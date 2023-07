El video de Margot Robbie usando el lenguaje de señas que resurgió en las redes y se volvió viral

escuchar

En medio de la “Barbiemanía”, no hay nada referido a la película de Greta Gerwing, a sus personajes o a la impronta de la icónica muñeca que no se convierta en el centro de la escena. Y Margot Robbie no es la excepción. La protagonista del film del momento volvió a copar los titulares después de que sus fanáticos convirtieran en viral un viejo video en donde saca a relucir una de sus habilidades ocultas. ¿Qué más es capaz de hacer Barbie?

Obnubilados por su talento y su belleza, los seguidores de la actriz tildaron a Margot de “perfecta” luego de que volviera a aparecer en las redes sociales con fuerza las imágenes de ella utilizando sus manos para conversar con un seguidor sordo.

En el clip, que se filmó en el estreno en Londres de Amsterdam el año pasado, se puede ver a un hombre que le entregaba a Robbie un papel en el que se dejaban ver algunas figuras de lenguaje de señas. “¿Para mí?”, preguntó la actriz de 33 años, y luego exclamó: “Lo sé”.

Robbie, quien aparentemente nunca antes había hablado públicamente sobre esta habilidad, le dio sus pertenencias a un asistente y se dispuso a firmar el alfabeto. Luego, le dijo al hombre “encantada de conocerte” y se dispuso a sacarse una selfie con él.

Las imágenes no tardaron en desparramarse en las distintas redes sociales, y los admiradores de la actriz -quien también le dio vida a la famosa villana del mundo de DC comics Harley Quinn- reaccionaron de inmediato. “¡Eso es tan cool!”, comentó un fan sobre el clip resurgido, y aclaró que la estrella de Escuadrón suicida no hablaba el lenguaje de señas americano como muchos pensaron inicialmente.

Margot Robbie en la película de Barbie, dirigida por Greta Gerwig Warner Bros.

“Realmente se tomó el tiempo para liberar sus manos y comunicarse con un fanático para que las viera. Ella es tan preciosa”, agregó otro usuario, según consignó el portal Page Six. “Actriz, productora, empresaria, increíble ser humano. Ella es mucho más que Harley Quinn”, escribió un tercero.

Robbiemanía

Además de captar la atención por interpretar a la muñeca más famosa de la historia, Robbie copó las noticias gracias a los épicos looks y los outfits que eligió para las distintas alfombras rojas en las que promocionó Barbie alrededor del mundo. La actriz decidió divertirse en el tour de prensa y se animó a jugar al momento de elegir sus looks “estilo Barbie”. Los atuendos de Robbie fueron meticulosamente pensados: desde las conferencias de prensa hasta su paso por las alfombras rojas, siempre emuló a la famosa muñeca.

Margot Robbie y tres de los looks inspirados en Barbie que utilizó en las alfombras rojas

Siluetas vintage que recuerdan su apogeo y rosas de todas las variedades, desde el fucsia furioso hasta los pasteles, Margot Robbie se destacó en varias oportunidades: durante su visita a The Kelly Clarkson Show, lució un minivestido de Valentino de cuello cuadrado, manga recta y zapatos de taco alto en un intenso magenta; luego, en una presentación en Los Ángeles, llevó otra creación de Valentino a medida, estampada en lunares rosa intenso. Con un escote halter de los 80, zapatos blancos y un Chevrolet Corvette rosa a su lado, el accesorio definitivo de Barbie, Robbie despertó furor en las redes.

Además de enamorar a los amantes de la muñeca, la película dirigida por Greta Gerwig batió algunos récords: el film ya recaudó 162 millones de dólares, lo que la convierte en el mayor debut de una película dirigida por una mujer, según Variety.

Barbie junto a Ken, Margot Robbie secundada por Ryan Gosling Archivo

“Esto va a sonar estúpido, pero realmente ni siquiera pensé en interpretar a Barbie hasta años después de desarrollar el proyecto”, aseguró Robbie en mayo a la revista Vogue. Además de ser la protagonista, la actriz también produjo la película. “No es que alguna vez haya querido jugar a Barbie, o soñado con ser Barbie, o algo por el estilo”, continuó.

La estrella de El lobo de Wall Street admitió que no puede recordar si alguna vez tuvo una muñeca Barbie. “No creo que la haya tenido”, dijo. “Sé que mi prima tenía un montón de Barbies y yo iba a su casa”, completó. La nominada al Oscar, que posó en la portada de la revista con un vestido de satén rosa de Versace, también dejó en claro que la muñeca “nunca debería ser sexy”. “Estoy como, ok, ella es una muñeca. Ella es una muñeca de plástico. Ella no tiene órganos. Si no tiene órganos, no tiene órganos reproductivos”, explicó Robbie. Luego continuó al señalar que el personaje probablemente no “sentiría deseo sexual”. “Ella está sexualizada. Pero nunca debería ser sexy. La gente puede proyectar sexo sobre ella”, continuó. “Sí, puede usar una falda corta, pero porque es divertida y rosa. No porque quisiera que le vieras el trasero” , cerró.

Margot Robbie, como Barbie @barbiethemovie

LA NACION