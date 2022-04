El crudo relato de Carmen Barbieri sobre el accidente de su hijo, Federico Bal: “Está sufriendo mucho; se podría haber matado”

El viernes pasado, Federico Bal sufrió un accidente que casi le cuesta la vida, mientras grababa imágenes para su programa Resto del mundo en las playas de la isla brasileña de Paraty: el motor del parapente que estaba volando se desprendió y lo golpeó de forma violenta, lo que le generó una fractura expuesta en el brazo.

“Empiezo a rodar y a volcar, fueron como unos ocho metros de rodar, volcar y no saber dónde estaba parado”, describió el conductor en un audio que pasó Estefi Berardi en el programa que conduce Carmen Barbieri, Mañanísimas. Además, en el envío de Ciudad Magazine contaron que Bal será operado recién el viernes por una infección que encontraron en la herida y revelaron que Carmen lloró cuando se encontró con su hijo .

El programa comenzó esta mañana de forma atípica. Matías Alé tomó la posta de Barbieri, quien viajó apenas se enteró del accidente de su hijo junto a Sofía Aldrey, su nuera, para acompañarlo y asistirlo. Según contó Pampito Perelló Aciar, a Carmen, con quien habló por primera vez luego del hecho el viernes, la escuchó muy asustada. “Lo que más me impactó es que Carmen decía ‘se salvó de milagro’”, recordó.

Por su parte, Alé destacó que Bal trató en todo momento de mantener la calma y que el accidente fue mucho más grave de lo que se interpreta a partir de sus historias de Instagram. Siguiendo con las impresiones de Carmen, Pampito explicó luego que cuando la capocómica llegó a Brasil contó que Federico se puso a llorar y ella también “lloró como loca” porque los dos se dieron cuenta que fue un milagro haber sobrevivido al accidente.

Luego de destacar en la mesa de Mañanísima que ambos son “sobrevivientes de la vida” -Carmen superó el coronavirus luego de una larga internación y Federico atravesó un cáncer de colon recientemente-, repasaron mediante un informe lo sucedido y compartieron las historias de Instagram de Resto del Mundo, donde se ve a Carmen, a Sofía y a parte del equipo del programa acompañando a Federico en la habitación de la clínica. “Está vivo gracias a dios”, contó Pampito que le dijo Barbieri el sábado. “Estoy destruida. Casi se mata. No lo mató porque todavía no era la hora”, le dijo luego .

Para agregar más información de primera mano, Berardi compartió al aire el fragmento de audio que Federico le mandó a Pepe Ochoa, compañero del conductor en la radio, contando el accidente en primera persona. “No levanta, no levanta. Vino un viento cruzado de la nada, agarro un pozo al mismo tiempo y la combinación fue de un viento fuerte en contra, un pozo, y se da totalmente vuelta el motor”, repasó.

Luego, Bal repasó el momento inmediato al desperfecto técnico: “ Empiezo a rodar y a volcar, fueron como unos ocho metros de rodar, volcar y no saber dónde estaba parado. De golpe estaba con el cinturón de seguridad contra el piso, contra la tierra. Me levantan como pueden y me veo el brazo… Me partí el antebrazo en tres partes ”. Por último, Bal, siempre positivo, comparó este accidente con el momento más duro de su vida: “Es como lo que siempre digo, después de tener cáncer en el recto, en el intestino, después de tener cosas que no ves… Es como que ahí está el miedo”

La palabra de Barbieri

Como información de último momento, Pampito contó que a Federico todavía no lo operaron porque cuando se encontraron con la herida descubrieron una infección y es necesario limpiar bien la zona. “Aparentemente lo operarían el día viernes”, agregó.

En comunicación con el panel del programa que conduce, la capocómica habló del difícil momento que vive su hijo. “Estoy en el hospital. A Federico le dieron una suite muy grande donde hay un lugar separado donde pueden estar los amigos”, describió, y reveló que se acostó un rato porque recién le “cayó la ficha delo que pasó”. “Se podría haber matado”, asumió. Luego de contar que Fede no está grave, explicó que cuando lo abrieron para operarlo el sábado se encontraron con mucha arena y pasto dentro de la herida, que le hicieron una toilette, que no pudieron arreglarle el hueso, que le cerraron la herida y sostuvieron el hueso con un fierro y que por esa razón se planificó una nueva intervención para el viernes .

Luego de confirmar que no va a perder el brazo, miedo que tuvo ni bien se enteró del accidente, Barbieri contó que la intención es adelantar la operación para el miércoles y que a Federico lo están “acribillando a antibióticos y calmantes porque los dolores son insoportables”. Después, reveló que Bal está bien de ánimo y que todo el tiempo, como ella, está haciendo bromas de mal gusto y de humor negro. “ Pero está sufriendo mucho. Sé que está con un gran dolor, pero lo controlan ”, agregó, destacó la gran atención que está recibiendo donde está internado y contó que Sofía no pisó el hotel y que ella está dedicada al ciento por ciento a Federico. “Hay mucho amor ahí. La historia se vuelve a repetir, como dice el tango. Yo tenía esa edad cuando Santiago lo internaron y hacía lo mismo que hace ella. Así que tiene una Carmen al lado, pero exacta”, rememoró.

A la espera de la intervención

Invitado al piso de Ciudad Magazine, el doctor Norberto Furman, kinesiólogo y fisiatra, explicó que lo primero que hay que hacer es preservar las infecciones, más aún cuando hay fracturas expuestas, por lo que el tratamiento que le están realizando a Bal es el correcto. Además, contó que hasta el viernes, posible fecha de la intervención, al dolor se lo combate con analgésicos. Luego, con la infección controlada, paso necesario para poner cualquier tipo de prótesis -en este caso tornillos-, se opera. Consultado sobre una posible secuela en los movimientos de su brazo luego de la recuperación, Furman explicó que “si no ha tocado ningún nervio, si no ha lesionado algún nervio que puede haber por ahí, no” y que esto se chequea cuando le hacen mover las extremidades para ver si responden.

Finalmente, Furman contó que en lo que es la rehabilitación “hay que aplicar algo que es la cronoterapia”. Además, resaltó que “el agua es muy sanadora”. “Los trabajos en piletas una vez que cierre la herida”, explicó, y contó que en general este tipo de intervenciones no dejan secuelas “porque técnicamente en una persona joven la recuperación muscular es buena”. “Yo lo conozco, no va a frenar”, respondió cuando le consultaron si Federico va a hacer un parate en sus actividades. Luego explicó que seguramente fortalecerá el otro brazo y que no hay mayores problemas para el desarrollo de la vida diaria.