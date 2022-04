La despedida de soltera de Elba Marcovecchio: disfraz de angelita, karaoke y un regalo muy hot

A días de su casamiento con Jorge Lanata, Elba Marcovecchio tuvo su despedida de soltera. La cita fue el martes por la noche en un famoso restaurante de costanera, al que la novia acudió vestida de angelita y rodeada de sus amigas más íntimas. Feliz por este gran momento personal que está atravesando, la abogada contó cómo fue la gran velada y anticipó detalles de cómo será la boda el próximo sábado en Exaltación de la Cruz.

“El dress code de anoche era: todas de negro y ella de blanco. Eran 10 amigas”, informó Paula Varela esta mañana en Socios del espectáculo mientras mostraban imágenes de la despedida. Respecto a los regalos que la novia recibió, enumeró: “ Hubo karaoke, que se lo regaló Mauricio D’Alessandro, y las amigas le regalaron una caja con cosas hot: lencería, juguetes, había de todo ”.

Mientras imaginaban la reacción que Lanata habrá tenido cuando vio el presente, los conductores presentaron la nota que, en exclusiva, hicieron con Marcovecchio en su festejo. Con un vestido blanco, alas de angelita y micrófono en mano, la abogada habló sobre esta gran sorpresa que le dieron sus amigas y que cumplió a rajatabla con el pedido del periodista de que no haya strippers. “ Alguien que yo conozco me regaló este micrófono y me la pasé todo el día haciendo karaoke, soy muy mala cantando. Todas lo saben ”, comentó la novia en relación al regalo que le mandó su colega y marido de su amiga, Mariana Gallego, quien también estuvo presente en el festejo.

Elba Marcovecchio y Jorge Lanata se casarán este sábado Archivo/ Movil Press

Respecto al resto de los regalos que recibió, la letrada hizo referencia a una misteriosa caja, aunque no quiso dar detalles de lo que contenía en su interior. “Ahí hay regalos. Yo te llevo a tribunales si vos abrís la caja”, le dijo con tono amenazante al cronista de eltrece.

Enseguida, Marcovecchio se focalizó en lo que será la gran boda del sábado en Exaltación de la Cruz, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, y anticipó algunos detalles. “ Jorge no quiere carnaval carioca, pero nosotras algo vamos a hacer ”, confesó, entre risas, mientras sus amigas gritaban: “Va a ser sorpresa, sorpresa”.

En cuanto a los invitados famosos que asistirán al enlace, advirtió: “Va a haber muchos amigos, algunos de ellos son famosos, pero fundamentalmente son todos amigos, con los que compartimos y bueno... Va a ser una linda noche”. Su vestido, a cargo de Gino Bogani, ya está listo y el look del novio a cargo de una casa de ropa de etiqueta masculina, también. “El vestuario de él es hermoso, lo eligió él y vi un poquito”, reveló.

Al volver al piso, los panelistas analizaron cada una de sus palabras y aportaron más detalles: que Lanata dijo que a las 12 se va de la fiesta, que como regalo pidieron una donación a la Fundación de Margarita Barrientos y cómo será el clima del sábado. Aunque hubo un accesorio del look de la novia que llamó la atención: “Vieron el anillo que le regalo él, vale una fortuna”, exclamó Luli Fernández mientras describía la pieza: “Tiene una esmeralda central con un nivel de pureza y una cantidad de brillantes, bien merecido. Es de platino, mínimo 6 mil dólares para arriba sale eso”, señaló obnubilada.