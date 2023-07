Candidato impensado: Cillian Murphy confesó que le hubiera gustado interpretar a Ken en la película de Barbie

escuchar

El pasado 20 de julio, dos tanques cinematográficos llegaron a la pantalla: por un lado, Oppenheimer, el film de Christopher Nolan inspirado en la vida real del científico que ayudó a desarrollar la bomba atómica; por otro, Barbie, la película de Greta Gerwig en la que la famosa muñeca de Mattel cobra vida a través de la brillante actuación de Margot Robbie.

Mientras que el primero llama la atención por su historia y la impactante transformación física que Cillian Murphy tuvo que hacer para encarnar al físico, el segundo está batiendo todos los récords de taquilla a nivel mundial. Y si bien podría decirse que los dos están peleando por ocupar el podio, el actor de Peaky Blinders hizo una divertida confesión: le gustaría subirse a la marea rosa en caso de que haya una secuela del film dirigido por Greta Gerwing.

Cillian Murphy en Oppenheimer, la nueva película de Christopher Nolan Universal Pictures

“¿Haría de Ken en Barbie 2?”, le preguntó el medio Cinéfilos al actor en medio del furor por la película. Su respuesta rápida y sincera no tardó en llegar: “Claro. Leamos el guion y tengamos una conversación”, bromeó sorprendiendo a todos. Tras asegurar que muy pronto irá a verla, Murphy reveló: “No puedo esperar a ver la película. Creo que es genial para el cine” .

“Creo que es genial para la industria y para el público que tengamos dos películas increíbles de cineastas increíbles estrenando el mismo día. Puedes pasar todo el día en el cine. ¿Qué es mejor que eso?”, reconoció lejos de entrar en la competencia.

Los candidatos para Ken

Ryan Gosling cambió el color de su cabello para darle vida a Ken en la película Barbie Chris Pizzello

No caben dudas de que Ryan Gosling fue una gran elección a la hora de ponerse en la piel del galán de Barbie. Sin embargo, no era el único candidato a la hora de seleccionar el cast. Allison Jones, la directora de casting del film, confesó que Bowen Yang, Dan Levy y Ben Platt estaban entre los posibles nombres para encarnar este carismático rol. “Estaban realmente desanimados porque no pudieron hacerlo”, le dijo la experta en talentos a Vanity Fair en una reciente entrevista. Y enseguida explicó que el rodarse en Londres durante tres meses fue lo que hizo que estos tres actores no puedan sumarse.

Jones también reveló que Jonathan Groff estaba en conversaciones para interpretar a Allan, un papel que finalmente fue para Michael Cera. “Jonathan dijo: ‘No puedo creer que esté escribiendo esto, pero no puedo hacer a Allan’”, reveló repitiendo textuales palabras del intérprete de Matrix Resurrecciones.

A pesar de que la mayoría amó el Ken de Gosling, lo cierto es que antes del estreno del film hubo algunas críticas que señalaban que el actor era demasiado grande para interpretar al famoso muñeco. “Me sorprendió cómo algunas personas hablaban sobre mi Ken como si hubieran pensado en él antes de esto. Nunca han jugado con Ken. Nadie juega con Ken”, dijo en su paso por The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Gosling junto a Margot Robbie y la directora Greta Gerwing chequeando una de las escenas del film Jaap Buitendijk - -

“Si la gente no quiere jugar con mi Ken, hay muchos otros Ken con los que jugar”, agregó. Es que así como en el transcurso del film hay muchas Barbies, el icónico novio de la muñeca también tiene varias versiones interpretadas por Cera, Simu Liu, Ncuti Gatwa, John Cena y Kingsley Ben-Adir, por la que no sería tan alocado que Cillian Murphy pueda sumarse para interpretar a alguno de ellos en una eventual nueva entrega.

De hecho, el actor ya demostró su capacidad de camuflarse física y emocionalmente a la hora de aceptar un nuevo desafío. Tal fue el caso de su último papel en Oppenheimer donde para interpretar al científico debió someterse a una rigurosa dieta en la que sólo comía una almendra al día. “Me encanta actuar con mi cuerpo y Oppenheimer tenía una silueta muy distinta a la mía, así que yo quería hacerlo bien. Además de perder bastante peso, trabajamos el vestuario y la sastrería. Él era muy delgado, casi demacrado, subsistía a base de martinis y cigarrillos, y tenía esos ojos realmente brillantes, así que trabajamos mucho en su silueta y expresiones antes de comenzar a rodar”, le dijo el protagonista a The New York Times que a lo largo de cinco meses se preparó tanto física como emocionalmente para el papel.

Cillian Murphy se sometió a una impactante transformación física para interpretar a Robert Oppenheimer en el film de Christopher Nolan Universal Pictures

Si bien todavía no se habla de secuelas, el éxito que está teniendo esta apuesta indicaría que es muy probable que ya se esté pensando en darle continuidad a la historia. “Creo que caes en una pequeña trampa si intentas preparar una primera película mientras también planeas las secuelas”, le dijo Margot Robbie a la revista Time, sin querer anticiparse. Sin embargo, confirmó que ha habido discusiones sobre lo que le depara el futuro a Barbie en términos de una experiencia cinematográfica después de la película. ”Podría ir en un millón de direcciones diferentes desde este punto”, señaló.

