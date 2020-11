El exfutbolista, actual participante de MasterChef Celebrity, compartió un momento muy difícil de su vida en el programa PH: Podemos Hablar Crédito: Capturas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de noviembre de 2020 • 10:16

Claudio "el Turco" García fue uno de los invitados del sábado al programa de Telefe, PH: Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff y, si bien contó anécdotas divertidas, también recordó uno de los episodios más oscuros de su vida.

"Vos contaste algo y fue de las cosas más fuertes que escuché en este programa", le dijo Andy, en relación a otra de sus visitas en las que el exfutbolista se explayó sobre sus adicciones. "Vos sabés lo que es. Me pareció fuerte y valiente que lo cuentes", añadió el conductor, mientras el Turco asentía.

"¿Lo de mi viejo?", preguntó de manera retórica. "Sí, de haberle puesto droga en el pecho y tomarla cuando se murió. Era como puteándolo porque me había dejado. Él no se pudo despedir de mí porque no me quería ver mal así que siempre pasaba por dónde estaba yo y le preguntaba al portero si yo estaba bien", manifestó el participante del exitoso ciclo MasterChef Celebrity.

"Eso no me lo perdoné", reconoció. "Hoy con terapia y con esas cosas lo fui superando (...) Yo tendría que estar muerto hace 15 años", concluyó, al hablar de sus adicciones.

El Turco es una de las figuras del reality gastronómico sobre las que más se comenta. En la primera gala, en la que hizo un plato de mollejas con caviar, García fue Trending Topic y motivo de debate de toda clase. Tanto así, que Alejandro Fantino le preguntó por dicho plato en su programa de ESPN debido a la popularidad que había adquirido.

MasterChef Celebrity: El Turco García emocionó a sus compañeros - Fuente: Telefe 03:43

Video

"Fue el plato más caro de mi vida, tuve que vender la camioneta", bromeó. "Los cámaras decían un minuto y medio para emplatar, entonces agarré la molleja y la decoré con caviar. Se agarraban la cabeza y pensé que era porque no iba a llegar a tiempo. Pensé que era mermelada. El caviar es negro... sale $26.000 el caviar ruso. Este [por el que usó en el programa] era un caviar genérico", explicó. "Encima fui y les dije: 'Mollejas rústicas'", contó, entre risas.

Asimismo, García aludió a lo que le genera ser parte del programa. "Ahora me agarró el gustito y de vez en cuando, una o dos veces por semana, cocino. Sin el jurado estoy más tranquilo", manifestó.

En su charla con Andy, el Turco aseguró que MasterChef le cambió la vida y que está muy agradecido de integrar el reality.

Conforme a los criterios de Más información