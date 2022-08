El video de Ewan McGregor comiendo guiso en la provincia de San Juan que se hizo viral

“ Estás en tu pueblito perdido en la Argentina y te cae a la hora de la siesta Obi Wan Kenobi para recordarte que somos buena gente, nunca olvidemos eso, que no nos hagan pensar lo contrario. Que la Fuerza está contigo siempre ”. Con ese texto, un usuario de Twitter compartió un clip en el que se ve a Ewan McGregor recorriendo la provincia de San Juan y saboreando un rico guiso con los lugareños. En cuestión de horas, el clip se hizo viral y el nombre protagonista de Star Wars se convirtió en tendencia.

El clip, que es parte de la serie documental The Long Way Up, de Apple TV+ estrenada en 2020, tiene sobreimpreso un texto similar: “Vivís en un pueblo al norte del país y de golpe te cae de sorpresa el Obi-Wan motoquero para almorzar”.

“Intentaremos el viaje más largo hasta ahora”, se lo escucha decir al actor, mientras en la pantalla se ve el mapa de la Argentina, y se va trazando una línea que va desde Bardas Blancas, en Río Grande, Mendoza, hasta pasando Villa Unión, en La Rioja. “Son 320 kilómetros hasta el pueblo de Belén, y llegaremos casi al fin del viaje por Argentina”, expresa el actor.

Luego, se lo ve andando en su moto por las calles de Chilecito. “Podríamos cargar las baterías aquí. Parece una tienda de electrónica”, les dice a sus compañeros de viaje. Ya en el lugar, se lo ve conversando con los dueños de casa, que los recibieron con total hospitalidad. “¿Cuál es tu nombre?”, le pregunta a la mujer, que en ese momento aparece en cuadro. “Vanesa”, le responde ella. “Encantado, Vanesa”.

McGregor y Charley Boorman en medio de su trayecto por los caminos de sudamérica

“Lo grandioso de esta situación -dice luego el protagonista de Moulin Rouge- es que llegamos aquí pensando que era una tienda de estéreos, como esos lugares donde se instalan estéreos en los autos. Pensamos que tendrían energía, así que entramos. Y resulta que solo es su cochera. Su casa está atrás. No es una tienda, pero nos dejaron conectarnos. Nos dieron comida. Fue muy gracioso. Y nosotros... ¡Ellos no nos conocen!”, se asombró McGregor.

En la pantalla, mientras se lo escucha hablar, se suceden imágenes del lugar y del actor comiendo un típico guiso junto a los dueños de casa. “¡Cielos! Acabamos de llegar. Somos extraños, y ahora usamos su electricidad y comemos su comida”, continuó, sorprendido por la hospitalidad del matrimonio.

Long Way Up

En ese momento, uno de los lugareños, que compartía con ellos el almuerzo, cayó en la cuenta de que uno de los comensales era nada menos que una de las máximas estrellas del mundo del espectáculo. “La isla”, le dice, mirándolo a los ojos, en referencia a la película de 2005 que McGregor protagonizó junto a Scarlett Johansson.

“¡Me está reconociendo! Sospecha un poco sobre mi identidad”, les dice a sus acompañantes. “Usa sus instintos. Usa la Fuerza”, continúa, parodiando a su personaje de Star Wars.

Uno de sus compañeros de viaje expresa luego, mirando a cámara: “ Una de las cosas que siempre recordaré de este país es la gente. La gente aquí es increíble, asombrosa. Amigable, atenta, de puertas abiertas... Nadie nunca nos dijo que no. Es un grandioso lugar en el mundo. Me da pena irme ”.

Estás en tu pueblito perdido en la Argentina y te cae a la hora de la siesta Obi Wan Kenobi para recordarte que somos buena gente, nunca olvidemos eso, que no nos hagan pensar lo contrario. May the Force be with you, always pic.twitter.com/yQ1F3zE7XA — Tobiaslandia (@Tschapire) August 11, 2022

McGregor llegó a Buenos Aires el 28 de agosto de 2019, junto al director y productor David Alexanian, con quien ya había realizado las miniseries Long Way Around (2004), en las que recorrió Rusia y Mongolia, y Long Way Down, en la que partieron de Escocia para atravesar el continente africano hasta llegar a Ciudad del Cabo. Esta vez, el desafío era emprender un viaje en moto desde Ushuaia hasta la Ciudad de Los Ángeles.

El programa fue grabado entre septiembre y diciembre de 2019, y documenta el recorrido de más de 20.000 kilómetros a través de trece países de América que completa la trilogía viajera del actor junto a su mejor amigo y experto en aventuras Charley Boorman y un experimentado equipo de realizadores.

Un año después de la travesía que lo trajo a nuestro país, le decía a LA NACION: “ Me encantó la Argentina. La amé y estuve mucho tiempo ahí. Es un país inmenso, nos llevó bastante tiempo recorrerlo. Fue tan divertido, por dios, qué tierra más hermosa ”.

Y, justamente, recordó el encuentro fortuito con aquella familia en San Juan: “Hubo un par de lugares a los que no pudimos ir porque decidimos hacer el viaje en motos eléctricas. Fue una experiencia de aprendizaje y un intento por contaminar el medioambiente lo menos posible. Sin embargo, porque teníamos que parar en lugares donde hubiera electricidad para cargarlas, resignamos la libertad de acampar en cualquier lado que habíamos tenido en los otros viajes y eso en una aventura como esta da un poco de pena”.