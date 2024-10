El tiempo pasa: emocionado hasta las lágrimas, Eminem anunció que está a punto de convertirse en abuelo

Escuchar

Lejos de esa rebeldía que lo convirtió en un éxito masivo a finales de los años noventa y principio de este siglo, Eminem se emocionó hasta las lágrimas al revelar que está a punto de convertirse en abuelo. El cantante, de 51 años, anunció este jueves a través de un conmovedor video musical de su canción “Temporary” que su hija Hailie Jade, de 28 años, está esperando su primer bebé junto a su esposo, Evan McClintock.

El video está compuesto por clips y fotografías familiares de la influencer y podcaster desde su más tierna infancia hasta su reciente casamiento. En el final, se ve una secuencia en la que ella sale de su casa y se dirige hacia el músico, que está sentado en los escalones de la entrada. Le da una camiseta de fútbol americano de color azul que dice “abuelo” y junto a ella la imagen de una ecografía. La reacción del rapero es elocuente: abre su boca en señal de sorpresa, mira a cámara y se emociona hasta las lágrimas.

El 4 de febrero de 2023, Hailie Jade se comprometió con McClintock tras seis años de noviazgo. Se habían conocido en 2016, en la Universidad Estatal de Michigan en 2016. En una entrevista que le realizó su prometida en su podcast Just a Little Shady, McClintock reveló que en diciembre de 2022, durante el festejo de cumpleaños de su amada, tomó coraje y le pidió la bendición al músico para pedirle matrimonio.

“Vi a tu padre bajar las escaleras y pensé: ‘Tengo que hacerlo ahora mismo o no lo haré hoy y tendré que programar otro momento’”, rememoró. “Así que lo seguí escaleras abajo y, afortunadamente, lo pude hacer”. Más de un año después de su compromiso, Hailie Jade anunció que se había casado en su cuenta de Instagram, donde compartió varias postales de la celebración.

El rapero se casó dos veces con Kimberly Scott. Fruto de su relación nació Hailie Jade, que actualmente se gana la vida como influencer y modelo con casi tres millones de seguidores en su Instagram. Además de su hija biológica, Eminem es padre adoptivo de otras dos jóvenes, Alaina y Whitney Mathers, sobrina e hija respectivamente de su exmujer.

La amorosa y cercana relación entre el músico y sus hijas ya había quedado documentada en las imágenes de su propio casamiento que Alaina compartió en sus redes. En esas fotografías, se ve a Eminem muy orgulloso, llevándola hacia el altar y pendiente de cada uno de sus movimientos en ese día tan esperado.

La hija mayor del músico se casó el 9 de junio en una ceremonia temática del Gran Gatsby. “Había un pasillo a cuadros en blanco y negro que medía 25 metros de largo, y fue mi padre el encargado de acompañarme hasta el altar”, le contó la joven a People. Y agregó: “No se lo iba a perder”.

De todos modos, el cantante explicó en más de una ocasión que la llegada de su hija biológica, que ahora lo está por convertir en abuelo, fue el hecho más importante de su vida. De hecho, el rapero dio a conocer en 2002 una canción que compuso especialmente para ella: “Hailie´s Song”. En una de sus estrofas, el tema dice: “Mi niña bebé sigue haciéndose mayor; la veo crecer con orgullo; la gente hace bromas, pero ellos no me entienden; ellos no ven mi verdadero ser”.

