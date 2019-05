El tuit viral que compara a David Bowie con paquetes de yerba

El insólito tuit ya tiene casi 20.000 likes Crédito: Twitter: @WilburyMax

A lo largo de una carrera de casi cinco décadas, David Bowie no sólo fue reconocido por ese talento musical inigualable que dio origen a canciones como Space Oddity, Ashes to ashes y The stars (are out tonight). También triunfó como actor de Hollywood ( Laberinto y El gran truco) y fue un innovador de la moda, con varios looks disruptivos que dejaron huella.

¿Qué tiene que ver todo esto con la yerba mate? En principio, nada, hasta que el usuario de Twitter @WilburyMax se le ocurrió comparar algunas de esas extravagantes prendas que el Duque Blanco vistió a lo largo de su carrera con distintos paquetes de este producto para preparar la infusión tan popular en la Argentina, Uruguay y Paraguay.

Bowie no es el primero que cae en estas comparaciones. En las últimas semanas, las redes sociales se han llenado de este tipo de hilos donde los atuendos de Lali Espósito son equiparados a paquetes de galletitas o los de Cristina Kirchner con los que usa Daenerys Targaryen, el personaje de Emilia Clarke en Game of Thrones .

El tuit original ya reunió casi 20.000 likes y otros usuarios acercaron sus propias comparaciones: