que decidió dar un paso al costado.

“Lo conté ahora en Twitter, la renuncia de una conductora muy famosa, muy reconocida, séptimo año en su programa y renunció hoy lunes, cosa poco habitual”, introdujo primero el periodista de espectáculos, enigmático, durante la emisión de ayer de LAM (América TV). Sin nombrar primero a quién se refería, De Brito aclaró a continuación: “Igual termina a fin de mes, no es que termina abruptamente, ni seguramente se va a ir mal cuando lo decida hacer público. Es un programa diario”, compartió.

El periodista señaló luego de quién estaba hablando. “Maju Lozano renunció a su programa. Lamentablemente para todos los trabajadores del canal, El Nueve está pasando por un momento difícil de crisis económica, falta de pagos de sueldos y otras internas que hay dentro del canal, algunas artísticas, pero la mayoría tiene que ver con el rubro económico. Acá ya contamos la situación de Beto Casella, que él mismo contó en una nota, y a todo esto se suma Maju Lozano”, reveló el conductor.

Sin embargo, De Brito aclaró que el motivo de la decisión de la presentadora tendría otro origen: “No renuncia puntualmente por una situación económica, sino que me contaron que está un poco incómoda con el cambio de estilo del programa. Obviamente, en la búsqueda del rating, empezaron a subir la apuesta con policiales muy fuertes, casos muy tremendos, de tiroteos, abusos, todo lo que se imaginen”, comentó.

💥 Maju Lozano renuncia a la conducción de su programa



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/JUUqEtb6sZ — América TV (@AmericaTV) July 25, 2023

De Brito aclaró que, si bien no había hablado hasta entonces sobre el tema de forma directa con Lozano, una fuente cercana le habría explicado los pormenores de la situación. “Me decía alguien del canal que el programa era muy, sin desmerecer, muy al estilo Crónica, con contenidos muy crudos, muy fuertes y que el miércoles pasado, por ejemplo, ella se descompuso al aire, no pudo terminar de leer un PNT. La tuvieron que ayudar porque se conmocionó por el tema que estaban tratando y después el jueves y viernes no pudo ir al programa, supongo que por una línea que le marcaron del canal y la productora”, contó De Brito al aire.

Finalmente, el conductor de LAM apuntó que su colega se habría convencido de que el estilo del programa “no es para ella”, por lo que, en consecuencia, habría decidido dar un paso al costado. “No es lo que ella quiere hacer. Vamos a ver cómo sigue esta situación, ya lo contará Maju, que termina a fin de mes”, adelantó el presentador de América TV.

Este 2023 no está siendo un año fácil para la conductora. A finales de mayo murió su mamá, Ana María Lahitte, a quien Lozano despidió en las redes sociales con una desgarradora carta de despedida. La mujer de 83 años se encontraba internada y su hija la acompañó en sus últimas horas.

“La vida es una gran sala de espera”, comenzó Lozano en una reflexión sobre el momento que atravesó. “Estoy acá con mi madre a mi lado, esperando la muerte, su muerte, que es también, un poco, la mía”, señaló y aseguró que se trataba de algo que le resultaba “insoportable y enloquecedor y por momentos olía a paz y ternura”.

La conductora también explicó que los pensamientos que estaba plasmando por un escrito ocurrieron mientras escuchaba la pausada respiración de su madre, el ruido del monitor que informaba su estado y el goteo de la vía que le propiciaba medicina: “Ya le dije que se vaya, ya hice todo lo que te recomiendan los médicos y psicólogos. Los curas y las enfermeras. Pero, la muerte es esa cosa extraña con tiempos propios. La inmanejable muerte”, se despidió.

LA NACION