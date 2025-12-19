Rating: la eliminación de una de las participantes más queridas de Masterchef encendió los bajos números de la TV

Llega el verano y la época de fiestas y los números de rating comienzan a bajar. Esta ecuación se da todos los años en esta época, en la que el encendido de la televisión abierta baja estrepitosamente. Uno de los únicos programas que todavía puede sostener dos dígitos es Masterchef Celebrity. La fórmula que creó Telefe en donde hay más show mediático que cocina logró atrapar al público que lo sigue noche a noche. El miércoles, tras que Claudio “Turco” Husaín, Momi Giardina, Sofi Gonet y Sofi Martinez ganaran la prueba definitoria en la semana de las Olimpiadas, Emilia Attias, Agustín “Cachete” Sierra, la Joaqui y Evangelina Anderson decidieron entre ellos quiénes irían a la gala de eliminación. Finalmente, la cantante y la ex vedette subieron al balcón.

La noche comenzó con la competencia entre los especiales de Pasapalabra con Leo García, Miriam Lanzoni y Nacho Bulian frente a Nico Peralta, Diego Castro de Luzu y Barby Franco versus Buenas noches familia, con ventaja para Telefe. El ciclo que conduce Iván de Pineda se mantuvo liderando la franja con un pico de 9.2 puntos, mientras que Guido Kaczka se posicionó detrás con 4.6 puntos de rating. Pasadas las 22.10 arrancó la novena gala de eliminación de MasterChef Celebrity con un piso de 8.7. En el comienzo se vivió un momento de mucha emoción por los regalos de Navidad que recibieron todos de parte de sus familiares. Luego, mientras el resto de los participantes supervisaban todo desde el balcón, sus compañeros se las ingeniaron para llevar adelante el desafío y no quedar fuera de juego.. Emilia Attias, Cachete Sierra, Andy Chango, Susana Roccasalvo, Julia Calvo, Miguel Ángel Rodríguez, Ian Lucas y Maxi López tuvieron que cocinar uno de los platos más complejos de toda la competencia. Pero como en este reality nada es lo que parece, Ian, Cachete, Emilia superaron un desafío y triunfaron frente a Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis en un partido de pato, el deporte nacional argentino. Gracias a ello, obtuvieron cinco minutos más para la elaboración de la receta. “Lo que van a tener que preparar hoy es un plato con pato”, adelantó el pastelero y agregó: “La única indicación que les vamos a dar es que tiene que estar perfectamente ejecutado”. A medida que fue avanzando la contienda, el rating trepó a los 11.2.

Por su parte, Guido Kaczka se mantuvo segundo en la franja y terminó con 3.9 puntos, cifras más cercanas a la temporada de verano. Bienvenidos a ganar de Laurita Fernández con 2,9 y Pasó en América con 2.3 se mantuvieron tercero y cuarto, respectivamente. A las 22.45 llegó Mario Pergolini con Otro día perdido con un piso de 3.7. El conductor dialogó mano a mano con Chano Charpentier sobre su carrera, la pasión por la música y luego se sumó Bambi Charpentier. El ciclo de eltrece se mantuvo segundo en la franja entre los 3 y 4 puntos.

Pasadas las 22.50, arrancó Polémica en el bar con 1.4 puntos. Mariano Iúdica junto con Diego Moranzoni, Silvina Escudero, el periodista Javier Calvo, Luis Ventura y Daniel Fava dialogaron sobre todos los temas de actualidad, entre ellos, el escándalo que se armó tras la expulsión de Evelyn Von Brocke y Pilar Smith de APTRA. En canal Nueve, Jey Mammón con Hilda Lizarazu se mantuvo tercero en la franja con un pico de 1.6.

En Masterchef, a la hora de las devoluciones, los resultados fueron dispares. El primero en presentar su plato fue Ian Lucas, pato con puré de boniato y salsa de vino tinto con frutos rojos con buenas críticas. Luego llegó el turno de Maxi López con su pato con base de puré y papines de pera, mientras que Julia Calvo cocinó un pato a la naranja con puré de papas y Andy Chango, pato con chutney de frutos rojos.

Miguel Ángel Rodríguez presentó pato a la naranja con papas y gajos de pera y Susana Roccasalvo, pato a la naranja con papas españolas por el que fueron felicitados. Mientras que Emilia Attias preparó un pato con zanahoria glaseadas y peras y Cachete Sierra, un magret de pato con puré de zanahorias y peras. MasterChef Celebrity lideró la franja con un pico de 12.7 puntos, en la noche en la que Julia Calvo y Attias quedaron en la cuerda floja. “El cocinero que se vaya hoy, se irá con su mejor plato”, advirtió Martitegui. Finalmente, la primera fue eliminada. “Me voy feliz pero con ganas de haber seguido una puntita más. Quiero agradecerles a ustedes por el reencuentro con todos los técnicos con los que hicimos tantas tiras. No sé si confesarte que tengo una amiga mía oriental que quiero mucho -China Suárez-, sin embargo, nunca pensé ‘es la enemiga de mi amiga’ y te conocí Wanda, sos una gran compañera”, se despidió entre lágrimas. Sorpresivamente, la conductora la abrazó y le susurró “¡Sí sabía que era tu amiga la oriental te daba un cuchillazo por la espalda!”, en tono de broma.