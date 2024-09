“¡Imbécil de clase mundial!” De Brad Pitt a Tom Hanks, las celebridades que recibieron fuertes críticas de sus hijos

Escuchar

Las grandes estrellas de Hollywood parecen tener vidas perfectas: fama, dinero y un público que los ama. Sin embargo, no todo es lo que parece, y muchas veces a esas mismas celebridades les resulta imposible esconder la basura debajo de la alfombra. De Brad Pitt a Tom Hanks, cinco famosos que recibieron fuertes críticas públicas de parte de sus hijos y no pudieron evitar el escándalo.

La relación rota de Brad Pitt con sus hijos

"Hiciste las vidas de las personas que más cerca están de mí un constante infierno", dijo Pax sobre el comportamiento de su padre

Si bien el divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie fue un escándalo desde el mismo momento en el que la actriz hizo la solicitud en un tribunal de Los Ángeles en septiembre de 2016, todo se complicó con el paso del tiempo. Incluso, la relación del actor con sus seis hijos. Apenas la pareja se rompió, los rumores apuntaron contra él por una combinación de malos tratos y excesos. Un tiempo después, en 2020, Pax le puso palabras a esas acusaciones : publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que no se ahorró palabras para describir el comportamiento de su padre. Tiempo después, el diario The Daily Mail hizo trascender el mensaje.

“¡Feliz día del padre a este imbécil de clase mundial! Tú, una y otra vez, has demostrado que eres una persona terrible y despreciable” , escribió el joven que Jolie adoptó en Vietnam en 2007 cuando tenía 3 años y que luego Pitt acogió como padre. Pax tenía 16 años cuando eligió sus redes sociales para echar luz sobre las actitudes de su ultra famoso familiar. “No tenés ninguna consideración ni empatía hacia tus cuatro hijos pequeños, que tiemblan de miedo en tu presencia”, agregó en relación con sus hermanos Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne. “Nunca entenderás el daño que hiciste a mi familia porque sos incapaz de hacerlo. Hiciste las vidas de las personas que más cerca están de mí un constante infierno. Podés decirte a vos mismo y al mundo lo que quieras, pero la verdad saldrá a la luz algún día. Así que... ¡Feliz día del padre, ser humano jodidamente horrible!”, cerró su descargo.

El descargo de Pax contra Brad Pitt en 2020 que muestra la relación de su hijo con el actor (Fuente: DailyMail)

Si bien el protagonista de Bastardos sin gloria no hizo alusión al posteo de su hijo, una persona cercana a él compartió su parecer en declaraciones al portal PageSix. “Es simplemente desafortunado que la gente siga intentando involucrar a los niños en estas cosas”, explicó alguien de su entorno. “Han sido siete largos años y es lamentable que la gente plantee innecesariamente cuestiones de un pasado tan lejano sin tener en cuenta el impacto que tiene en toda la familia”. Pax y Pitt nunca pudieron recomponer el vínculo.

Los reclamos que recibió Tom Hanks

Chet junto a sus padres, Tom Hanks y Rita Wilson, en una postal de 2010 Jeff Kravitz - FilmMagic

La imagen positiva que Tom Hanks supo construir sobre su persona es tal que incluso Matt Groening en la película de Los Simpsons bromeó al respecto. “Hola, soy Tom Hanks. El gobierno de los Estados Unidos ha perdido credibilidad, así que me pidió prestada la mía”, decía su caracterización amarilla en el film de 2007. Sin embargo, para Chester Hanks, el tercer hijo del matrimonio del actor con Rita Wilson, la realidad distaba mucho de esa idea idílica.

Señalado como la “oveja negra de la familia”, Chet encontró en YouTube un espacio para expresarse y en 2022 comenzó a compartir contenido con la intención de mostrar a sus fans lo que no se ve de su vida. Para debutar, subió un video de 13 minutos con el título “La verdad de crecer como un Hanks”. A lo largo del clip, Chet reconoció los privilegios que disfrutó gracias a la fama de su padre, pero también habló de los mayores desafíos que enfrentó a lo largo de su vida, y Hanks no salió bien parado.

Con un video titulado "La verdad sobre crecer como un Hanks", Chet habló sobre su infancia instagram @chethanx

“Hay muchas ventajas, pero a veces puede ser bastante extraño”, dijo a modo de introducción. “Pude hacer muchas cosas geniales que mucha gente no tuvo la oportunidad de hacer”, agregó. Sin embargo, destacó que la fama es “una espada de doble filo” y que, por eso, él vivió muchas situaciones de acoso caracterizadas por los celos y la envidia, en las que no sintió el apoyo de su famoso padre. “No tuve un modelo masculino fuerte a seguir que me dijera: ‘Oye hermano, a la mierda con esta gente, solo están celosos de ti’”, señaló, como un mensaje directo hacia su padre. Poco tiempo después, recordó que sus padres lo mandaron a rehabilitación cuando tenía 17 años. “Me hundieron psicológicamente”, reveló, aunque luego confesó que estaba “fuera de control”.

