Eminem llevó a su hija Alaina Scott hasta el altar, en una emotiva ceremonia de casamiento

Tras muchas especulaciones sobre una posible pelea debido a la falta de fotos de Eminem en la boda de su hija, finalmente se supo que el rapero, de 50 años, estuvo presente en el gran día de su heredera y que se mostró como un padre orgulloso mientras la llevaba hacia el altar.

La hija mayor del artista, Alaina Scott, se casó el pasado 9 de junio con su novio Matt Moeller, en una ceremonia temática del Gran Gatsby. “ Había un pasillo a cuadros en blanco y negro que medía 25 metros de largo, y fue mi padre el encargado de acompañarme hasta el altar ”, reveló la mujer en una charla exclusiva con la revista People. “No se lo iba a perder”, aseguró.

Scott y su marido intercambiaron votos manuscritos ante 125 invitados en el museo histórico Packard Proving Ground de Shelby Township, Michigan. “El paisaje fue la base de la boda y en torno a él construí lo que quería”, dijo la hija del rapero, que optó por un casamiento íntimo y con pocos invitados por una particular razón.

“Casarse es algo sagrado y queríamos estar rodeados de gente que compartiera nuestro día a día”, explicó y también contó que le pidió a su hermana, Hailie Jade, que fuera su dama de honor. “Hicimos algo muy poco tradicional y no permitimos muchos acompañantes. Esto era importante para nosotros”.

Pese a que el flamante matrimonio compartió imágenes de su gran día en las redes sociales, Eminem no aparece en ninguna de ellas, lo que dio lugar a diversas especulaciones acerca de su presencia en la boda.

“ Nuestra boda fue como una película. Lo planeé todo, hasta el último detalle. Incluso personalicé servilletas de nuestros perros con la frase ‘¡Nuestros padres se casaron! Es muy gratificante ver cómo todo tu trabajo cobra vida ”, contó entusiasmada sobre el evento vintage, que incluyó una limusina de 1940 y un auto de 1947. “Quería el clásico estilo blanco y negro con toques de color”, dijo sobre la decoración floral en rojo, coral y naranja.

La pareja se comprometió en diciembre de 2021. “Este momento, esta vida. Sí cien veces más. TE AMO”, escribió ella en Instagram al compartir la noticia con sus seguidores.

El parecido de una de las hijas de Eminem con su padre

Hace un tiempo, Hailie Jade Scott Mathers, la hermana menor de Alaine, sorprendió a sus seguidores de TikTok con un video en el que mostraba el antes y después de su transformación, con y sin maquillaje. Al verla a cara lavada, los usuarios resaltaron el gran parecido que tiene con el rapero.

En el material que compartió en la red social, se la puede ver al natural, sin maquillaje, con el pelo recogido y un buzo batik. Mientras canta el tema “Vent” del rapero Baby Keem, la joven modelo golpea la pantalla y, de repente, aparece maquillada y peinada. “Weekend vibes” (“Vibraciones de fin de semana”, en español), escribió junto a la filmación.

Hailie es una de las protegidas de Eminem y hasta tiene su propia canción, que el artista le dedicó en 2002, llamada “Hailie´s Song”. En una de sus estrofas, el tema dice: “Mi niña bebé sigue haciéndose mayor; la veo crecer con orgullo; la gente hace bromas, pero ellos no me entienden; ellos no ven mi verdadero ser”.

El rapero se casó dos veces con Kimberly Scott. Fruto de su relación nació Hailie Jade, que actualmente se gana la vida como influencer y modelo con casi tres millones de seguidores en su Instagram. Además de su hija biológica, Eminem es padre adoptivo de otras dos jóvenes, Alaina y Whitney Mathers, sobrina e hija respectivamente de su exmujer, que también ha sido blanco habitual de su injuriosa verborrea. Celoso de su vida privada, no se le conocen relaciones sentimentales estables desde hace más de una década, pero reconoció en una entrevista en Rolling Stone que seguía teniendo problemas “para confiar en las mujeres”.

