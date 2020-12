En Intrusos, el Turco García habló de su participación en MasterChef Celebrity, de sus adicciones y del entorno de Diego Maradona Crédito: Telefe

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de diciembre de 2020 • 19:55

"A mi mujer, Mariela, no le gusta que hable del tema pero es bueno contarlo para que sepan que se puede salir", comentó el Turco García en Intrusos, por América. Y agregó: "yo debería haber muerto hace 15 años. Mi mujer me ayudó a salir de las adicciones. Estuve muy mal y mi señora luchó y me iba a buscar a todos lados porque quería que mis hijos tuvieran un padre digno. Gracias a Dios lo pude superar. Hice un tratamiento y cuando estuve en Masterchef Celebrity lloré de alegría porque fue una reivindicación, un decir que se puede. No tuve la despedida que quería en el fútbol, me fui de la nada y Masterchef fue esa despedida".

Sobre el reality de Telefe, García contó que Rocío Marengo fue la primera que se acercó cuando se inició el programa. Y que le molestaba que Analía Franchín gritara tanto. "Quiero que la final sea entre El Polaco y Claudia Villafañe, pero las que mejor cocinan son Belu Lucius y Sofía Pachano".

El Turco también se refirió a la muerte de Diego Maradona: "Agradezco que me hayan dejado estar al lado de mi amigo en la Casa Rosada. Siempre digo que a Diego lo tenían secuestrado porque los de la vieja guarda, que éramos nosotros, no podíamos verlo. Hace diez o quince años que no podíamos ni hablar por teléfono. Diego se deterioró mucho cuando ya no pudo jugar más a la pelotita. Eso lo mató, más la pandemia. Y lo estafaron con la prótesis que le pusieron en la rodilla: le dijeron que era de un millón de pesos y era de diez pesos, a la larga se va a saber todo. Los responsables se van a tener que hacer cargo. En el velatorio no vi a nadie del entorno y me llamó la atención. Lo que le pasó se podría haber evitado. Otras veces tuvo problemas y había una ambulancia. Esta vez no tenía ni desfibrilador y debería haber habido uno en la casa. Y murió en el playroom de una casa, con una cortinita y un baño adaptado. ¿Por qué no le alquilaron una casa de planta baja si no podía subir las escaleras? Si preguntás, cualquiera le daba a Diego una mansión. Hacía mucho que no consumía drogas. Tomaba muchas pastillas y capaz las mezclaba con alcohol", concluyó el exfutbolista y también exparticipante de MasterChef Celebrity.

Conforme a los criterios de Más información