Nicolas Cage sorprendió al revelar que su primer recuerdo es desde el útero de su madre

Pese a que lleva más de 40 años en el ambiente, Nicolas Cage sigue teniendo historias para contar, las cuales no dejan de sorprender a sus millones de fanáticos de todo el mundo. Hace un tiempo, durante una entrevista con Stephen Colbert para The Late Show (CBS), admitió que recuerda su infancia en el útero materno.

Nicolas Cage sorprendió a los espectadores del Late Show de Stephen Colbert (Foto: captura)

Mientras el conductor le preguntaba sobre sus primeros años de vida y los recuerdos que tenía, el intérprete dejó perplejos a todos en el estudio con su reflexión: “Déjame pensar... Escucha. Sé que esto suena muy loco, y no sé si es real o no, pero a veces creo que puedo hacer memoria hasta el interior del útero materno. Siento que podía ver caras en la oscuridad, o algo parecido. Sé que suena muy abstracto, pero de algún modo me da la sensación de que ocurrió”.

Y siguió: “Ahora que ya no estoy en el útero, imagino que tal vez sentía las vibraciones vocales que resonaban en mí, en ese momento. Eso es echando mucho la vista atrás. No sé. Eso me viene a la mente... No sé ni siquiera si recuerdo estar en el útero, pero ese pensamiento se me ha pasado por la cabeza”.

En ese sentido, Colbert indagó sobre el pensamiento del actor sobre la muerte y qué es lo que viene después de esta. “Oh, vaya. Nadie lo sabe realmente. Yo no lo sé”, señaló, y completó: “Dicen que la electricidad es eterna. Que la chispa sigue encendida. Me gusta pensar que esa chispa que está dándole vida a nuestros cuerpos, una vez que estos mueren, sigue adelante. Si la electricidad tiene conciencia o no, ¿quién podría saberlo?”.

Otra de las revelaciones que hizo el productor de cine estadounidense ocurrió a mediados de marzo de este año, cuando comentó que no cobró ni un dólar por su película más celebrada. Se trató de Adiós a las vegas, donde Cage interpretó a Ben Sanderson, un guionista que acaba de perder su trabajo en Hollywood por su adicción al alcohol y decide viajar a Las Vegas para beber hasta morir. Allí se cruza con Sera (Elisabeth Shue), de la que se enamora perdidamente.

Su trabajo en la película, dirigida por Mike Figgis y estrenada en 1995, le valió al actor un premio Oscar y lo posicionó como una de las estrellas del momento; sin embargo, fue la única retribución que recibió.

Elizabeth Shue y Nicolas Cage en una escena de Adiós a Las Vegas

“La verdad es que no he estado pensando en eso. Desempeñé el papel que tenía que desempeñar. Simplemente, tenía que hacerla. No tenía ninguna duda de que sería una experiencia y una gran película. No iba a dejar de hacerlo; me pagarán o no, iba a filmarla“, explicó en una entrevista que brindó al medio digital estadounidense de noticias financieras y empresariales Business Insider durante el Festival de Cine SXSW.

Y agregó: “Y bueno, las cosas fueron así. No puedo quejarme porque a partir de ese momento mi carrera despegó de nuevo y en el siguiente film que hice me pagaron muy bien”.