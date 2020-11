El exfutbolista habló de los días finales de Maradona en Flor de Equipo (Telefe)

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de noviembre de 2020 • 13:19

Claudio "El Turco" García expresó su dolor por la muerte de Diego Armando Maradona en diálogo telefónico con Flor de equipo (Telefe). El participante de MasterChef Celebrity aseguró que supo detalles acerca de cómo fue la partida del astro del fútbol y sintió enojo e indignación: "No se merecía eso".

El exfutbolista habló con Florencia Peña ni bien salió de la Casa Rosada, tras darle el último adiós al ídolo que murió ayer a sus 60 años. "Estoy destrozado. Yo siempre dije que Diego no se dejaba ayudar", fueron las primeras palabras que dijo con la voz entrecortada.

"Había gente que lo quería por conveniencia y gente que lo quería de verdad. Siempre fue una persona dura, que no quería escuchar", continuó, mientras también lo escuchaba atentamente Miguel Galindez -histórico masajista y amigo de El Diez- desde un móvil. La conductora lo interrumpió y opinó: "Por eso mismo yo siento que él siempre eligió lo que quiso hacer, no le podías decir qué hacer".

Claudio "El Turco" García demostró su enojo por los detalles que supo de cómo fue la muerte de Diego Maradona Crédito: Instagram @turco_garcia7

El Turco no coincidió con la actriz y deslizó: "En los últimos años Diego ya no decidía. Estaba rodeado de gente nueva y eso me parecía raro". Después fue subiendo el tono de sus declaraciones y contó: "Una vez me distancié de Diego, justo cuando yo dejé de consumir, y le dije que él se pusiera las pilas".

"El problema era decirle que 'no' a Diego. Un tipo como él, re polvorita, que de repente no se pueda mover por sus propios medios, es terrible", agregó. Mientras tanto, los panelistas del ciclo aportaban datos sobre el entorno de Maradona y las personas que lo acompañaron los últimos días.

Ahí fue cuando El Turco estalló y reveló: "¿Sabés la prótesis que le pusieron en la cabeza? Perdón por la palabra que voy a decir, pero una prótesis de mier. le pusieron en la cabeza. ¿Se merecía eso? Claro que no".

Anonada por sus dichos, Peña le repreguntó: "¿Vos creés que eso fue así?". El exjugador de fútbol fue contundente y reafirmó su enojo: "Sí, lo hablé con Dalma [Maradona], ella misma me lo confirmó".

Gracias, Maradona (1960-2020) 01:18

Video

"¿Hasta en eso le tenían que 'chorear'? ¿Ponerle algo tan de mier. y hacerlo pasar por una prótesis buena?", reclamó. "Diego estaba en una casa donde dormía en el playroom. ¡Déjense de joder. Basta, ya está", comentó indignado, dejando entrever que el ídolo no tuvo ni siquiera las comodidades mínimas para atravesar su recuperación después de la cirugía por un edema cerebral.

Mariela Prieto, la esposa de García, que oficia como panelista del programa, también se sinceró unos minutos antes: "Me duele ver las imágenes de toda esta gente despidiéndolo. Siento que a Diego no lo cuidamos mucho, a nivel general, futbolísticamente y en muchas cuestiones. De eso somos todos los argentinos responsables".