Ewan McGregor, una infidelidad y una hija indignada

A Clara McGregor no le gustó nada la infidelidad de su papá a su mamá y atacó a Mary Elizabeth Winstead, la tercera en discordia, en las redes y de forma pública

Varias películas de culto, prestigio internacional, un amor incondicional y una familia numerosa. Hasta 2017, la vida personal de Ewan McGregor era perfecta, hasta que una infidelidad hizo que todo se derrumbara. Fue una foto a los besos con su compañera de reparto de Fargo, Mary Elizabeth Winstead, lo que determinó el fin de su matrimonio de 22 años con Eve Mavrakis y lo que desató, además, la ira de Clara, la mayor de sus tres hijas hasta entonces.

Ofuscada por el accionar de su padre, desde el momento de la ruptura, Clara se inclinó deliberadamente hacia el lado de Mavrakis. “Mi mamá es escandalosamente hermosa. La mujer más amorosa, fuerte e inteligente que conozco. Mi roca”, fueron las palabras que eligió compartir en su cuenta de Twitter por aquel entonces, semanas después del escándalo. Luego, en una cuenta de Instagram que se dedica a publicar imágenes de Winstead, dejó un comentario contundente. “¿La mujer más hermosa y talentosa del planeta? Están delirando. Es un pedazo de basura”, escribió en una de las fotos.

Con el tiempo, Ewan McGregor y su hija Clara McGregor limaron asperezas Keith Tsuji - Getty Images AsiaPac

Con el paso del tiempo, Clara pudo canalizar su enojo y su relación con el protagonista de El gran pez volvió a su cauce. “No fue la forma más madura de abordar las cosas, pero estaba enojada y molesta” , se disculpó luego, también de forma pública. Incluso, logró aceptar la relación de su padre con Winstead y hasta celebró la llegada, el 28 de junio de 2021, de Laurie, su medio hermano.

Rob Schneider no fue un “padre presente” para su hija

Las críticas de Elle King a la figura de su padre, Rob Schneider, fueron lapidarias Archivo

Uno de los últimos nombres que se sumó a la lista de hijos de famosos que apuntaron contra sus padres fue el de Elle King. La cantante, compositora y actriz de 35 años criticó sin reparos al comediante Rob Schneider en el podcast Dumb Blonde: aseguró que no fue un papá presente , lo acusó de maltratarla y lo hizo responsable por muchos de sus traumas de la adolescencia.

King explicó que no tenía una relación con Schneider de niña y que el único momento en el que pasaban tiempo juntos era en el set, cuando ella iba de visita. “Si alguna vez arruinaba una toma o hablaba, me metía en un maldito problema”, confesó. También habló de la obsesión de su papá con su peso, explicó que en varias oportunidades, cuando tenía 11 y 12 años, la mandó a un ´campamento para gordos´ y que la castigó cuando no vio los resultados que él esperaba. “Nos daban una rebanada de pavo, verduras al vapor para cada comida y te hacían ejercitar todo el día. Era muy tóxico y muy tonto”, recordó.

“Pasé mi cumpleaños número 18 en una escuela de verano. Cuando volví a casa, mi papá se había olvidado”, continuó Elle, Luego, fue contundente sobre el futuro del vínculo: “No tengo planes de arreglar la relación y no quiero estar asociada con Schneider de ninguna manera. No es una persona agradable”, dijo, categórica. “Puedes desear que alguien cambie tanto, pero no puedes controlar las acciones de los demás, ni los sentimientos. Lo único que puedes controlar es cómo reaccionas y qué haces con tus sentimientos”, reflexionó.

Bill Hudson, un padre “abandónico”

Oliver y Kate Hudson crecieron lejos de Bill Hudson , el cantante de la banda de los años 70 The Hudson Brother. Hijos de la célebre artista Goldie Hawn, encontraron la figura paterna en Kurt Russell, el segundo marido de la actriz. El primero en ir contra Bill fue Oliver, quien usó sus redes sociales para contarle al mundo lo que su padre le hizo sentir. “¡Feliz día del abandono!”, escribió en su cuenta de Instagram en 2015 durante el día del padre junto a una foto de Bill con ellos dos aún niños.

Lejos de llamarse a silencio, Bill redobló la apuesta. “Tuve cinco hijos biológicos, pero ahora me considero padre de tres. Ya no reconozco a Oliver y Kate como míos. Les pediría que dejaran de usar el nombre Hudson”, dijo al diario inglés The Daily Mail. “Ya no son parte de mi vida. La publicación de Oliver en Instagram fue un ataque malicioso, cruel y premeditado . Él está muerto para mí ahora. Al igual que Kate. Estoy de luto por su pérdida a pesar de que todavía están caminando por esta tierra”, continuó.

Para Kate Hudson, el rol de padre lo cumplió Kurt Russell, a quien adora Grosby Group

En abril de este año, fue Kate quien compartió el estado de situación familiar. En una entrevista que le concedió al programa de televisión Sunday Morning, la protagonista de Casi famosos explicó: “Realmente no tengo una relación con él, pero estamos volviendo a vincularnos por todo lo que está sucediendo”, dijo en referencia a su disco debut, Glorious. “Siendo sincera, que sea lo que tenga que ser. No tengo ninguna expectativa con mi padre. Solo quiero que sea feliz”.

