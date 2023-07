El conmovedor video de la pareja de Maju Lozano después de que ella contara que tiene autismo: “Orgulloso de vos”

escuchar

Maju Lozano fue el foco de la atención en los últimos días, no solo por su repentina renuncia a la conducción de Todas las tardes (El Nueve), sino también por la revelación de que a sus 51 años fue diagnosticada con autismo, motivo por la cual deja el ciclo. Así lo contó en su despedida del magazine este viernes, y conmovió a todos con su relato.

En ese contexto, Juan Lagarza, pareja de la conductora desde 2018, le mostró su apoyo y admiración a través de una sentida publicación que realizó en las redes sociales. “Qué decirte que ya no sepas… solo que hay pocas personas tan íntegras, tan nobles y con una luz tan particular. Esa luz que no da sombra, que te ilumina y que deslumbra a quienes te rodean”, escribió debajo de un video que posteó en Instagram, en el cual se pueden apreciar distintas imágenes de la famosa.

La pareja de Maju Lozano publicó un emotivo mensaje dedicado a la conductora

Luego, Lagarza reflexionó sobre el éxito que logró Maju: “Tan querida por todos, tan respetada por tus pares. En un medio tan hostil, supiste abrirte un lugar, hacer tu propio camino y hoy el reconocimiento de compañeros amigos y familiares tienen que dejarte tranquila que tanto esfuerzo dio sus frutos y valió la pena”.

“Hoy es tiempo de parar la pelota, tiempo de ocuparte un poco de vos de descansar y de dejar que te cuidemos y mimemos. Por el futuro no te preocupes, te sobra talento. Nada más que agregar. Sabés que te amo, te adoro y estoy muy orgulloso de vos”, concluyó Lagarza.

Conmovida por este mensaje, Maju Lozano reposteó esta publicación en su perfil de Instagram. Junto a él, escribió: “Te amo Juan Lagarza. Gracias por cuidarme y por este video tan del alma”.

¿Qué dijo Maju Lozano sobre su diagnóstico?

Maju Lozano reveló que fue diagnosticada con autismo

En su último día como conductora de Todas las tardes, Maju Lozano se tomó un momento para despedirse de su público y su equipo, además de explicar por qué decidió renunciar. Al borde del llanto y mientras sostenía la mano de una de sus compañeras, Lozano detalló lo que sintió desde que fue diagnosticada con esta condición: “Hace un tiempo muy largo vengo transitando un momento personal... No quiero llorar porque no es algo triste, es algo que gracias a Dios me trajo mucho alivio, mucho alivio a mis amigos, a mi familia, a Juan [su pareja], a mi hijo, a mi hermana y a mis allegados”.

“Hace muchísimo tiempo, más de dos años, que yo venía con muchas inquietudes, es algo que me venía atravesando desde muy chica, tanto que hasta en un momento pensé que era adoptada y recurrí a varias cosas para saber realmente de dónde venía”, explicó la conductora. En ese sentido, agregó: “Siempre me sentí, desde muy chica, que era un mundo al cual no pertenencia, que no había grupos donde a mí me identificaran con ciertas cosas y me sucedían cosas que no entendía, como no tolerar el color rojo, no comer frutillas ni arándanos o no poder ponerme ropa roja, por ejemplo”.

Finalmente, Lozano conoció su diagnóstico y le permitió encarar la vida con otra perspectiva: “Hace un tiempo, desde el año pasado, vengo investigando mucho y charlando mucho y el 5 de mayo, que es el día de mi nuevo cumpleaños, porque así me lo dijo mi terapeuta, tuve el gran alivio, que para mí solo fue felicidad, alivio y entendimiento, ese día llegó la alegría a mi vida, fui diagnosticada con autismo”, anunció.

“Soy autista. Para mí es volver a nacer, es reconstruir 51 años de dudas, de buscar explicaciones donde no las había”, afirmó emocionada la conductora.

