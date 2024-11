Elba Marcovecchio habló sobre la salud de Jorge Lanata: “Él no tiene que saber qué pasa afuera”

Mientras Jorge Lanata continúa internado en el Hospital Italiano, su esposa, Elba Marcovecchio, volvió a hablar con la prensa y dio nuevos detalles de la situación actual del periodista: contó que se encuentra mejor y que en este momento están a la espera de que los médicos le indiquen comenzar con la rehabilitación. Además, aseguró que ella no habla con su marido de los escándalos que se dieron en el último tiempo en su entorno. “ Jorge no tiene que saber qué pasa afuera ”, sentenció, categórica.

“Está mejor, así que estamos esperando cuando los médicos nos digan para reiniciar la rehabilitación”, arrancó la letrada cuando le tocó enfrentarse con los cronistas que todos los días aguardan las novedades sobre la salud de Lanata. “Se dice que habló. Que se enteró un poco lo que está pasando afuera y que dijo ‘qué lío’. ¿Eso es cierto?”, quiso saber el enviado de Socios Del Espectáculo. “Jorge hablaero que sepa lo que pasa afuera, me extraña. No sé. Yo a veces pienso que se habla mucho desde el cariño ”, analizó.

“Se dijo que dijo ‘qué lío´ por el conflicto tuyo con sus hijas. ¿Eso es mentira?”, insistió otra de las periodistas, esta vez la de Telefe. “No te podría decir mentira porque tendría que haber estado presente para decirlo. Lo que sí te digo es que, por lo menos de mi parte, no . Jorge no tiene que saber nada de lo que pasa afuera. Él tiene que recuperarse”, sentenció. “Lo único que Jorge necesita es amor, oración y compañía”, intentó cerrar el tema.

“Yo estoy muy esperanzada. La oración de la gente hace mucho y los médicos, los enfermeros… El cariño que le dan los enfermeros y los kinesiólogos es fantástico. Así que bueno”, explicó cuando le preguntaron cómo está Lanata. Por último, Marcovecchio evitó hablar de Bárbara, la hija mayor del periodista, con quien enfrenta una disputa legal. “Me tengo que ir, gracias”, se despidió.

Las palabras de Marcovecchio tuvieron lugar una semana después de que trascendiera que el periodista y conductor del ciclo radial Lanata sin filtro comenzó a pasar tiempo despierto y conectado con el entorno. Según pudo saber LA NACIÓN, Lanata pasó toda la tarde del martes pasado sin asistencia respiratoria. De todas maneras, su estado general es delicado y los avances se miden en un “día a día”.

Estas novedades se suman a las que habían trascendido unos días antes: que estaba sin sedación desde hacía una semana y ya podía sentarse. Además, ya habían probado sacarle la asistencia respiratoria y la reacción había sido buena. “ Por suerte va re bien, los médicos están contentos ”, aseguró en ese momento una de las personas de máxima confianza del periodista.

Cabe señalar que desde hace 19 días el Hospital Italiano, donde Lanata se encuentra internado, no emite un parte médico oficial: el último lleva la fecha del 17 de octubre.

La palabra de Bárbara Lanata

Desde que Lanata se encuentra internado, se volvieron evidentes las diferencias entre las mujeres de su entorno más íntimo. La semana pasada, minutos después de que se supiera que los médicos habían determinado bajar paulatinamente su sedación, su hija Bárbara brindó una entrevista en la que se refirió, una vez más, al conflicto que mantienen ella y su hermana Lola con Marcovecchio.

En las cercanías del Hospital Italiano, la joven fue abordada por Oliver Quiroz, cronista del ciclo televisivo A la tarde (América TV). “Estoy bien... Cansada porque cualquiera que tiene un familiar internado sabe que es agotador física y emocionalmente, pero contenta porque las cirugías salieron bien”, indicó la productora radial. “ Nosotras nunca hablamos de plata. Nosotras cuestionamos actos. Actos en determinados momentos de la internación. No cuestiones de plata. No hay temas económicos. Para mí, que se quede con todo”, indicó Bárbara en un momento de la charla, en relación a la mujer de su papá.

“Todo esto empezó por falta de comunicación familiar. Si hubiese habido una comunicación más fluida desde el principio, no hubiese pasado. Y cuestionamos actos en ciertos momentos de la internación de mi papá que no estuvieron buenos. Y además, cosas como la lista; que mi mamá no pudiera entrar”, aclaró luego.

Bárbara Lanata habló de Elba Marcovecchio

Con respecto a la relación que mantiene desde el comienzo con la esposa de su padre, la productora señaló: “Tuve muy poca relación. Yo no vivo con mi papá. Ya estoy grande; entonces, lo veía los fines de semana. Almorzábamos juntos, solos, porque ella no venía. Lola tuvo un poco más de relación porque es chica y pasa la mitad de la semana en la casa de mi papá”, repasó.

