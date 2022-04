Elba Marcovecchio reveló intimidades de su boda con Jorge Lanata y explicó por qué no convivirán

A poco más de 24 horas dar el sí, Elba Marcovecchio, la flamante esposa de Jorge Lanata, contó detalles de la boda y la fiesta que protagonizó el último sábado en el haras El Dok, en el partido de Exaltación de la Cruz.

En diálogo con Nosotros a la Mañana, por eltrece, la abogada reveló cómo se inició el baile durante el festejo, qué hicieron el día después y habló de la sensibilidad que experimenta desde que unió su vida a la del periodista.

“Las primeras horas de casada estábamos un poco pasados de rosca”, reveló “Elbita” ante la pregunta de Carlos Monti, amigo de la pareja. Luego contó que vieron el programa -y la cobertura especial- de Luis Ventura, por Flow y que fue simpático revivir el momento. Además, se mostró muy jocosa luciendo en el cuello el moño negro que llevó su marido el día de la unión: “Me lo quedé yo”, dijo entre risas.

“¿Fue la noche soñada?”, quiso saber El Pollo Álvarez, conductor del envío. “¿Vos sabés que sí? Porque fue todo lindo. Fue linda la Iglesia, para mí fue absolutamente emotiva, y lo fue para lo que son los casamientos a esta edad, con pocos invitados. Eso lo hizo más íntimo y más cálido. Fue hermoso”, repasó con una enorme sonrisa. Luego, contó una vez más que “equipo ganador no se cambia” y que van a seguir viviendo en el mismo edificio pero en departamentos separados . “Estamos fantásticos así, estamos a pasitos y pasamos mucho tiempo juntos”, agregó.

Elba Marcovecchio y Jorge Lanata, recién casados Gerardo Viercovich

Sobre la luna de miel, Elbita reveló que va a ser postergada, porque ahora ambos tienen muchos compromisos laborales. “Quizá lo pueda convencer [del viaje]. ¡Lo convencí del baile!” , expresó con un tono ganador en referencia a la negativa de Lanata a que los invitados bailen durante la fiesta, algo que finalmente sucedió. Luego, contó que su momento preferido fue la ceremonia religiosa, donde toda la familia participó.

“No hubo banda. Si hubiera habido banda no sabés lo que hubiera sido. Si así fue sin banda…”, respondió cuando el Pollo le preguntó si había habido más intervenciones musicales además del DJ, y reveló que la gente, a pesar de que Lanata había anunciado que la fiesta iba a ser sin baile, bailó con todas las ganas de divertirse. “Fue hermoso. En este caso no fue necesario la banda. A mi me encanta cuando hay bandas en los casamientos, y es más, me he puesto al frente a cantar”, recordó, y revivió una fiesta en donde cantó y se movió al ritmo de los temas de Comanche en primera fila.

La letrada contó que en la despedida de soltera ella y sus amigas terminaron bailando y cantando de forma espontánea. “Entonces todas mis amigas decían que querían bailar en el casamiento, y yo les dije ´vamos a ver qué podemos hacer´”. Elbita contó que todo fue natural, que en un momento el DJ, Tommy Muñoz, subió la música y todos se pusieron a bailar.

Chano, junto a los periodistas Diego Leuco y Rolando Barbano instagram.com/dieleuco

La novia reveló luego que el más participativo en la pista fue el periodista Gabriel Levinas y que cuando pusieron el tema de Chano Moreno Charpentier que solía bailar Mauricio Macri no vio al expresidente bailar porque lo fue a buscar al cantante. “Me pareció tan simpático que Tommy pusiera la canción. Me pareció lindo”, dijo.

“¿Cómo fue el día después? Porque Jorge dijo ´nosotros vamos a volver a trabajar cada uno en lo suyo, Elba en su estudio de abogacía y yo en la radio´ ¿Cómo fue el domingo?” le preguntó Carlos Monti. “El primer día de casados dormimos, ¡pero vos no te podés imaginar cómo dormimos! Había mucha adrenalina por el casamiento, por todo. Así que aprovechamos y dormimos como nunca ”, repasó Elbita.

Los novios llegaron en un pequeño carrito al festejo Gerardo Viercovich

Cuando le preguntaron por el faltazo de Jorge a la radio el jueves y si había tenido que ver con un tema de salud, la flamante esposa aseguró que el periodista está en perfecto estado y que su ausencia en el trabajo fue por un tema relacionado a la organización. Luego, aclaró que dio esta nota con Nosotros a la Mañana porque lo quiere mucho a Monti pero que es la única que va a dar, pese a estar ahora casada con un periodista y que está muy sensible.