El video de Julio Iglesias y Susana Giménez que se viralizó tras las denuncias por abuso sexual contra el cantante

Luego de conocerse una serie de denuncias contra el cantante Julio Iglesias de parte de exempleadas que sostienen haber sufrido abusos sexuales, insultos, humillación y violencia física, en redes sociales se viralizó un video del español en el programa de Susana Giménez donde la besa y la abraza a pesar de que la conductora argentina intenta evitarlo.

La denuncia contra Iglesias se conoció este martes a raíz de una investigación de tres años llevada a cabo por los medios ElDiarioAr y Univisión Noticias. Allí expusieron que un grupo de empleadas fueron abusadas reiteradamente mientras trabajaban para él en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas en 2021. Los testimonios relatan situaciones de acoso y maltrato cotidiano.

Enseguida la noticia de la denuncia contra el artista de 82 años captó la atención de la opinión pública y en redes sociales diferentes usuarios reflotaron algunos videos de entrevistas públicas en donde Iglesias realiza llamativos gestos con colegas y entrevistadoras. Uno de los más compartidos fue un momento durante una entrevista en 2005 durante el programa de Susana Giménez, emitido por Telefé.

La entrevista de Susana Giménez a Julio Iglesias en 2005

En aquella ocasión, Susana lo presentó con alegría e Iglesias ingresó bailando al ritmo de su música desde la parte trasera de la escenografía. Acto seguido, ambos se saludaron con un beso en cada mejilla, como es costumbre en España. “Amor mío, precioso”, le dijo la conductora al cantante, que respondió entre risas: “Te iba a dar un beso”.

Enseguida, Susana le recriminó: “Si siempre me da besos”. Y sin dudarlo, el español se puso frente a frente, la tomó de la cabeza con las dos manos y la besó en los labios. A Giménez se la notó incómoda e intentó zafarse del agarre sin ser descortés. “Sabía, sabía que esto iba a pasar”, lamentó con su característica simpatía.

Tras ello, ambos se dirigieron al sillón para empezar la entrevista, pero el embate de Iglesias continuó. “No me quería poner brillos”, dijo Susana refiriéndose a su labial. “Que guapa estás”, la interrumpió el cantante. “Sabía que me ibas a besar. No me quería poner brillos porque después se los ponía a él”, aclaró la conductora.

Susana Giménez y el recordado beso en televisión con Julio Iglesias, ahora denunciado por acoso y abuso

“Ya me da vergüenza, mucho, besarte porque los besos que te doy en privado son más bonitos que los que te doy en público”, sostuvo Iglesias y la tomó de la mano para que se acerque hacia él: “Ven aquí”.

En ese instante, el español intentó besarla nuevamente, pero Susana se resistió. “No Julio, te lo pido... pero escuchame una cosa, vos sos un hombre casado”, le achacó Giménez, a lo que Iglesias respondió: “Vos también”. Pero la diva de la televisión aseguró ser “libre”.

No obstante, continuó con su intención, la sujetó de la cabeza y la forzó a besarlo. “Dame un beso Susanita...”, le demandó. “Ya te di 42 besos... por fav...”, alcanzó a contestar Susana antes de ceder al beso.

Susana Giménez con Julio Iglesias en 2005

Tras ello, se arregló el cabello, se acomodó su vestido blanco y se alejó para llevar adelante la entrevista. “Me mudo...”, bromeó para distender una situación que se había vuelto incómoda tanto para ella como para los espectadores.

A pesar de la viralización del video y las denuncias que salieron a la luz, es sabida la buena relación que mantienen Giménez e Iglesias. Si bien nunca fueron pareja, la conductora lo invitó en reiteradas ocasiones a su programa televisivo, y el cantante la invitó a participar del documental sobre su vida y como extra en el videoclip de su canción "Fallaste corazón”.